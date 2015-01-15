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нерухомість закордоном

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 39404142
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 09:35

МИР НЕ БУДЕТ ПРЕЖНИМ

Вчора подивився Ігоря Рибакова https://youtu.be/6Y7vSduvuoE

Здається він має рацію, і якщо він такої думки про свою батіківщину, то що ж нам думати про нашу?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 09:42

Новий формат Орла и Решки

Вчора ще й новий формат від Орла и Решки подивився https://youtu.be/lEYlAayme9Y

Пощастило їм, шо вони з Індії встигли втекти! Чисто моє імхо, я в Індію ні за які грощі б не поїхав, навіть, якщо б мені 1 млн баксів запропонували.

Весь Індостан в мене викликає таку відразу, що просто жесть!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 10:32

  change_pm написав:Ну, що друзі, готові до нової реальності?

Дивлюсь ТіВі, показують Англію, дрони і роботи патрулюють вулиці, щоб громадяни не збирались в групи! Повна жесть!

Так якась хвороба дійсно є, але окрім хвороби ще і світ міняється драматично! Через "пару" місяців, ті хто будуть живі і здорові, мають шанс отримати мінімальний дохід, гарантований державою.

Держава буде володіти великою кількістю компаній, які колись були приватними і для багатьох буде щастя мати роботу, бо тоді ти будеш потрібен!

Велике питання, що буде з тими людьми, що зараз втратили роботу? Сподіваюсь на гуманізм і те, що їх життю ніщо не буде загрожувати.

Ще велике питання, що буде з лендлордами при гарантованому доході від держави?

Моє імхо, що вони більше лендлордами не будуть :( Найбільшим лендлордом буде держава, імхо.

Короче кажучи, якийсь цифровий комуно-соціалізм :)


Люди "освободились" от работы.
Только освободили их не работы, как планировалось.
А вирус.

И по тому же самому плану - много людей оказалось "ненужными".

Видимо "план с роботами" слишком затягивался, либо оказался вообще нереализуемым, а выполнять "цели" - нужно. Вот и вирус подоспел.

На моменте, больше истерики с СМИ и силового диктата, - чем "реального" вируса.

Я так понимаю, план такой:
1. "Ылите" спастись любыми способами, даже за счёт "пересичных". Это не только про Украину, а вообще про мир. Для этого ылита закрыла всех простолюдинов под домашний арест, и спускает все силовые инструменты для разобщения и разъединения
2. Допустить контролируемое заражение, для "оптимизации" количества "ненужных" людей. Тем временем - самим пересидеть в условных и реальных бункерах
3. Выйти на поверхность, и жить в составе оставшегося "золотого миллиарда", или "золотого миллиона". И делить ресурсы мира не на 6-7млрд ртов - а на оставшихся. Впринципе, солнечных батарей, ветряков, ГЭС, и мегапаков теслы хватит, чтобы жить вообще автономно, без ископаемых
4. Необходимые "расходники" можно получать из переработки мусора (бытового, электронного, и т.д.)
5. PROFIT!!!!!

Это и будет "тот новый дивный мир", где людям работа нужна только для удовольствия, или самореализации, а ресурсов для всего хватает, и они практически безлимитны. Но только в новый "рай" видимо попадут не все :)

* Если оффтоп, прошу не удалять, а перенести в ветку "КРИЗИС 2020"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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  #<1 ... 39404142
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