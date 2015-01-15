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100% в Манчестере надихнулись новобудом з Харкова. В Манчестері ще добудовують.А вже 20 рік. Взагалі, в Англії процесс побудови займає імхо десь в 2.5 рази більше часу, ніж у нас. Реально, дуже довго будують!
Видел, как в Швейцарии где-то 4 месяца ремонтировали 5-метровый пятачек перед офисом с заменой коммуникаций на пару метров в глубину. Местные шутили это потому, что заказчик - правительство. Там, правда, сложные коммуникации в земле, как швейцарские часы, все переплетено, прецезионно уложено, загерметизировано и т.д. Столько труб, кабелей, каких-то каналов, перекрытий в земле я еще не видел.
shapo написав:Это дорогое удовольствие - стальной каркас из стоек и балок. Его применяют редко из-за дороговизны и плохой огнестойкости металла который нужно закрывать противопожарный и красками, пенами и пр.
Ціково, що в Англії десь відсотків 50 будов - це саме така технологія. В принціпі, і ціни на нерухомість там не українські, тому можуть дозволити і дорогу технологію можливо?
Ось і в Манчестері, наприклад:
Моноліт в Англії використовують, імхо, коли будинок вище 20 поверхів. І тоді той будинок будується роками