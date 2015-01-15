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Как долго будет заморожен испанский рынок недвижимости ?
Рынок в настоящее время заморожен в строгой изоляции, без покупателей. Я спросил, как долго люди думают, что рынок будет оставаться замороженным, без значимого количества покупателей вокруг, и 57% респондентов сказали, что более чем на шесть месяцев, и 30% от трех до шести месяцев. Только 12% сказали, что менее чем три месяца. Таким образом, 88% от участников рынка ожидают, что испанский вторичный внутренний рынок будет заморожен в течение более трех месяцев. Если они правы, то отрасль будет очищаться, также сильно или даже более, чем крах испанской недвижимости в период между 2008 и 2010. Большинство агентов и застройщиков домов для отдыха могут уйти с рынка и покинуть этот вид бизнеса.
Каково будет влияние на внешний спрос на испанскую недвижимость?
Более трех четвертей ожидают, что влияние будет носить временный характер продолжительностью не более чем на год или два (75%) и 17% ожидают, что воздействие должно быть ограничено до нескольких месяцев. Только 7% ожидают необратимые повреждения для спроса. Отрадно видеть, что большинство людей ожидают спрос полностью восстановится в течение нескольких лет. Все хотят быть в хорошей позиции, когда рынок восстановится. От себя добавлю, что это лишь означает, что падения рынка пока нет, оно только начинается. На дне пессимизм будет всеобщим
Сподобалось: - малий бізнес все, зливайте воду... - є можливість зайти в малий бізнез задешево, але воно вам треба??? ризики... - стратегічні підприємства, це благо чи привід для націоналізації? - ну, і все в так дусі. дуже прикольно дивитись, бо ми від них недалеко відійшли і ні Америкою, ні Німечиною у нас не пахнет ))) - Малий бізнес і нелегали виживають, як можуть.
Вирішив порозмірковувати над майбутнім, беручи до уваги всю ту інформацію, яка є в наявності в світі.
Варіант А - оптімистичний:
1. Пандемія йде на спад через місяць, в кінці травня - червні карантин починає зніматись по всьому світу. 2. Економіка во всьому світу починає запускатись. 3. Розвинуті країни, які підтримували своїх людей і бізнеси, отримують практично 90% відновлення до кінця серня. Хто не підтривував, 40-60% відновлення. 4. Багато країн зроблять висновки про свої економіки під час пандемії і почнуть переностити / чи створовати своє виробництво всередині країн = розвиток своїх економік, падіння в Китаї. 5. Багато євро країн зроблять висновки про «підтримку» сусідів під час пандемії і почнуть вести розмови про формування нових блоків чи розформування старих = ризик для Євросоюза. 6. Туризм / пасажирськи перевезення потихеньку восстановлюються, але на 40% відсотків нижче за торішні. Багато компаній банкрутують, формуються конгломерати. 7. Ріст цін на авіаперевезення = менше рейсів, менше «газів». 8. В цілому по світу залишається нервозність, відчувається нехватка «кешу» і в вересні-жовтні відбувається масса корпоративних і державних дефолтів. 9. Безробіття на стабільно високому рівні по всьому світу. Вже випробований «безумовний» дохід під час пандемії законодавчо проводять більшість багатих країн, що додатково розділяє Євросоюз. 10. Не дивлячись на високе безробіття багаті страни відчувають нестачу кваліфікованих інженерів, медиків, вчителів = відкриті кордони = підвищена еміграція з таких європейскьких країн, як Україна, Белорусь, Молдова далі на захід. 11. Осінь-зима світ в економічній і геополітичній кризі, яка плавно переходить і 21 рік. Виграє в ний найсильніший і в кого є свое виробництво, квалифіковані люди і ресурси.
Питання – як зберегти грощі, якщо вони у вас є і чи інвестувати в нерухомість закордоном?
Імхо, варто придивлятись до готової нової нерухомості в Англії, Німечінні і т.д.
Особисто я почну моніторити ринок вже... для відслідковування тенденцій.
Якщо до зими відбудеться падіння цін на 40%, буду «крєпко» думати.
Акції / бонди не розглядаю. Треба щось матеріальне в багатій країні, що може зберегти свою вартість.