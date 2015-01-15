Додано: Пон 06 кві, 2020 11:01

Варіант Б - песимістичний:



1. Пандемія йде на спад через місяць, в кінці травня - червні карантин починає зніматись по всьому світу. Але вірус чи його різновид повертається зимою 20-21 року. Не дивлячись на наявність деякого іммунітету, ліків та екперіментальних вакцин доводиться проводити повний карантин по всьому світу, як рік назад.

2. Економіка во всьому світу зупиняється = частина 2. Досвіт, отриманий під час першого локдауну, дозволяє економікам підготованих країн не впасти, а впевнено просуватись вперед. Допомагають нові побудовані підприємства і кваліфіковані людє з інших країн.

3. В варіанті Б багато чого з варіанту А, але все йде по більш жорстому сценарію.

4. Фейлд стейтс просять розвинуті крайни про допомогу. Доводиться поступатись суверенітетом, погоджуватись на невигідні умови = різновид сучасного рабства. Але це дає можливість вижити під час пандемії – частина 2.

5. Ситуація в деяких країнах, розділений ментально чи промислово, наприклад, Італія (Північ / Підвень) приводить до зміни карти цих країн і в цілому карти Європи і світу.

6. Основне – прагматизм і наявність навиків виживання, наявності промисловості і можливість себе забезпечувати.

7. Населення переміщується по світу в пошуках кращої долі. Деякі частини деякіх країн пустіють.

8. По кордонам деяких країн чи на межі ментальних розломів відбуваються збройні заворішення, але вони не тривають довго. Людє швидко домовляються про розроділ і самє люде пришвидшеним темпом зникають в сторону країн, які цінують професіоналів.

9. Це все триває на протязі 21 року. Кінець 21 року більшість кордонів зафіксовані.

10. Кеш... буде важко переміщати через кордони. Долар, євро (як квазі марка), фунт, франк будуть мати силу і якусь купівельну спроможність.



Питання – як зберегти грощі, якщо вони у вас є і чи інвестувати в нерухомість закордоном?



Ніякого кешу в прямому сенсі. Тільки грощі на рахунках в західних банках.



Але найкраще буде мати якісь матеріальні активи в багатих країнах. Виробництво базових товарів, коммерцію, житлову нерухомість. І самому туди переміститись.



22 рік початок відновлення...