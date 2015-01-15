Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вроцлавское агентство недвижимости Orzech Lux Данные JLL, торговая и офисная недвижимость во Вроцлаве на конец 2019г. Причины дальнейшего роста цен на квартиры
Краткие выводы:
- рынок ТРЦ уже перенасыщен, практически нереально там инвестировать с высокой доходностью. Зато это комфорт для жителей
- рынок современных офисных центров вырос даже быстрее чем были ожидания у рынка, 1,188 млн. м2 площадей. Причина - Business Garden Wrocław (117 тыс м2) сдал последнюю очередь раньше срока, в декабре 2019. Кстати это и причина такой высокой вакантности на конец года, аж 12,5%. Обычно этот показатель не превышает 8-10%. Уверены что рынок "переварит" такой рост, сейчас начало марта - а там уже сдано в аренду более 70% площадей
Нас прежде всего интересует как это отразиться на рынке жилой недвижимости. Средний рост в 2019г. на 9% в Польше имеет все шансы повториться, работники офисных центров получают более высокую зарплату, соответственно увеличивают спрос как на покупку так и на аренду, особенно близко к месту работы
А на ближайшие 5 лет уже законодательно утверждён график повышения минимальной зарплаты, которая в 2024г. будет составлять 4000 злотых (рост на 35%) , соответственно средняя - также будет расти, и это также будет стимулировать дальнейший рост цен на недвижимость. При этом курс злотого стабилен, коррелирует с евро, т.к. Польша входит в ЕС.
А на ближайшие 5 лет уже законодательно утверждён график повышения минимальной зарплаты, которая в 2024г. будет составлять 4000 злотых (рост на 35%) , соответственно средняя - также будет расти, и это также будет стимулировать дальнейший рост цен на недвижимость. При этом курс злотого стабилен, коррелирует с евро, т.к. Польша входит в ЕС.
Через 20 років наздогнати Польшу... В 2024 році в Польші мінімалка будет 4к злотих, що десь 28к гривень. Мінімалка на хвилиночку!
В Україні в кращому видадку мінімалка буде 10к гривень, при схожих витратах на життя. Мда... Польша і далі буде витягувати в нас людський ресурс, бо ми не конкурентні.
Не знаю, яка ще може бути мотивація інвестувати в нерухомість в Україні? Можливо тільки в готелі в центрі Львова? Але хто ж дасть таку можливість дрібному інвестору?
есть ли смысл в покупке зарубежной недвижимости, в качестве диверсификации накоплений? Если да, какие страны приоритетные? Испания - падение цена 30+% за последние десять лет, Германия - ряд законов об ограничении роста цен и аренды, Таиланд - гарантированная аренда, но оплата в батах, валюта стабильная, но до поры до времени. Болгария, Турция - равносильно выкинуть, возможно Великобритания, Польша ... хз ? вобщем, были бы интересны мнения людей)
маємо злотувку якось прив"язану до ойро. при такому курсі долар/ойро, злотувка мала б бути десь 4.20, але насправді 4.32.
так ото питаннячко, то може зара краще в баксик, а потім в ойро, якщо треба буде конвертнутись?
Злотый (да и в целом польская экономика) расценивается спекулями-инвесторами, как более рисковое вложение по сравнению с той-же Германией. Но при этом очень сильно интегрирована в экономику ЕС. Поэтому, пара злотый/доллар следует за парой евро/доллар когда речь идет об обычных колебаниях. Но при любом серьезном шухере начинается сброс польских активов и вывод капитала (хоть бы даже в еврозону) и курс евро растет. Потом спекули заходят обратно и курс нормализуется.
Звертаюсь до адекватних людей. Мені приємно, що ви знаходите і викладаєте інформацію, яка допоможе комусь не попасти в лапи шахраїв. Я за це щоб ця інформація тут на гілці була, вважаю, що вона потрібна.
Але ображати форумчан за те, що вони викладаюсь інформацію, яка є в відкритому доступі, то вже занадто. Також казати що хтось з форумчан викладає неправдиву інформацію то також занадто, якщо без фактів.
Прошу свої повідомлення відкоректувати, щоб залишити саме те, що може допомогти форумчанам, а своє ЕГО прибрати, ок?
Востаннє редагувалось change_pm в Вів 10 бер, 2020 07:50, всього редагувалось 1 раз.
pirat-d написав:есть ли смысл в покупке зарубежной недвижимости, в качестве диверсификации накоплений? Если да, какие страны приоритетные? Испания - падение цена 30+% за последние десять лет, Германия - ряд законов об ограничении роста цен и аренды, Таиланд - гарантированная аренда, но оплата в батах, валюта стабильная, но до поры до времени. Болгария, Турция - равносильно выкинуть, возможно Великобритания, Польша ... хз ? вобщем, были бы интересны мнения людей)
Моє тисячне повідомлення
Вважаю, що був сенс купувати за кордоном. Мій фокус був на Англії, але тепер в зв"язку з кризою, про яку я і сам тут писав (писав, що очікую на падіння в 40-50%), я сиджу на паркані і нервово спостерігаю за тим, що відбувається в світі.
Є варіанти, що нерухомість нам взагалі вже може не знадобитись (дивились фільм Восхождение Юпітер?, ось щось у цьому дусі) ((( Так що моя стратегія поки що паркан + спостереження + планування де що відкупити, якщо з"явиться промінь надії.
Але як ви помітили, особливо тут ніхто думками не ділиться. Українці все в собі тримають. Навіть, досвідом ніхто ділитись не хоче, лише якась боротьба з вітряними млинами і пошук шахраїв.
Ви самі для себе повинні вирішити, яка країна вам більше по душі. Якою мовою ви розмовляєте, де самі б для себе щось купили. Починайте туди іздити, вибирати собі варіанти, а як з"явиться можливість - купуйте.
По Туречині я з вами не згоден. Вважаю, що майбутне (якщо бути помірним оптимістом) принесе багато сюрпризів. І в тому майбутньому Туречина наш партнер, і живе краще за нас Але вибирати, звичайно, вам, якщо ми доживемо до тих днів.