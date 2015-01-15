Додано: Нед 29 бер, 2020 10:32

change_pm написав: Ну, що друзі, готові до нової реальності?



Дивлюсь ТіВі, показують Англію, дрони і роботи патрулюють вулиці, щоб громадяни не збирались в групи! Повна жесть!



Так якась хвороба дійсно є, але окрім хвороби ще і світ міняється драматично! Через "пару" місяців, ті хто будуть живі і здорові, мають шанс отримати мінімальний дохід, гарантований державою.



Держава буде володіти великою кількістю компаній, які колись були приватними і для багатьох буде щастя мати роботу, бо тоді ти будеш потрібен!



Велике питання, що буде з тими людьми, що зараз втратили роботу? Сподіваюсь на гуманізм і те, що їх життю ніщо не буде загрожувати.



Ще велике питання, що буде з лендлордами при гарантованому доході від держави?



Моє імхо, що вони більше лендлордами не будуть Найбільшим лендлордом буде держава, імхо.



Короче кажучи, якийсь цифровий комуно-соціалізм Ну, що друзі, готові до нової реальності?Дивлюсь ТіВі, показують Англію, дрони і роботи патрулюють вулиці, щоб громадяни не збирались в групи! Повна жесть!Так якась хвороба дійсно є, але окрім хвороби ще і світ міняється драматично! Через "пару" місяців, ті хто будуть живі і здорові, мають шанс отримати мінімальний дохід, гарантований державою.Держава буде володіти великою кількістю компаній, які колись були приватними і для багатьох буде щастя мати роботу, бо тоді ти будеш потрібен!Велике питання, що буде з тими людьми, що зараз втратили роботу? Сподіваюсь на гуманізм і те, що їх життю ніщо не буде загрожувати.Ще велике питання, що буде з лендлордами при гарантованому доході від держави?Моє імхо, що вони більше лендлордами не будутьНайбільшим лендлордом буде держава, імхо.Короче кажучи, якийсь цифровий комуно-соціалізм

* Если оффтоп, прошу не удалять, а перенести в ветку "КРИЗИС 2020"

Люди "освободились" от работы.Только освободили их не работы, как планировалось.А вирус.И по тому же самому плану - много людей оказалось "ненужными".Видимо "план с роботами" слишком затягивался, либо оказался вообще нереализуемым, а выполнять "цели" - нужно. Вот и вирус подоспел.На моменте, больше истерики с СМИ и силового диктата, - чем "реального" вируса.Я так понимаю, план такой:1. "Ылите" спастись любыми способами, даже за счёт "пересичных". Это не только про Украину, а вообще про мир. Для этого ылита закрыла всех простолюдинов под домашний арест, и спускает все силовые инструменты для разобщения и разъединения2. Допустить контролируемое заражение, для "оптимизации" количества "ненужных" людей. Тем временем - самим пересидеть в условных и реальных бункерах3. Выйти на поверхность, и жить в составе оставшегося "золотого миллиарда", или "золотого миллиона". И делить ресурсы мира не на 6-7млрд ртов - а на оставшихся. Впринципе, солнечных батарей, ветряков, ГЭС, и мегапаков теслы хватит, чтобы жить вообще автономно, без ископаемых4. Необходимые "расходники" можно получать из переработки мусора (бытового, электронного, и т.д.)5. PROFIT!!!!!Это и будет "тот новый дивный мир", где людям работа нужна только для удовольствия, или самореализации, а ресурсов для всего хватает, и они практически безлимитны. Но только в новый "рай" видимо попадут не все