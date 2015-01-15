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нерухомість закордоном

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 40414243
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 18:07

Коронавирус и испанская недвижимость. Результаты опроса рынк

Как долго будет заморожен испанский рынок недвижимости ?

Рынок в настоящее время заморожен в строгой изоляции, без покупателей. Я спросил, как долго люди думают, что рынок будет оставаться замороженным, без значимого количества покупателей вокруг, и 57% респондентов сказали, что более чем на шесть месяцев, и 30% от трех до шести месяцев. Только 12% сказали, что менее чем три месяца. Таким образом, 88% от участников рынка ожидают, что испанский вторичный внутренний рынок будет заморожен в течение более трех месяцев. Если они правы, то отрасль будет очищаться, также сильно или даже более, чем крах испанской недвижимости в период между 2008 и 2010. Большинство агентов и застройщиков домов для отдыха могут уйти с рынка и покинуть этот вид бизнеса.

Каково будет влияние на внешний спрос на испанскую недвижимость?

Более трех четвертей ожидают, что влияние будет носить временный характер продолжительностью не более чем на год или два (75%) и 17% ожидают, что воздействие должно быть ограничено до нескольких месяцев. Только 7% ожидают необратимые повреждения для спроса. Отрадно видеть, что большинство людей ожидают спрос полностью восстановится в течение нескольких лет. Все хотят быть в хорошей позиции, когда рынок восстановится. От себя добавлю, что это лишь означает, что падения рынка пока нет, оно только начинается. На дне пессимизм будет всеобщим

Більше тутай https://taxfree.livejournal.com/2718337.html
Насолоджуйтесь!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 06:37

change_pm який сенс цих туфтових опитів?
Ну, обговорили з пересічними перспективи іспанського РЖН. З тим же успіхом можна поцікавитись у неандер таьців біля вогнища в печері, що вони думають про конструкцію ракетного двигуна "Шатл". Де цифри, графіки, діаграми?

І чому мова йде лише про іспанську курортну нерухомість? У турецької курортної нерухомості - такі ж хрєнові перспективи.

Туркам пора вводити підвищений податок для негромадян, які мають нерухомість в Туреччині. Постригти і побрити їх. Власники кіпрських банків ловко почистили кишені російськомовних простаків від "лишніх" грошей в 2013. Туркам треба зробити те ж саме.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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