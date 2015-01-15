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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 41424344
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 09:16

Питання до "гастриків" :)

Ну, що, на якому рівні будемо бакс шортити проти злотувки? 4.30 чи до 4.50 дійде?

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change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 10:30

  change_pm написав:Salford + Manchester
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До речі, тут будується ось цей проект https://youtu.be/M6VnUFTtomM
ще краще відео https://youtu.be/aMm8zlaKubY
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 06:10

  change_pm написав:Salford + Manchester

ax если бы вид на жительство в придачу
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 10:47

  San написав:
  change_pm написав:Salford + Manchester

ax если бы вид на жительство в придачу

А навіщо? Англія дорога країна. Самому десь треба жити. Під аренду також на велику суму треба мати нерухомість. Так по мінімуму треба десь 600 тис фунтів вкласти.
Багато у нас тут таких багатіїв :?:

Здається від 800 тис фунтів можна отримати інвесторську візу і вільно переїхати в Англію. Я певен, що можна і з меншими затратами, і з іншою метою по роботі виїхати в Англію і там залишитись.
Як то кажуть, хто шукає, той знайде :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 16:54

Так що, в ЮК???

З 1 січня 21 рокі у Англії запрацює система балів для отримання іммігранської візи:
https://www.gov.uk/government/publicati ... -statement

Якщо ви висококваліфікований робітник і маєте запрошення на роботу від британської хфірми, то можете отримати іммігранську візу.
Мінімальна зарплата дозволюча це £20,480 (з деякими умоваи), а так £25,600.

Малокваліфікована робоча сила не може іммігрувати, але можна поїхати на сезону сільськогосподарську роботу, себе зарекомендувати, і якщо на то буде воля королеви і парламента, то можливі зміни в умовах.
Я вже постив тут очікування від британців - вони сподіваються, що частина з 20 тис робітників залишиться на постійно. Так що можливості є.
https://www.gov.uk/guidance/new-immigra ... ed-to-know

Основна умова, володіння англійскою мовою.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 08:24

Чи варто пересиджувати рецесію, зберігаючи готівку...

Стаття від фінансиста і засновника інвесткомпанії...
https://nv.ua/ukr/biz/experts/kriza-zbe ... 81396.html

Залишила питання кваліфікації цього фінансиста, на "батькові" гроші, хто завгодно може назватись і фінінсистом, і засновиком, і "імперіалістом".
Сам то ти що з себе уявляєш :?:

Як діяти зараз, щоб зберегти заощадження? Чи мав рацію Даліо? Cash is king or Cash is trash?
Відповідаючи на це питання, пропоную проаналізувати кілька фактів, які допоможуть краще зрозуміти характер нинішньої кризи. Як і попередні кризи, пандемія 2020-го супроводжується різким падінням економіки і ринків, звільненням співробітників, скороченням споживання і заощаджень.

Він проаналізував...

Закінчив статтю він так:
Так що, чи доцільно «пересиджувати» рецесію, зберігаючи готівку? Не так часто ринок підносить таких «чорних лебедів», дозволяючи купити хороші активи за доступними цінами.

Я не зрозумів, він нас питає чи дає рекомендації??? І це рівень фінансиста? Чи він хоче прорекламувати свою контору? Несіть гроші мені, я вам зароблю ще?

Певен, що він точно заробить, мінімум на коммісіях і платі за обслуговування.

Комментарі від його читачів показують, шо хфінансист такі прохфесіонал... Ніц не зрозуміла мета його висеру на тому ресурсі.
change_pm
 
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