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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 кві, 2020 09:16
Питання до "гастриків" :)
Додано: Сер 08 кві, 2020 10:30
До речі, тут будується ось цей проект
ще краще відео
Додано: Чет 09 кві, 2020 06:10
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
Додано: Чет 09 кві, 2020 10:47
А навіщо? Англія дорога країна. Самому десь треба жити. Під аренду також на велику суму треба мати нерухомість. Так по мінімуму треба десь 600 тис фунтів вкласти.
Багато у нас тут таких багатіїв
Здається від 800 тис фунтів можна отримати інвесторську візу і вільно переїхати в Англію. Я певен, що можна і з меншими затратами, і з іншою метою по роботі виїхати в Англію і там залишитись.
Як то кажуть, хто шукає, той знайде
Додано: Чет 09 кві, 2020 16:54
Так що, в ЮК???
З 1 січня 21 рокі у Англії запрацює система балів для отримання іммігранської візи:
Якщо ви висококваліфікований робітник і маєте запрошення на роботу від британської хфірми, то можете отримати іммігранську візу.
Мінімальна зарплата дозволюча це £20,480 (з деякими умоваи), а так £25,600.
Малокваліфікована робоча сила не може іммігрувати, але можна поїхати на сезону сільськогосподарську роботу, себе зарекомендувати, і якщо на то буде воля королеви і парламента, то можливі зміни в умовах.
Я вже постив тут очікування від британців - вони сподіваються, що частина з 20 тис робітників залишиться на постійно. Так що можливості є.
Основна умова, володіння англійскою мовою.
Додано: Суб 11 кві, 2020 12:41
change_pm хотел услышать Ваше мнение и других, какой реальный чистый годовой рентный доход ,допустим по таким перспективным новостроям в Манчестере, Ливерпуле ?
продавцы таких объектов пишут 6-7% первые год -два.
Додано: Нед 12 кві, 2020 08:24
Чи варто пересиджувати рецесію, зберігаючи готівку...
Стаття від фінансиста і засновника інвесткомпанії...
Залишила питання кваліфікації цього фінансиста, на "батькові" гроші, хто завгодно може назватись і фінінсистом, і засновиком, і "імперіалістом".
Сам то ти що з себе уявляєш
Він проаналізував...
Закінчив статтю він так:
Я не зрозумів, він нас питає чи дає рекомендації??? І це рівень фінансиста? Чи він хоче прорекламувати свою контору? Несіть гроші мені, я вам зароблю ще?
Певен, що він точно заробить, мінімум на коммісіях і платі за обслуговування.
Комментарі від його читачів показують, шо хфінансист такі прохфесіонал... Ніц не зрозуміла мета його висеру на тому ресурсі.
Додано: Пон 13 кві, 2020 09:43
На майбутнє зараз не скажу. Більшість об"єктів, де таке пишуть, то котловани. Зараз котловани скрізь по світу я б не ліз. Дуже велики ризики.
Якщо просто зараз зайти на ринок в готовий об"єкт, то буде десь 5.5% чиста дохідність:
ціна об"єкта - 140 тис фунтів, оренда - 650 в місяць (те що ви отримаєте).
Орендатору доведеться викласти з кишені десь 800-850 фунтів за місяць:
оренда + витрати на комунальні + податок.
Те, скільки орендатору доведеться викласти з кишені, залежить від енергоефективності будівлі. Чим будинок старіший, ти затрати вищі. Тому свіжі новобуди більш конкуренті.
На zoopla можна дивитись клас енергоефективності будинку.
Імхо, зараз треба чекати падіння цін на новобуди, і потім заходити на ринок. Скажемо так, якщо тис на 20 впаде ціна на те, що коштувало 140, то оренда маловірогідно, що впаде (вона так сильно не росла під час росту вартості нерухомості).
Тоді вже буде 6.5% дохідність, вже краще
І не забувайте, там де в Манчестері 5-7%, то в Лондоні 2-3%
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