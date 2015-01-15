Нажаль наші повідомлення вже оскаржені й знову зникнуть.Хтось в долі?
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Додано: Пон 09 бер, 2020 20:05
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Пон 09 бер, 2020 20:39
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Мнение эксперта
по Турецкому и Польскому вопросам!
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Пон 09 бер, 2020 22:25
Додано: Вів 10 бер, 2020 06:42
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Звертаюсь до адекватних людей. Мені приємно, що ви знаходите і викладаєте інформацію, яка допоможе комусь не попасти в лапи шахраїв.
Я за це щоб ця інформація тут на гілці була, вважаю, що вона потрібна.
Але ображати форумчан за те, що вони викладаюсь інформацію, яка є в відкритому доступі, то вже занадто. Також казати що хтось з форумчан викладає неправдиву інформацію то такоє занадто, якщо без фактів.
Прошу свої повідомлення відкоректувати, щоб залишити саме те, що може допомогти форумчанам, а своє ЕГО прибрати, ок?
Додано: Вів 10 бер, 2020 07:00
Моє тисячне повідомлення
Вважаю, що був сенс купувати за кордоном. Мій фокус був на Англії, але тепер в зв"язку з кризою, про яку я і сам тут писав (писав, що очікую на падіння в 40-50%), я сиджу на паркані і нервово спостерігаю за тим, що відбувається в світі.
Є варіанти, що нерухомість нам взагалі вже може не знадобитись (дивились фільм Восхождение Юпітер?, ось щось у цьому дусі) (((
Так що моя стратегія поки що паркан + спостереження + планування де що відкупити, якщо з"явиться промінь надії.
Але як ви помітили, особливо тут ніхто думками не ділиться. Українці все в собі тримають. Навіть, досвідом ніхто ділитись не хоче, лише якась боротьба з вітряними млинами і пошук шахраїв.
Ви самі для себе повинні вирішити, яка країна вам більше по душі. Якою мовою ви розмовляєте, де самі б для себе щось купили. Починайте туди іздити, вибирати собі варіанти, а як з"явиться можливість - купуйте.
По Туречині я з вами не згоден. Вважаю, що майбутне (якщо бути помірним оптимістом) принесе багато сюрпризів. І в тому майбутньому Туречина наш партнер, і живе краще за нас Але вибирати, звичайно, вам, якщо ми доживемо до тих днів.
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