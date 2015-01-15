|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 кві, 2020 09:16
Питання до "гастриків" :)
Додано: Сер 08 кві, 2020 10:30
До речі, тут будується ось цей проект
ще краще відео
Додано: Чет 09 кві, 2020 06:10
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
Додано: Чет 09 кві, 2020 10:47
А навіщо? Англія дорога країна. Самому десь треба жити. Під аренду також на велику суму треба мати нерухомість. Так по мінімуму треба десь 600 тис фунтів вкласти.
Багато у нас тут таких багатіїв
Здається від 800 тис фунтів можна отримати інвесторську візу і вільно переїхати в Англію. Я певен, що можна і з меншими затратами, і з іншою метою по роботі виїхати в Англію і там залишитись.
Як то кажуть, хто шукає, той знайде
|