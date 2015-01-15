Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Замереть в текущей ситуации на фондовых рынках предпочитают 49% участников исследования, которое проводилось в начале апреля. Такая позиция более характерна для инвесторов с портфелем больше $1 млн, отмечается в исследовании. При этом 46% инвесторов, напротив, убеждены, что сейчас надо покупать ценные бумаги: но об этом чаще говорили те, у кого портфель меньше $1 млн. И только 4% заявили, что лучшая стратегия сейчас — это продавать активы.
Почти каждый пятый участник опроса считает, что рынок уже не опустится сильно ниже текущего уровня. Такая позиция характерна для более состоятельных инвесторов, чей портфель больше $1 млн. Половина респондентов допускает, что рынок достигнет дна через три месяца. Почти четверть — что через шесть месяцев.
Как заработать во время пандемии? Акции 36 компаний, которые стоит сейчас покупать
Подавляющее большинство уверено, что период повышенной волатильности будет продолжаться на рынках еще полгода. 17% настроены позитивнее и говорят о перспективе трех месяцев. 16% не исключают, что волатильность может продолжиться еще 2 года, а 4% — что она останется навсегда. Инвесторы, которые предпочитают сегодня покупать, настроены и более оптимистично в отношении сроков преодоления волатильности.
При этом если бы сейчас было время именно покупать, то 49% участников опроса выбрали бы акции. Почти четверть предпочла бы недвижимость: такой подход более характерен для инвесторов с портфелем акций ниже $1 млн. Облигации и золото — традиционная «безопасная гавань» — не слишком популярны: их выбрали по 11% опрошенных. В случае с золотом инвесторов может отпугивать цена, которая сейчас на рекордно высоких уровнях.
change_pm написав:Вікна алюміній, саме цікаве, що в Англії не було виробника, довелось замовляти в Китаї. Сподіваюсь, якимось боком колись це не вилізе. До речі я не певен, що в Англії десь є двокамерні вікна. Не той клімат. Опалення від електричних батарей. На відео не дуже видно - десь хв 3:00 в правому кутку трішки видно. Але на батареях фокус не робили.
1) Про китайские профиля окон странно. В Киеве где китайского добра полно и алюминиевые, и пластиковые (метал свой) предпочитают немецкие как и фурнитуру к ним. 2) Постановка электробатареи при однокамерном пакете в углу, а не напротив окон высотой почти в высоту этажа странно с точки зрения тепло потерь хотя, конечно, более эстетично.
1) Можливо я помилився про профіль для вікон. Я пам"ятаю, що щось зв"язане з вікнами їхало з Китаю і це було довго. Можливо тільки склопакети, можливо все, що зв"язано з вікнами. 2) Тут також з.х. Чомусь вибрати так. Взагалі, якщо ви самі на свої очі не бачили, то бачили фото / відео, де англосакси (Англія, США, Канада) в +-0 градусів нормально ходять во вулицям в шльопках, шортах і так далі. Загальна толерантність до холода там якось вище, імхо, чим у нас.
change_pm написав:Я думаю різницю в системах опалення в Україні можно зрозуміти з наступних фото. Думаю зрозуміло
Ліверпуль:
Київ:
Вы забыли указать что в влажном морском климате на берегу, да ещё и с ветром, +2 ощущаются как - 5. В новых домах тепло изоляция, конечно, на порядок лучше чем в старых где просто всю зиму ходили тепло одетыми даже хладоустойчивые англосаксы
Ця група компаній, імхо, ніколи не бере кредити. Питання нестачі кешу вони вирішують продажем частини готельного фонду, коли їм це потрібно. Договір продажу має гарантію викупу через деякий час. Ось і зараз настав такий момент - продають декілька віл на Балі - https://karmacommunity.karmagroup.com/e ... ara-villa/
We have decided to offer up for sale our last four Karma Kandara Villas available at heavily reduced prices. Buyers, be quick to secure your Luxury Villa at Karma Kandara, one of Bali’s most exclusive boutique developments in the prestigious Billionaire’s Row on the Bukit peninsula. Fully constructed, fully furnished to the highest of standards, and ready for occupation now. Offering privacy, luxury and an unparalleled location, this is a unique opportunity to own Bali’s most exclusive and seductive address.
Чесно кажучи, можливість гарна, якщо б мати бачення, як воно буде ситуація зі світовим туризмом через пару років. Наразі зрозуміло, що буде боляче, можливо через пару років, той хто купить вілу підніме багато грошей на перепродажі
Ця група компаній, імхо, ніколи не бере кредити. Питання нестачі кешу вони вирішують продажем частини готельного фонду, коли їм це потрібно. Договір продажу має гарантію викупу через деякий час. Ось і зараз настав такий момент - продають декілька віл на Балі - https://karmacommunity.karmagroup.com/e ... ara-villa/
We have decided to offer up for sale our last four Karma Kandara Villas available at heavily reduced prices. Buyers, be quick to secure your Luxury Villa at Karma Kandara, one of Bali’s most exclusive boutique developments in the prestigious Billionaire’s Row on the Bukit peninsula. Fully constructed, fully furnished to the highest of standards, and ready for occupation now. Offering privacy, luxury and an unparalleled location, this is a unique opportunity to own Bali’s most exclusive and seductive address.
Чесно кажучи, можливість гарна, якщо б мати бачення, як воно буде ситуація зі світовим туризмом через пару років. Наразі зрозуміло, що буде боляче, можливо через пару років, той хто купить вілу підніме багато грошей на перепродажі
Лакшэри бутик вилла в переулке Миллиардеров на Бали? Я подозреваю, что это совсем другой порядок цен.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
change_pm написав:Ця група компаній, імхо, ніколи не бере кредити. Питання нестачі кешу вони вирішують продажем частини готельного фонду, коли їм це потрібно. Договір продажу має гарантію викупу через деякий час. Ось і зараз настав такий момент - продають декілька віл на Балі - https://karmacommunity.karmagroup.com/e ... ara-villa/
We have decided to offer up for sale our last four Karma Kandara Villas available at heavily reduced prices. Buyers, be quick to secure your Luxury Villa at Karma Kandara, one of Bali’s most exclusive boutique developments in the prestigious Billionaire’s Row on the Bukit peninsula. Fully constructed, fully furnished to the highest of standards, and ready for occupation now. Offering privacy, luxury and an unparalleled location, this is a unique opportunity to own Bali’s most exclusive and seductive address.
Чесно кажучи, можливість гарна, якщо б мати бачення, як воно буде ситуація зі світовим туризмом через пару років. Наразі зрозуміло, що буде боляче, можливо через пару років, той хто купить вілу підніме багато грошей на перепродажі
Лакшэри бутик вилла в переулке Миллиардеров на Бали? Я подозреваю, что это совсем другой порядок цен.
Я х.з. який там порядок цін, але пишуть що з великою знижкою.
Під посиланням 7 запитань від можливих покупців. Тобто люди цікавляться, і це ті, які не здогадались, що питання про ціну треба писати на імейл, а не в коментах
Я думаю, що якщо там 200-300 тис баксів десь, то продасться на ура! В Азії дофігіща народу, який такі грощі має.
Готель будується, і це вже добре. Шкода, що Ковід відтермінує завершення робіт і відкриття. Але кажуть, що в Англії почнуть відкривати деякі сфери економіки з 11 травня, і готелі входять в цей перелік. Так що не все так погано!
Цікаво, як забезпечують безпеку робітників і постояльців: 2 доби після від"ізду квартира стоїть до прибирання, і після прибирання стоїть без постояльців також 2 доби.
The safety and security of the guests and the staff is paramount with the changes made offeringsecurity and health peace of mind to all. Each apartment that is vacated is left for two days before the team go in and deep clean all areas. After cleaning the vacated apartment is left for another two days before being available to book.
The government plans to borrow £225bn from bond market investors in just four months to fund the huge increase in public spending during the coronavirus pandemic. In an early indicator of the soaring financial costs of the crisis, the Treasury said its debt management office – which sells bonds to finance the government’s spending requirements – would offer investors £180bn worth of gilts to buy between May and July, on top of £45bn already planned for April. Taken together the borrowing requirement in the first four months of the new year comes close to the annual peak in gilt sales recorded during the financial crisis, when Britain sold £227.6bn of bonds in 2009-10. Before the coronavirus struck, the government had planned to sell about £160bn worth of bonds in 2020-21 to fund its expenditure and service its debts.
Переклад:
Правительство планирует заимствовать 225 млрд фунтов стерлингов у инвесторов на рынке облигаций всего за четыре месяца, чтобы финансировать огромный рост государственных расходов во время пандемии коронавируса. В качестве раннего индикатора растущих финансовых издержек кризиса Казначейство заявило, что его офис по управлению долгом, который продает облигации для финансирования требований правительства по расходам, будет предлагать инвесторам 180 млрд фунтов стерлингов на покупку за период с мая по июль, помимо £. 45 млрд уже запланировано на апрель. В совокупности потребность в заемных средствах в первые четыре месяца нового года приближается к годовому пиковому объему продаж золота, зафиксированному во время финансового кризиса, когда Великобритания продала облигации на сумму 227,6 млрд фунтов стерлингов в 2009-10 годах. До появления коронавируса правительство планировало продать облигации на сумму около 160 млрд фунтов стерлингов в 2020-21 годах для финансирования своих расходов и обслуживания своих долгов.
Всьому світу не вистачає грошей під час цієї ковідної кризи. Що ж буде далі, коли криза дійсно прийде?