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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 38394041
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 17:19

  change_pm написав:flyman
Арабська затока...

Шейх..
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 21:18

Забудьте об экономике, нам грозит социальный крах...

Настоящей опасностью пандемии коронавируса является социальный крах, который может произойти, если борьба с вирусом затянется, говорится в статье влиятельного американского журнала о международных отношениях Foreign Affairs.

"С марта 2020 года весь мир стал жертвой зла, с которым мы не способны эффективно бороться, и которое неизвестно как долго продлится. Экономические последствия пандемии нового коронавируса не должны восприниматься как рядовая проблема, которую макроэкономика может решить или смягчить. Скорее всего, мир станет свидетелем фундаментального изменения самой природы глобальной экономики", – пишет американский экономист Бранко Миланович, преподаватель Лондонской школы экономики.

більше тутай https://focus.ua/world/452308-pandemiia ... gn_affairs
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 09:45

тільки 4% англійских лендлордів дозволяють тримати тваринку

Here in the UK, we love our furry friends. 93% of us agree that owning a pet makes them happy and there’s no doubt that the United Kingdom is a nation of pet lovers, with 40% of the population owning some type of animal.
However, those who are renting, or looking to rent, might be out of luck, as finding a landlord that considers pets can be slim pickings.

As part of the research, CIA Landlord surveyed 500 landlords to find out the reasons behind their reluctance to allowing pets on the property. The majority answered that they were ‘worried about pets injuring other tenants’, with ‘worried about pets not being properly trained’ being the second-highest concern (39% and 35% respectively).

Ось це цікаво:
The results of the survey show that only 18% of landlords asked said they allow all types of pets within their property. But this doesn’t stop some residents sneaking a pet in, with 78% of landlords having caught a resident lying about keeping a pet! Tenants in the North West have been caught lying the most (89%), with the East of England having the second-most liars (83%), followed by Greater London (81%).

А це ще цікавіше:
On average, 36% of landlords charge tenants an extra £91 in rent per month to keep a pet on the property. They’ve also had to pay an average of £183 to repair damage to their property caused by animals.

більше тутай https://www.propertyreporter.co.uk/land ... -pets.html
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 19:40

Коронавірус і сільгоспроботи у Британії

Коронавірус і сільгоспроботи у Британії: обговорюється спеціальна схема із запрошення громадян України

У світлі «Брекзиту» українці матимуть ті самі шанси на працевлаштування у Британії, що й громадяни ЄС. Провідні компанії, які організовують працевлаштування сезонних робітників на фермах Великої Британії, вже почали активну роботу разом з Міністерством внутрішніх справ у напрямку здобуття 20 тисяч робочих віз, а також залагодження чартерних перевезень для робітників з менш вражених коронавірусом країн, поміж яких розглядається і Україна. Відтак, щойно мине активна фаза кризи коронавірусу, цю схему має бути запущено у дію.

Більше тутай https://www.radiosvoboda.org/a/30499017.html

Я вважаю, це гарна новина для українців. Заробітки будуть набагато вище, ніж в Польщі і можливо хтось залишиться на ПМЖ, підвищуючи попит на нерухомість в Англії :)
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 08:01

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Отримав листа від однієї компанії з якою співпрацюю. Там посилання на звернення її президента (відео).

Каже, що практично всі готелі припиняють / призупиняють роботу до 1 червня. Деякі, можливо будуть працювати, обслуговуючи внітрішній туризм - Балі, Індія, Автралія. Залежить від ситуації в країні і наказів уряду.
Каже, що боргів у них немає, кеш є, тому не сильно переймайтесь, все буде добре.

Головне на мій погляд, щоб ситуація з вірусом і закриттям країн трішки прояснилась, тоді хоча б внутрішній туризм більш-менш витягне їх. Бо кеш має тенденцію закінчуватися, і треба щоб таки якійсь кеш-флоу був.

Який ризик для інвесторів? Простий - отримати 0-вий квартальній платіж :)
Будемо сподіватись на краще, що простої довго продовжуватись не будуть. Один квартал можна і потерпіти, а ось якщо ця ситуація протримається довше, тоді буде боляче! :(

Хоча, можливо буде і можливість для інвестування (якщо є кеш).

Вони інколи, для вирішення проблем з кешем, продають частину номерного фонду (тому я їх і знаю), утримуючи основний пул номерного фонду. Поки співпрацєю з ними я задоволен.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 18:01

  Vint написав:
  SILVER_UA написав:
  Vint написав:Открыл счёт в Interactive Brokers и завел немного денег. Пока ничего не покупал. Жду...

через кого деньги заводил ?

Ваером через приват в рамках е-лимита. Прикрепил их счёт и электронную справку о доходах от налоговой.
Ваер доходит через полчаса. Был приятно удивлен.

а по налогам какие мысли ? по идее то, что рассказывают на youtube ставит под сомнение смысл всей затеи :evil:
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 08:26

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

В Англії будівництво також зупинилось...

зі. Глобальний форс-мажор :(
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 09:06

  Vint написав:Открыл счёт в Interactive Brokers и завел немного денег. Пока ничего не покупал. Жду...

  SILVER_UA написав:а по налогам какие мысли ? по идее то, что рассказывают на youtube ставит под сомнение смысл всей затеи :evil:

Не знаю, на який саме ютюб ви посилаєтесь.

Доведеться платити податок в Штатах, чи можно скористатитсь договором про уникнення подвійного оподаткування, але в любому варіанті, т.к. все в білу, податки доведеться платити + мати головняк з біганням в укроподаткому по різні папірці.

Оце бігання мені найбільше зай...є
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:31

Зараз нікуди вже не інвестуємо...

Зараз дивлюсь RT, BBC зламався... :(

Обговорюють Rent strike worldwide. Про "битву" орендарів і орендодавців. Це піпець!

Я готуюсь отримати в цьому році 0 доларів пасивного доходу. Нуль не тому, що доходу взагалі не буде, буде, але такий, що не покриє затрати приміщень без орендарів.
Тут як би в мінус не спрацювати!
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 15:16

Нова реальність :)

Ну, що друзі, готові до нової реальності?

Дивлюсь ТіВі, показують Англію, дрони і роботи патрулюють вулиці, щоб громадяни не збирались в групи! Повна жесть!

Так якась хвороба дійсно є, але окрім хвороби ще і світ міняється драматично! Через "пару" місяців, ті хто будуть живі і здорові, мають шанс отримати мінімальний дохід, гарантований державою.

Держава буде володіти великою кількістю компаній, які колись були приватними і для багатьох буде щастя мати роботу, бо тоді ти будеш потрібен!

Велике питання, що буде з тими людьми, що зараз втратили роботу? Сподіваюсь на гуманізм і те, що їх життю ніщо не буде загрожувати.

Ще велике питання, що буде з лендлордами при гарантованому доході від держави?

Моє імхо, що вони більше лендлордами не будуть :( Найбільшим лендлордом буде держава, імхо.

Короче кажучи, якийсь цифровий комуно-соціалізм :)
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