RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 35363738
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:00

Новини з Поляндії

Вроцлавское агентство недвижимости Orzech Lux
Данные JLL, торговая и офисная недвижимость во Вроцлаве на конец 2019г. Причины дальнейшего роста цен на квартиры

Краткие выводы:

- рынок ТРЦ уже перенасыщен, практически нереально там инвестировать с высокой доходностью. Зато это комфорт для жителей

- рынок современных офисных центров вырос даже быстрее чем были ожидания у рынка, 1,188 млн. м2 площадей. Причина - Business Garden Wrocław (117 тыс м2) сдал последнюю очередь раньше срока, в декабре 2019. Кстати это и причина такой высокой вакантности на конец года, аж 12,5%. Обычно этот показатель не превышает 8-10%. Уверены что рынок "переварит" такой рост, сейчас начало марта - а там уже сдано в аренду более 70% площадей

Нас прежде всего интересует как это отразиться на рынке жилой недвижимости. Средний рост в 2019г. на 9% в Польше имеет все шансы повториться, работники офисных центров получают более высокую зарплату, соответственно увеличивают спрос как на покупку так и на аренду, особенно близко к месту работы

А на ближайшие 5 лет уже законодательно утверждён график повышения минимальной зарплаты, которая в 2024г. будет составлять 4000 злотых (рост на 35%) , соответственно средняя - также будет расти, и это также будет стимулировать дальнейший рост цен на недвижимость. При этом курс злотого стабилен, коррелирует с евро, т.к. Польша входит в ЕС.

Зображення
change_pm
 
Повідомлень: 1004
З нами з: 03.02.16
Подякував: 14 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 07:20

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Вроцлавское агентство недвижимости Orzech Lux

А на ближайшие 5 лет уже законодательно утверждён график повышения минимальной зарплаты, которая в 2024г. будет составлять 4000 злотых (рост на 35%) , соответственно средняя - также будет расти, и это также будет стимулировать дальнейший рост цен на недвижимость. При этом курс злотого стабилен, коррелирует с евро, т.к. Польша входит в ЕС.

Через 20 років наздогнати Польшу...
В 2024 році в Польші мінімалка будет 4к злотих, що десь 28к гривень. Мінімалка на хвилиночку!

В Україні в кращому видадку мінімалка буде 10к гривень, при схожих витратах на життя. Мда... Польша і далі буде витягувати в нас людський ресурс, бо ми не конкурентні.

Не знаю, яка ще може бути мотивація інвестувати в нерухомість в Україні? Можливо тільки в готелі в центрі Львова? Але хто ж дасть таку можливість дрібному інвестору?
change_pm
 
Повідомлень: 1004
З нами з: 03.02.16
Подякував: 14 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 14:09

Що робити зі злотувками?

Питання знавцям:

маємо злотувку якось прив"язану до ойро. при такому курсі долар/ойро, злотувка мала б бути десь 4.20, але насправді 4.32.

ойро/баксик
Зображення

ойро/злотувка
Зображення

баксик/злотувка
Зображення

так ото питаннячко, то може зара краще в баксик, а потім в ойро, якщо треба буде конвертнутись?
change_pm
 
Повідомлень: 1004
З нами з: 03.02.16
Подякував: 14 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 14:25

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

есть ли смысл в покупке зарубежной недвижимости, в качестве диверсификации накоплений? Если да, какие страны приоритетные? Испания - падение цена 30+% за последние десять лет, Германия - ряд законов об ограничении роста цен и аренды, Таиланд - гарантированная аренда, но оплата в батах, валюта стабильная, но до поры до времени. Болгария, Турция - равносильно выкинуть, возможно Великобритания, Польша ... хз ? вобщем, были бы интересны мнения людей)
pirat-d
 
Повідомлень: 200
З нами з: 06.07.15
Подякував: 74 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 17:48

  change_pm написав:Питання знавцям:

маємо злотувку якось прив"язану до ойро. при такому курсі долар/ойро, злотувка мала б бути десь 4.20, але насправді 4.32.

так ото питаннячко, то може зара краще в баксик, а потім в ойро, якщо треба буде конвертнутись?

Злотый (да и в целом польская экономика) расценивается спекулями-инвесторами, как более рисковое вложение по сравнению с той-же Германией. Но при этом очень сильно интегрирована в экономику ЕС. Поэтому, пара злотый/доллар следует за парой евро/доллар когда речь идет об обычных колебаниях. Но при любом серьезном шухере начинается сброс польских активов и вывод капитала (хоть бы даже в еврозону) и курс евро растет. Потом спекули заходят обратно и курс нормализуется.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1312
З нами з: 26.02.18
Подякував: 336 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 20:39

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Мнение эксперта



по Турецкому и Польскому вопросам!



:D
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3854
З нами з: 03.12.14
Подякував: 486 раз.
Подякували: 570 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 06:42

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Звертаюсь до адекватних людей. Мені приємно, що ви знаходите і викладаєте інформацію, яка допоможе комусь не попасти в лапи шахраїв.
Я за це щоб ця інформація тут на гілці була, вважаю, що вона потрібна.

Але ображати форумчан за те, що вони викладаюсь інформацію, яка є в відкритому доступі, то вже занадто. Також казати що хтось з форумчан викладає неправдиву інформацію то також занадто, якщо без фактів.

Прошу свої повідомлення відкоректувати, щоб залишити саме те, що може допомогти форумчанам, а своє ЕГО прибрати, ок?
Востаннє редагувалось change_pm в Вів 10 бер, 2020 07:50, всього редагувалось 1 раз.
change_pm
 
Повідомлень: 1004
З нами з: 03.02.16
Подякував: 14 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 07:00

  pirat-d написав:есть ли смысл в покупке зарубежной недвижимости, в качестве диверсификации накоплений? Если да, какие страны приоритетные? Испания - падение цена 30+% за последние десять лет, Германия - ряд законов об ограничении роста цен и аренды, Таиланд - гарантированная аренда, но оплата в батах, валюта стабильная, но до поры до времени. Болгария, Турция - равносильно выкинуть, возможно Великобритания, Польша ... хз ? вобщем, были бы интересны мнения людей)


Моє тисячне повідомлення :)

Вважаю, що був сенс купувати за кордоном. Мій фокус був на Англії, але тепер в зв"язку з кризою, про яку я і сам тут писав (писав, що очікую на падіння в 40-50%), я сиджу на паркані і нервово спостерігаю за тим, що відбувається в світі.

Є варіанти, що нерухомість нам взагалі вже може не знадобитись (дивились фільм Восхождение Юпітер?, ось щось у цьому дусі) (((
Так що моя стратегія поки що паркан + спостереження + планування де що відкупити, якщо з"явиться промінь надії.

Але як ви помітили, особливо тут ніхто думками не ділиться. Українці все в собі тримають. Навіть, досвідом ніхто ділитись не хоче, лише якась боротьба з вітряними млинами і пошук шахраїв.

Ви самі для себе повинні вирішити, яка країна вам більше по душі. Якою мовою ви розмовляєте, де самі б для себе щось купили. Починайте туди іздити, вибирати собі варіанти, а як з"явиться можливість - купуйте.

По Туречині я з вами не згоден. Вважаю, що майбутне (якщо бути помірним оптимістом) принесе багато сюрпризів. І в тому майбутньому Туречина наш партнер, і живе краще за нас :) Але вибирати, звичайно, вам, якщо ми доживемо до тих днів.
change_pm
 
Повідомлень: 1004
З нами з: 03.02.16
Подякував: 14 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 00:28

Ще раз пишу і Ви і акурт говорите неправду. Вам невдастся стерти Правду. Немає чого в Туркестан інвестувати і працювати на них.
Ethereum
 
Повідомлень: 1078
З нами з: 11.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 35363738
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 541, 542, 543
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
5427 639740
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 бер, 2020 00:19
akurt
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 490, 491, 492
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
4918 507821
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 бер, 2020 20:20
jump
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 20, 21, 22
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
216 76132
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 січ, 2020 19:25
shapo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (17723)
11.03.2020 01:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.