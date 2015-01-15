Рынок в настоящее время заморожен в строгой изоляции, без покупателей. Я спросил, как долго люди думают, что рынок будет оставаться замороженным, без значимого количества покупателей вокруг, и 57% респондентов сказали, что более чем на шесть месяцев, и 30% от трех до шести месяцев. Только 12% сказали, что менее чем три месяца. Таким образом, 88% от участников рынка ожидают, что испанский вторичный внутренний рынок будет заморожен в течение более трех месяцев. Если они правы, то отрасль будет очищаться, также сильно или даже более, чем крах испанской недвижимости в период между 2008 и 2010. Большинство агентов и застройщиков домов для отдыха могут уйти с рынка и покинуть этот вид бизнеса.
Каково будет влияние на внешний спрос на испанскую недвижимость?
Более трех четвертей ожидают, что влияние будет носить временный характер продолжительностью не более чем на год или два (75%) и 17% ожидают, что воздействие должно быть ограничено до нескольких месяцев. Только 7% ожидают необратимые повреждения для спроса. Отрадно видеть, что большинство людей ожидают спрос полностью восстановится в течение нескольких лет. Все хотят быть в хорошей позиции, когда рынок восстановится. От себя добавлю, что это лишь означает, что падения рынка пока нет, оно только начинается. На дне пессимизм будет всеобщим
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