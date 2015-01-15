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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 41424344
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 09:16

Питання до "гастриків" :)

Ну, що, на якому рівні будемо бакс шортити проти злотувки? 4.30 чи до 4.50 дійде?

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change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 10:30

  change_pm написав:Salford + Manchester
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До речі, тут будується ось цей проект https://youtu.be/M6VnUFTtomM
ще краще відео https://youtu.be/aMm8zlaKubY
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 06:10

  change_pm написав:Salford + Manchester

ax если бы вид на жительство в придачу
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 10:47

  San написав:
  change_pm написав:Salford + Manchester

ax если бы вид на жительство в придачу

А навіщо? Англія дорога країна. Самому десь треба жити. Під аренду також на велику суму треба мати нерухомість. Так по мінімуму треба десь 600 тис фунтів вкласти.
Багато у нас тут таких багатіїв :?:

Здається від 800 тис фунтів можна отримати інвесторську візу і вільно переїхати в Англію. Я певен, що можна і з меншими затратами, і з іншою метою по роботі виїхати в Англію і там залишитись.
Як то кажуть, хто шукає, той знайде :)
change_pm
 
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