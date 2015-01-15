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Как долго будет заморожен испанский рынок недвижимости ?
Рынок в настоящее время заморожен в строгой изоляции, без покупателей. Я спросил, как долго люди думают, что рынок будет оставаться замороженным, без значимого количества покупателей вокруг, и 57% респондентов сказали, что более чем на шесть месяцев, и 30% от трех до шести месяцев. Только 12% сказали, что менее чем три месяца. Таким образом, 88% от участников рынка ожидают, что испанский вторичный внутренний рынок будет заморожен в течение более трех месяцев. Если они правы, то отрасль будет очищаться, также сильно или даже более, чем крах испанской недвижимости в период между 2008 и 2010. Большинство агентов и застройщиков домов для отдыха могут уйти с рынка и покинуть этот вид бизнеса.
Каково будет влияние на внешний спрос на испанскую недвижимость?
Более трех четвертей ожидают, что влияние будет носить временный характер продолжительностью не более чем на год или два (75%) и 17% ожидают, что воздействие должно быть ограничено до нескольких месяцев. Только 7% ожидают необратимые повреждения для спроса. Отрадно видеть, что большинство людей ожидают спрос полностью восстановится в течение нескольких лет. Все хотят быть в хорошей позиции, когда рынок восстановится. От себя добавлю, что это лишь означает, что падения рынка пока нет, оно только начинается. На дне пессимизм будет всеобщим
Сподобалось: - малий бізнес все, зливайте воду... - є можливість зайти в малий бізнез задешево, але воно вам треба??? ризики... - стратегічні підприємства, це благо чи привід для націоналізації? - ну, і все в так дусі. дуже прикольно дивитись, бо ми від них недалеко відійшли і ні Америкою, ні Німечиною у нас не пахнет ))) - Малий бізнес і нелегали виживають, як можуть.
Вирішив порозмірковувати над майбутнім, беручи до уваги всю ту інформацію, яка є в наявності в світі.
Варіант А - оптімистичний:
1. Пандемія йде на спад через місяць, в кінці травня - червні карантин починає зніматись по всьому світу. Вірус не повертається зимою 20-21 років. 2. Економіка во всьому світу починає запускатись. 3. Розвинуті країни, які підтримували своїх людей і бізнеси, отримують практично 90% відновлення до кінця серня. Хто не підтривував, 40-60% відновлення. 4. Багато країн зроблять висновки про свої економіки під час пандемії і почнуть переностити / чи створовати своє виробництво всередині країн = розвиток своїх економік, падіння в Китаї. 5. Багато євро країн зроблять висновки про «підтримку» сусідів під час пандемії і почнуть вести розмови про формування нових блоків чи розформування старих = ризик для Євросоюза. 6. Туризм / пасажирськи перевезення потихеньку восстановлюються, але на 40% відсотків нижче за торішні. Багато компаній банкрутують, формуються конгломерати. 7. Ріст цін на авіаперевезення = менше рейсів, менше «газів». 8. В цілому по світу залишається нервозність, відчувається нехватка «кешу» і в вересні-жовтні відбувається масса корпоративних і державних дефолтів. 9. Безробіття на стабільно високому рівні по всьому світу. Вже випробований «безумовний» дохід під час пандемії законодавчо проводять більшість багатих країн, що додатково розділяє Євросоюз. 10. Не дивлячись на високе безробіття багаті страни відчувають нестачу кваліфікованих інженерів, медиків, вчителів = відкриті кордони = підвищена еміграція з таких європейскьких країн, як Україна, Белорусь, Молдова далі на захід. 11. Осінь-зима світ в економічній і геополітичній кризі, яка плавно переходить і 21 рік. Виграє в ний найсильніший і в кого є свое виробництво, квалифіковані люди і ресурси.
Питання – як зберегти грощі, якщо вони у вас є і чи інвестувати в нерухомість закордоном?
Імхо, варто придивлятись до готової нової нерухомості в Англії, Німечінні і т.д.
Особисто я почну моніторити ринок вже... для відслідковування тенденцій.
Якщо до зими відбудеться падіння цін на 40%, буду «крєпко» думати.
Акції / бонди не розглядаю. Треба щось матеріальне в багатій країні, що може зберегти свою вартість.
Востаннє редагувалось change_pm в Пон 06 кві, 2020 11:01, всього редагувалось 2 разів.
1. Пандемія йде на спад через місяць, в кінці травня - червні карантин починає зніматись по всьому світу. Але вірус чи його різновид повертається зимою 20-21 року. Не дивлячись на наявність деякого іммунітету, ліків та екперіментальних вакцин доводиться проводити повний карантин по всьому світу, як рік назад. 2. Економіка во всьому світу зупиняється = частина 2. Досвіт, отриманий під час першого локдауну, дозволяє економікам підготованих країн не впасти, а впевнено просуватись вперед. Допомагають нові побудовані підприємства і кваліфіковані людє з інших країн. 3. В варіанті Б багато чого з варіанту А, але все йде по більш жорстому сценарію. 4. Фейлд стейтс просять розвинуті крайни про допомогу. Доводиться поступатись суверенітетом, погоджуватись на невигідні умови = різновид сучасного рабства. Але це дає можливість вижити під час пандемії – частина 2. 5. Ситуація в деяких країнах, розділений ментально чи промислово, наприклад, Італія (Північ / Підвень) приводить до зміни карти цих країн і в цілому карти Європи і світу. 6. Основне – прагматизм і наявність навиків виживання, наявності промисловості і можливість себе забезпечувати. 7. Населення переміщується по світу в пошуках кращої долі. Деякі частини деякіх країн пустіють. 8. По кордонам деяких країн чи на межі ментальних розломів відбуваються збройні заворішення, але вони не тривають довго. Людє швидко домовляються про розроділ і самє люде пришвидшеним темпом зникають в сторону країн, які цінують професіоналів. 9. Це все триває на протязі 21 року. Кінець 21 року більшість кордонів зафіксовані. 10. Кеш... буде важко переміщати через кордони. Долар, євро (як квазі марка), фунт, франк будуть мати силу і якусь купівельну спроможність.
Питання – як зберегти грощі, якщо вони у вас є і чи інвестувати в нерухомість закордоном?
Ніякого кешу в прямому сенсі. Тільки грощі на рахунках в західних банках.
Але найкраще буде мати якісь матеріальні активи в багатих країнах. Виробництво базових товарів, коммерцію, житлову нерухомість. І самому туди переміститись.
Короновирус COVID 19 - топ новость в любой стране мира! Пандемия коронавируса оказывает влияние не только на нашу жизнь, но и на все сферы экономики, и рынок недвижимости – не исключение. На его состоянии сказываются как изменения, непосредственно связанные с распространением заболевания (например, спад туризма и ограничения на заграничные поездки), так и общее состояние экономики (сокращение доходов у большого количества людей).
Если вы планируете приобрести недвижимость в Великобритании для собственного проживания или сдачи в аренду, полезно будет разобраться в этих тенденциях, чтобы выбрать наиболее удачный момент для покупки.
Итак, что нужно знать если Вы планируете покупку недвижимости в Великобритании: - С 1 апреля 2021 года гербовый сбор повысят на 2% для иностранных покупателей инвестиционной недвижимости в Великобритании. - Банк Англии (BoE) снизил ставку до 0,1% в качестве одной из мер, вводимых в целях защиты экономики от беспорядков, создаваемых COVID-19 - Halifax, крупнейший ипотечный кредитор Великобритании, отозвал большинство ипотечных кредитов, которые он продает через брокеров. Halifax заявил, что больше не будет предлагать ипотечные кредиты с «ссудной стоимостью» (LTV) более 60%. Другими словами, кредиты могут получить только покупатели, которые могут внести 40%-ый депозит. - Лондонские агенты начали активно предлагать своим клиентам видео-просмотры домов и квартир при помощи Skype и FaceTime - Кабинет министров Великобритании рекомендовал Британцам приостановить сделки купли продажи жилой недвижимости. Вы все еще можете продать или купить недвижимость, но потенциальные покупатели не могут быть допущены к осмотру недвижимости что бы не нарушать правило социального дистанцирования. - В свете сложившейся ситуации есть и позитивный момент, застройщики готовы идти на беспрецендентные скидки для покупателей без привлечения ипотечного кредита!
Інформація від всім відомого Вроцлавського агенства...
"Антикризисный щит - 2" в Польше. Программа охватит фирмы, в которых работает до 49 человек (раньше - до 9). Льгот, помощи, отсрочек, кредитов, компенсаций части зарплат и т.п. очень много, детальнее можно прочитать в статье ниже. Упор сделан на поддержании фирм с финансовой мотивацией не увольнять сотрудников (без запрета увольнения) и платить им дальше зарплату, даже если они на карантине. Первый "щит" это около 10% ВВП. Деньги есть, бюджет на 2020 был без дефицита, госдолг всего 50% ВВП. Цель пройти это кризис с минимальными потерями очень реальная, в 2008 Польше это уже удалось (единственная страна в ЕС где ВВП тогда не был отрицательным). Ходила такая шутка "чем хуже - тем лучше", когда в более богатых странах западной Европы возникают проблемы - компании начинают более активно экономить, и быстрее принимают решения о ре-локации в Польшу без-офисов и производств.
Какое влияние на рынок недвижимости? Конечно же сейчас сделок практически нет. Дальнейшее будущее зависит от продолжительности карантина. Пока занимаемся открытием счетов "онлайн" до доверенностям, спрос в основном из РФ и Украины, на которые инвесторы достаточно активно переводят средства, даже без привязки к конкретным объектам. Многие ожидают кратковременного ослабления злотого в конце апреля или начале мая, т.к. 10 мая выборы Президента, по которым нет понимания будут ли они и в какой форме (принят закон о возможности голосования через Почту, его оспаривают, и страсти будут только накаляться).