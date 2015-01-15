Здається він має рацію, і якщо він такої думки про свою батіківщину, то що ж нам думати про нашу?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 29 бер, 2020 10:35
МИР НЕ БУДЕТ ПРЕЖНИМ
Вчора подивився Ігоря Рибакова
Здається він має рацію, і якщо він такої думки про свою батіківщину, то що ж нам думати про нашу?
Додано: Нед 29 бер, 2020 10:42
Новий формат Орла и Решки
Вчора ще й новий формат від Орла и Решки подивився
Пощастило їм, шо вони з Індії встигли втекти! Чисто моє імхо, я в Індію ні за які грощі б не поїхав, навіть, якщо б мені 1 млн баксів запропонували.
Весь Індостан в мене викликає таку відразу, що просто жесть!
Додано: Нед 29 бер, 2020 11:32
Люди "освободились" от работы.
Только освободили их не работы, как планировалось.
А вирус.
И по тому же самому плану - много людей оказалось "ненужными".
Видимо "план с роботами" слишком затягивался, либо оказался вообще нереализуемым, а выполнять "цели" - нужно. Вот и вирус подоспел.
На моменте, больше истерики с СМИ и силового диктата, - чем "реального" вируса.
Я так понимаю, план такой:
1. "Ылите" спастись любыми способами, даже за счёт "пересичных". Это не только про Украину, а вообще про мир. Для этого ылита закрыла всех простолюдинов под домашний арест, и спускает все силовые инструменты для разобщения и разъединения
2. Допустить контролируемое заражение, для "оптимизации" количества "ненужных" людей. Тем временем - самим пересидеть в условных и реальных бункерах
3. Выйти на поверхность, и жить в составе оставшегося "золотого миллиарда", или "золотого миллиона". И делить ресурсы мира не на 6-7млрд ртов - а на оставшихся. Впринципе, солнечных батарей, ветряков, ГЭС, и мегапаков теслы хватит, чтобы жить вообще автономно, без ископаемых
4. Необходимые "расходники" можно получать из переработки мусора (бытового, электронного, и т.д.)
5. PROFIT!!!!!
Это и будет "тот новый дивный мир", где людям работа нужна только для удовольствия, или самореализации, а ресурсов для всего хватает, и они практически безлимитны. Но только в новый "рай" видимо попадут не все
* Если оффтоп, прошу не удалять, а перенести в ветку "КРИЗИС 2020"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 29 бер, 2020 13:25
По моему , в Украине в основном элита и болеет короновирусом после посещения куршевелей
Додано: Сер 01 кві, 2020 11:25
JD Sports stops paying rent to landlords
Рітейл в Британії почав відмовлятись платити оренду в зв"язку з коронавірусом
JD Sports не заплатив свій квартальний платіж, і веде перемови стосовно платежу в червні.
Primark відмовився платити 33 млн фунтів ренти.
Взагалі всі непродуктові рітейлери відмовляються чи планують не платити свою оренду.
Цікаво, що рівень платежів склав по деяким лендлордам від 29% до 37% за місяць чи квартал. Тобто тепер і діти лендлордів плачуть...
Висновки на майбутнє... Скоріш за все треба переориєнтовуватись на рітейл під продаж продуктів чи склади під онлайн продажі, і житлову нерухомість (але здавати тільки тим, хто працював в теперішню кризу).
Додано: Сер 01 кві, 2020 14:09
Вельмишановний Frant особисто мені цікаво читати цього дописувача. Від нього йде хоч якийсь потік інформації, а від вас 0 інформації і багато флуду.
Фінансовий портрет change-pm мені близький. Зрозумілі його мотиви. Ваші ніт.
Додано: Нед 05 кві, 2020 11:57
Стратегія і тактика Airbnb
Прочитав статтю
Що можно сказати? Бути хостом, який здає свою квартиру через Airbnb - це дуже добре навіть в кризу!
Їх СЕО сказав, що власники квартир, яким відмінили бронювання з 14 березня по 31 травня, отримають 25% від вартості бронювання = 250 мільйонів баксів.
Хоча клієнтам, які відмінили бронювання, компанія повернула всі 100% без штрафа за відміну.
Додатково 10 млн баксів буде виділено на супер-хостів, які найбільше постраждали = до 5 000 баксів на кожного.
Засновники Airbnb не будуть отримували зарплату 6 місяців, а ТОПи отримають тільки 50% зарплати.
Airbnb має запаси кешу 3 млрд баксів, і отримав дохід 4.8 млрд баксів в 2019 році = Reuters.
Додано: Нед 05 кві, 2020 12:02
Не ком"ільфо самого себе цитувати, але то має свою мету.
Мені ось цікаво, у всьому світі всі постраждали, багато без роботи і доходу. Он Airbnb знизили зарплати ТОПам.
Що там укро.ушера - Смелянський, Коболев і іже з ними? З.п. собі знизили, чи жеруть в три горла, коли весь народ тільки чупасупсом давиться?
Додано: Нед 05 кві, 2020 12:45
Як попит на закордонну нерухомість?
Зростає?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 05 кві, 2020 14:03
Frant
Що тебе торкнуло?
Ось це - Брудним повітря в Києві буде ще кілька днів
https://news.finance.ua/ua/news/-/46843 ... dniv-gschs ???
Чи це - Ціни на лимони злетіли і прагнуть оновити рекорд
https://news.finance.ua/ua/news/-/46831 ... yty-rekord ???
Чи все разом? І ще і карантин?
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