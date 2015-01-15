Додано: Пон 06 кві, 2020 09:40

Вирішив порозмірковувати над майбутнім, беручи до уваги всю ту інформацію, яка є в наявності в світі.



Варіант А - оптімистичний:



1. Пандемія йде на спад через місяць, в кінці травня - червні карантин починає зніматись по всьому світу.

2. Економіка во всьому світу починає запускатись.

3. Розвинуті країни, які підтримували своїх людей і бізнеси, отримують практично 90% відновлення до кінця серня. Хто не підтривував, 40-60% відновлення.

4. Багато країн зроблять висновки про свої економіки під час пандемії і почнуть переностити / чи створовати своє виробництво всередині країн = розвиток своїх економік, падіння в Китаї.

5. Багато євро країн зроблять висновки про «підтримку» сусідів під час пандемії і почнуть вести розмови про формування нових блоків чи розформування старих = ризик для Євросоюза.

6. Туризм / пасажирськи перевезення потихеньку восстановлюються, але на 40% відсотків нижче за торішні. Багато компаній банкрутують, формуються конгломерати.

7. Ріст цін на авіаперевезення  = менше рейсів, менше «газів».

8. В цілому по світу залишається нервозність, відчувається нехватка «кешу» і в вересні-жовтні відбувається масса корпоративних і державних дефолтів.

9. Безробіття на стабільно високому рівні по всьому світу. Вже випробований «безумовний» дохід під час пандемії законодавчо проводять більшість багатих країн, що додатково розділяє Євросоюз.

10. Не дивлячись на високе безробіття багаті страни відчувають нестачу кваліфікованих інженерів, медиків, вчителів = відкриті кордони = підвищена еміграція з таких європейскьких країн, як Україна, Белорусь, Молдова далі на захід.

11. Осінь-зима світ в економічній і геополітичній кризі, яка плавно переходить і 21 рік. Виграє в ний найсильніший і в кого є свое виробництво, квалифіковані люди і ресурси.



Питання – як зберегти грощі, якщо вони у вас є і чи інвестувати в нерухомість закордоном?



Імхо, варто придивлятись до готової нової нерухомості в Англії, Німечінні і т.д.



Особисто я почну моніторити ринок вже... для відслідковування тенденцій.



Якщо до зими відбудеться падіння цін на 40%, буду «крєпко» думати.



Акції / бонди не розглядаю. Треба щось матеріальне в багатій країні, що може зберегти свою вартість.