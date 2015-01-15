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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 67686970
Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 14:52

  change_pm написав:
  San написав:change_pm
На Харьков похож немного. :) Построили перед 2008 кризисом https://zastroyschiki.com/wp-content/up ... ltra_4.jpg

100% в Манчестере надихнулись новобудом з Харкова. В Манчестері ще добудовують.А вже 20 рік.
Взагалі, в Англії процесс побудови займає імхо десь в 2.5 рази більше часу, ніж у нас.
Реально, дуже довго будують!

Видел, как в Швейцарии где-то 4 месяца ремонтировали 5-метровый пятачек перед офисом с заменой коммуникаций на пару метров в глубину. Местные шутили это потому, что заказчик - правительство. Там, правда, сложные коммуникации в земле, как швейцарские часы, все переплетено, прецезионно уложено, загерметизировано и т.д. Столько труб, кабелей, каких-то каналов, перекрытий в земле я еще не видел.
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 18:43

  shapo написав:Это дорогое удовольствие - стальной каркас из стоек и балок. Его применяют редко из-за дороговизны и плохой огнестойкости металла который нужно закрывать противопожарный и красками, пенами и пр.

Ціково, що в Англії десь відсотків 50 будов - це саме така технологія. В принціпі, і ціни на нерухомість там не українські, тому можуть дозволити і дорогу технологію можливо?

Ось і в Манчестері, наприклад:
Зображення
Зображення
Зображення

Моноліт в Англії використовують, імхо, коли будинок вище 20 поверхів. І тоді той будинок будується роками :shock:
change_pm
 
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