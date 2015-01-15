Здається він має рацію, і якщо він такої думки про свою батіківщину, то що ж нам думати про нашу?
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Додано: Нед 29 бер, 2020 09:35
МИР НЕ БУДЕТ ПРЕЖНИМ
Вчора подивився Ігоря Рибакова
Здається він має рацію, і якщо він такої думки про свою батіківщину, то що ж нам думати про нашу?
Додано: Нед 29 бер, 2020 09:42
Новий формат Орла и Решки
Вчора ще й новий формат від Орла и Решки подивився
Пощастило їм, шо вони з Індії встигли втекти! Чисто моє імхо, я в Індію ні за які грощі б не поїхав, навіть, якщо б мені 1 млн баксів запропонували.
Весь Індостан в мене викликає таку відразу, що просто жесть!
Додано: Нед 29 бер, 2020 10:32
Люди "освободились" от работы.
Только освободили их не работы, как планировалось.
А вирус.
И по тому же самому плану - много людей оказалось "ненужными".
Видимо "план с роботами" слишком затягивался, либо оказался вообще нереализуемым, а выполнять "цели" - нужно. Вот и вирус подоспел.
На моменте, больше истерики с СМИ и силового диктата, - чем "реального" вируса.
Я так понимаю, план такой:
1. "Ылите" спастись любыми способами, даже за счёт "пересичных". Это не только про Украину, а вообще про мир. Для этого ылита закрыла всех простолюдинов под домашний арест, и спускает все силовые инструменты для разобщения и разъединения
2. Допустить контролируемое заражение, для "оптимизации" количества "ненужных" людей. Тем временем - самим пересидеть в условных и реальных бункерах
3. Выйти на поверхность, и жить в составе оставшегося "золотого миллиарда", или "золотого миллиона". И делить ресурсы мира не на 6-7млрд ртов - а на оставшихся. Впринципе, солнечных батарей, ветряков, ГЭС, и мегапаков теслы хватит, чтобы жить вообще автономно, без ископаемых
4. Необходимые "расходники" можно получать из переработки мусора (бытового, электронного, и т.д.)
5. PROFIT!!!!!
Это и будет "тот новый дивный мир", где людям работа нужна только для удовольствия, или самореализации, а ресурсов для всего хватает, и они практически безлимитны. Но только в новый "рай" видимо попадут не все
* Если оффтоп, прошу не удалять, а перенести в ветку "КРИЗИС 2020"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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