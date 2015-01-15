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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 кві, 2020 09:16
Питання до "гастриків" :)
Додано: Сер 08 кві, 2020 10:30
До речі, тут будується ось цей проект
ще краще відео
Додано: Чет 09 кві, 2020 06:10
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
Додано: Чет 09 кві, 2020 10:47
А навіщо? Англія дорога країна. Самому десь треба жити. Під аренду також на велику суму треба мати нерухомість. Так по мінімуму треба десь 600 тис фунтів вкласти.
Багато у нас тут таких багатіїв
Здається від 800 тис фунтів можна отримати інвесторську візу і вільно переїхати в Англію. Я певен, що можна і з меншими затратами, і з іншою метою по роботі виїхати в Англію і там залишитись.
Як то кажуть, хто шукає, той знайде
Додано: Чет 09 кві, 2020 16:54
Так що, в ЮК???
З 1 січня 21 рокі у Англії запрацює система балів для отримання іммігранської візи:
Якщо ви висококваліфікований робітник і маєте запрошення на роботу від британської хфірми, то можете отримати іммігранську візу.
Мінімальна зарплата дозволюча це £20,480 (з деякими умоваи), а так £25,600.
Малокваліфікована робоча сила не може іммігрувати, але можна поїхати на сезону сільськогосподарську роботу, себе зарекомендувати, і якщо на то буде воля королеви і парламента, то можливі зміни в умовах.
Я вже постив тут очікування від британців - вони сподіваються, що частина з 20 тис робітників залишиться на постійно. Так що можливості є.
Основна умова, володіння англійскою мовою.
Додано: Нед 12 кві, 2020 08:24
Чи варто пересиджувати рецесію, зберігаючи готівку...
Стаття від фінансиста і засновника інвесткомпанії...
Залишила питання кваліфікації цього фінансиста, на "батькові" гроші, хто завгодно може назватись і фінінсистом, і засновиком, і "імперіалістом".
Сам то ти що з себе уявляєш
Він проаналізував...
Закінчив статтю він так:
Я не зрозумів, він нас питає чи дає рекомендації??? І це рівень фінансиста? Чи він хоче прорекламувати свою контору? Несіть гроші мені, я вам зароблю ще?
Певен, що він точно заробить, мінімум на коммісіях і платі за обслуговування.
Комментарі від його читачів показують, шо хфінансист такі прохфесіонал... Ніц не зрозуміла мета його висеру на тому ресурсі.
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