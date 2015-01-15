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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 39404142
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 10:35

МИР НЕ БУДЕТ ПРЕЖНИМ

Вчора подивився Ігоря Рибакова https://youtu.be/6Y7vSduvuoE

Здається він має рацію, і якщо він такої думки про свою батіківщину, то що ж нам думати про нашу?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 10:42

Новий формат Орла и Решки

Вчора ще й новий формат від Орла и Решки подивився https://youtu.be/lEYlAayme9Y

Пощастило їм, шо вони з Індії встигли втекти! Чисто моє імхо, я в Індію ні за які грощі б не поїхав, навіть, якщо б мені 1 млн баксів запропонували.

Весь Індостан в мене викликає таку відразу, що просто жесть!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 11:32

  change_pm написав:Ну, що друзі, готові до нової реальності?

Дивлюсь ТіВі, показують Англію, дрони і роботи патрулюють вулиці, щоб громадяни не збирались в групи! Повна жесть!

Так якась хвороба дійсно є, але окрім хвороби ще і світ міняється драматично! Через "пару" місяців, ті хто будуть живі і здорові, мають шанс отримати мінімальний дохід, гарантований державою.

Держава буде володіти великою кількістю компаній, які колись були приватними і для багатьох буде щастя мати роботу, бо тоді ти будеш потрібен!

Велике питання, що буде з тими людьми, що зараз втратили роботу? Сподіваюсь на гуманізм і те, що їх життю ніщо не буде загрожувати.

Ще велике питання, що буде з лендлордами при гарантованому доході від держави?

Моє імхо, що вони більше лендлордами не будуть :( Найбільшим лендлордом буде держава, імхо.

Короче кажучи, якийсь цифровий комуно-соціалізм :)


Люди "освободились" от работы.
Только освободили их не работы, как планировалось.
А вирус.

И по тому же самому плану - много людей оказалось "ненужными".

Видимо "план с роботами" слишком затягивался, либо оказался вообще нереализуемым, а выполнять "цели" - нужно. Вот и вирус подоспел.

На моменте, больше истерики с СМИ и силового диктата, - чем "реального" вируса.

Я так понимаю, план такой:
1. "Ылите" спастись любыми способами, даже за счёт "пересичных". Это не только про Украину, а вообще про мир. Для этого ылита закрыла всех простолюдинов под домашний арест, и спускает все силовые инструменты для разобщения и разъединения
2. Допустить контролируемое заражение, для "оптимизации" количества "ненужных" людей. Тем временем - самим пересидеть в условных и реальных бункерах
3. Выйти на поверхность, и жить в составе оставшегося "золотого миллиарда", или "золотого миллиона". И делить ресурсы мира не на 6-7млрд ртов - а на оставшихся. Впринципе, солнечных батарей, ветряков, ГЭС, и мегапаков теслы хватит, чтобы жить вообще автономно, без ископаемых
4. Необходимые "расходники" можно получать из переработки мусора (бытового, электронного, и т.д.)
5. PROFIT!!!!!

Это и будет "тот новый дивный мир", где людям работа нужна только для удовольствия, или самореализации, а ресурсов для всего хватает, и они практически безлимитны. Но только в новый "рай" видимо попадут не все :)

* Если оффтоп, прошу не удалять, а перенести в ветку "КРИЗИС 2020"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 13:25

По моему , в Украине в основном элита и болеет короновирусом после посещения куршевелей :)
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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 11:25

JD Sports stops paying rent to landlords

Рітейл в Британії почав відмовлятись платити оренду в зв"язку з коронавірусом
https://www.theguardian.com/business/20 ... -landlords

JD Sports не заплатив свій квартальний платіж, і веде перемови стосовно платежу в червні.
Primark відмовився платити 33 млн фунтів ренти.
Взагалі всі непродуктові рітейлери відмовляються чи планують не платити свою оренду.

Цікаво, що рівень платежів склав по деяким лендлордам від 29% до 37% за місяць чи квартал. Тобто тепер і діти лендлордів плачуть...

Висновки на майбутнє... Скоріш за все треба переориєнтовуватись на рітейл під продаж продуктів чи склади під онлайн продажі, і житлову нерухомість (але здавати тільки тим, хто працював в теперішню кризу).
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 14:09

  Frant написав:
  change_pm написав:почав відмовлятись платити оренду в зв"язку з коронавірусом
а квартиранти Віктора Семеновича - чи справно платять любителю дешевого турецького йогурта?

Вельмишановний Frant особисто мені цікаво читати цього дописувача. Від нього йде хоч якийсь потік інформації, а від вас 0 інформації і багато флуду.
Фінансовий портрет change-pm мені близький. Зрозумілі його мотиви. Ваші ніт.
Сергій
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 11:57

Стратегія і тактика Airbnb

Прочитав статтю https://www.theguardian.com/technology/ ... -own-homes

Що можно сказати? Бути хостом, який здає свою квартиру через Airbnb - це дуже добре навіть в кризу!

Їх СЕО сказав, що власники квартир, яким відмінили бронювання з 14 березня по 31 травня, отримають 25% від вартості бронювання = 250 мільйонів баксів.

Хоча клієнтам, які відмінили бронювання, компанія повернула всі 100% без штрафа за відміну.

Додатково 10 млн баксів буде виділено на супер-хостів, які найбільше постраждали = до 5 000 баксів на кожного.

Засновники Airbnb не будуть отримували зарплату 6 місяців, а ТОПи отримають тільки 50% зарплати.

Airbnb має запаси кешу 3 млрд баксів, і отримав дохід 4.8 млрд баксів в 2019 році = Reuters.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 12:02

  change_pm написав:Засновники Airbnb не будуть отримували зарплату 6 місяців, а ТОПи отримають тільки 50% зарплати.

Не ком"ільфо самого себе цитувати, але то має свою мету.

Мені ось цікаво, у всьому світі всі постраждали, багато без роботи і доходу. Он Airbnb знизили зарплати ТОПам.

Що там укро.ушера - Смелянський, Коболев і іже з ними? З.п. собі знизили, чи жеруть в три горла, коли весь народ тільки чупасупсом давиться?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 12:45

  change_pm написав:
  change_pm написав:Засновники Airbnb не будуть отримували зарплату 6 місяців, а ТОПи отримають тільки 50% зарплати.

Не ком"ільфо самого себе цитувати, але то має свою мету.

Мені ось цікаво, у всьому світі всі постраждали, багато без роботи і доходу. Он Airbnb знизили зарплати ТОПам.

Що там укро.ушера - Смелянський, Коболев і іже з ними? З.п. собі знизили, чи жеруть в три горла, коли весь народ тільки чупасупсом давиться?

Як попит на закордонну нерухомість?
Зростає?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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