Додано: Пон 13 кві, 2020 14:05

Тут мій знайомий власник агенства нерухомості написав статтюЗрозуміло, що товариш він заангажований, йому продавати треба. Але до дечого можна дослухатись:There was already a shortage of property across the UK. The UK population is projected to pass 70 million by mid-2031 (Office of National Statistics) and according to Knight Frank‘between 2019 and 2030, the number of households in the UK will rise by 1.8 million’.Only 240,000 homes were added last year – 20% less than the government target of 300,000. Granted, job losses and a fall in GDP will inevitably have an impact in reducing demand (and affordability to borrow) in certain areas, but the imbalance of supply vs demand has no imminent solution.We should expect the UK Government and lender action to suspend mortgage payments and support businesses to reduce the number of forced quick sales that could drag house prices down. Also, once the smoke clears, my guess is that most sellers will hold on vs. accepting large price cuts which should keep prices stable. In addition, I can see more incentives being offered by house builders (in particular for new build) and a greater focus on Built to Rent – including more of an emphasis on affordable housing. Help to Buy, which was to be capped from this time next year could well be extended as a result of the current situation.Importantly, it also seems likely that many people, who have been stuck in their home for a month or more, will aspire to move to a bigger/better home and seize the moment as soon as restrictions are lifted and the market starts to open again. With transactions halted for the meantime in the interests of everyone’s safety, it can be argued that residential property really is at the forefront of our minds when forced to stay inside it! Our houses are no longer just a ‘home’ but also places of work, rest, play and shelter!Although many mortgages have been paused, the good news is that post-pandemic should be a good time to get a mortgage – interest rates are at a record low (0.1%) and likely to remain that way for a while 'Oxford Economics predicts rates will remain at this level until Q3 2021 and only reach 1.5% by the end of 2024!'With volatility in equities and global stock markets, I don’t think it will be long before people start looking for more secure and fixed assets to invest in such as property – where the value cannot be wiped/lost overnight. As the above Savills report states‘The perceived security of a bricks-and-mortar investment in times of uncertainty should help underpin values.’We have already seen a marked increase in enquiries coming from investors based in Asia (particularly Singapore and Hong Kong) looking to capitalise on the weak GBP as they start to come out of the other side of the current situation.It may be a bit optimistic to say the market will ‘bounce’ back but in my opinion there will be a short-term buyers’ market followed by a return to modest growth. As echoed by the Hometrack House Price Index Report recently‘fifty years of history shows that external shocks and global events tend to impact levels of housing market activity more than prices in the short term.”Существовал уже нехватка имущества по всей Великобритании.По прогнозам, к середине 2031 года население Великобритании превысит 70 миллионов человек (Управление национальной статистики), и, по данным Knight Frank, «в период с 2019 по 2030 год число домашних хозяйств в Великобритании вырастет на 1,8 миллиона».Только 240000 домов были добавлены в прошлом году - 20% меньше, чем правительство целевой 300000.Конечно, потери рабочих мест и падение ВВП неизбежно окажут влияние на снижение спроса (и доступность заимствований) в некоторых областях, но дисбаланс предложения против спроса не имеет неизбежного решения.Мы должны ожидать, что правительство Великобритании и кредитора действия приостановить ипотечные платежи и поддержку предприятий, чтобы уменьшить число вынужденных быстрых продаж, которые могли бы перетащить цены на жилье вниз.Кроме того, как только дым очищается, я думаю, что большинство продавцов будет держаться против.принятие больших цен, которые должны держать цены стабильными. Кроме того, я вижу больше стимулов, предлагаемых строителями дома (в частности, для нового строительства) и больше внимания на Построенный в аренду - в том числе больше внимания на доступное жилье.Помощь купить, который должен был быть ограничен с этого времени в следующем году вполне может быть продлен в результате текущей ситуации.Важно, что также представляется вероятным, что многие люди, которые застряли в своем доме в течение месяца или более, будет стремиться переехать в больше / лучше дома и воспользоваться моментом, как только ограничения сняты, и рынок начинает открываться снова.С сделок приостановлено на время в интересах безопасности каждого, можно утверждать, что жилая недвижимость действительно находится на переднем крае нашего ума, когда вынуждены оставаться внутри него!Наши дома уже не просто «дом», но и места работы, отдыха, игры и жилья!Хотя многие ипотечные кредиты были приостановлены, хорошая новость заключается в том, что после пандемии должно быть хорошее время, чтобы получить ипотеку - процентные ставки находятся на рекордно низком уровне (0,1%) и, вероятно, останется таким образом в течение некоторого времени "Оксфорд экономика прогнозирует ставки будут оставаться на этом уровне до третьего квартала 2021 года и только достичь 1,5% к концу 2024 года!С волатильностью в акциях и глобальных фондовых рынках, я не думаю, что это будет долго, прежде чем люди начинают искать более безопасные и основные активы, чтобы инвестировать в таких, как собственность - где стоимость не может быть уничтожена / потерял в одночасье. Как говорится в вышеупомянутом отчете Savills«Ощущаемая безопасность инвестиций в кирпич и минометные инвестиции во времена неопределенности должна помочь поддержать ценности».Мы уже видели заметное увеличение запросов, поступающих от инвесторов, базирующихся в Азии (в частности, Сингапур и Гонконг), желающих извлечь выгоду из слабых GBP, как они начинают выходить из другой стороны нынешней ситуации.Это может быть немного оптимистично сказать, что рынок будет "отскок" назад, но на мой взгляд, будет краткосрочный рынок покупателей следуют возвращение к скромному росту. Как вторит Hometrack Дом Индекс цен Доклад в последнее время«Пятьдесят лет истории показывают, что внешние потрясения и глобальные события, как правило, влияют на уровень активности рынка жилья больше, чем цены в краткосрочной перспективе».