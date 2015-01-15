Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 кві, 2020 09:16
Ну, що, на якому рівні будемо бакс шортити проти злотувки? 4.30 чи до 4.50 дійде?
change_pm
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Додано: Сер 08 кві, 2020 10:30
change_pm написав:
Salford + Manchester
До речі, тут будується ось цей проект
https://youtu.be/M6VnUFTtomM
ще краще відео
https://youtu.be/aMm8zlaKubY
change_pm
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Додано: Чет 09 кві, 2020 06:10
change_pm написав:
Salford + Manchester
ax если бы вид на жительство в придачу
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian e change X
San
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