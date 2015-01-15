Додано: Нед 05 кві, 2020 18:07

Рынок в настоящее время заморожен в строгой изоляции, без покупателей. Я спросил, как долго люди думают, что рынок будет оставаться замороженным, без значимого количества покупателей вокруг, и 57% респондентов сказали, что более чем на шесть месяцев, и 30% от трех до шести месяцев. Только 12% сказали, что менее чем три месяца. Таким образом, 88% от участников рынка ожидают, что испанский вторичный внутренний рынок будет заморожен в течение более трех месяцев. Если они правы, то отрасль будет очищаться, также сильно или даже более, чем крах испанской недвижимости в период между 2008 и 2010. Большинство агентов и застройщиков домов для отдыха могут уйти с рынка и покинуть этот вид бизнеса.Более трех четвертей ожидают, что влияние будет носить временный характер продолжительностью не более чем на год или два (75%) и 17% ожидают, что воздействие должно быть ограничено до нескольких месяцев. Только 7% ожидают необратимые повреждения для спроса. Отрадно видеть, что большинство людей ожидают спрос полностью восстановится в течение нескольких лет. Все хотят быть в хорошей позиции, когда рынок восстановится. От себя добавлю, что это лишь означает, что падения рынка пока нет, оно только начинается. На дне пессимизм будет всеобщимБільше тутайНасолоджуйтесь!