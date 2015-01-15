Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
The U.S. budget deﬁcit may quadruple this year to almost $4 trillion. Projections from the Committee for a Responsible Federal Budget (CRFB) say that by 2023 U.S. debt held by the public will surpass records set in the post-World War II years. And these projections only include spending enacted so far—in a three-month-old crisis that has seen emergency Congressional appropriations top $2.3 trillion. Additional spending is almost certain as the coronavirus pandemic destroys millions of jobs and thousands of businesses while slashing tax revenues for local and state governments. Even before the crisis, U.S. debt-to-GDP had more than doubled to 79% in 2019 from 35% in 2007. Deﬁcit hawks, already hard to find, disappeared once the virus shut down whole swaths of the U.S. economy. The Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES Act) legislation passed on a unanimous voice vote. Lawmakers understood that frugality made no sense in the face of impending economic collapse.
Що вельмошановні хом"яки збираються робити під час боргової кризи? Яка в кого стратегія?
change_pm написав:Немного статистики с английского РН: - картинка ниже - поведение цены среднестатистического обьекта недвижимости в ЮК и некоторых других городах с 2007 по 2019. Видим интересное, ценник был ниже пика 2007 года с августа 2008 по август 2013 года, после чего начался рост. Примечательно, что цены в Ливерпуле вернулись к докризистным, а в Манчестере, например, выше на 20% и продолжают рост.
- следующая картинка, соотношение цен с уровнем 2007 года + зарплаты. Видим рост в Лондоне в 60% по сравнению с предыдущим пиком, и рост в 8 английских городах, соотносимый с ростом зарплаты. Можно сказать, что рост цен в этих городах обьективен, соотносимый с ростом зарплат.
- ну, и на десерт, картинка 3, стоимость усредненной недвиги по городам, и изменение цены по сравнению с 2018, началом 2019 гг.
Вчора на фейсбуці прочитав. Ну, що ж, те саме ми маємо і на цьому форумі. І скрізь у країні. Це і є основною причиною чому я дивлюсь нерухомість закордоном, а не в Україні. Взагалі, якщо уявити такі відносини в сім"ї, то така сім"я довго не живе.
flyman написав:А що сьогодні АРЖН? Що малює в хвунтах? А долярах США якщо взяти? Яка величина пійманого лося ?
Ще один приклад, не мій, але цифри точні. 2014 рік - котлован студії в Солфорді - 94500 фунтів, оплата частинами, думаю курс середній десь 1.5 = 141.75 тис баксів.
2020 рік - коштувала до кризи 140 тис фунтів, наразі курс 1.24 = 173.6 тис баксів.
Здається вже роки 3 десь по 550-650 фунтів в місяць, з загрузкою 83% і середнім 600 фунтів, то є 18 000 фунтів за 3 роки. Чи є лось
як щодо opportunity costs ?
От навіщо ordinary манюпасу opportunity costs? Чи ти поумнічать?
Дірект лося немає. Є частиною такої ж, як у тебе стратегії оточення Києва, але тутай "Манчестера" кавалірками, але для формування пасивного прибутку у 20-30 тис фунтів в рік, а не для пересування своєї дупи між кавалірками
Звичайно, можна було б вкластись в фонду і отримати 2Х, але хто в 14 році був таким розумним, як чиясь жінка потім? І не забувай про податки на амерофонді, і про 12500 фунтів в рік без податку в ЮК.
change_pm написав:От навіщо ordinary манюпасу opportunity costs? Чи ти поумнічать?
Дірект лося немає. Є частиною такої ж, як у тебе стратегії оточення Києва, але тутай "Манчестера" кавалірками, але для формування пасивного прибутку у 20-30 тис фунтів в рік, а не для пересування своєї дупи між кавалірками
Звичайно, можна було б вкластись в фонду і отримати 2Х, але хто в 14 році був таким розумним, як чиясь жінка потім? І не забувай про податки на амерофонді, і про 12500 фунтів в рік без податку в ЮК.
Зрозуміло, навіщо заморочуватися альтернативами, якщо можна тупо косити бабло на бетонометрах.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
change_pm написав:От навіщо ordinary манюпасу opportunity costs? Чи ти поумнічать?
Дірект лося немає. Є частиною такої ж, як у тебе стратегії оточення Києва, але тутай "Манчестера" кавалірками, але для формування пасивного прибутку у 20-30 тис фунтів в рік, а не для пересування своєї дупи між кавалірками
Звичайно, можна було б вкластись в фонду і отримати 2Х, але хто в 14 році був таким розумним, як чиясь жінка потім? І не забувай про податки на амерофонді, і про 12500 фунтів в рік без податку в ЮК.
Зрозуміло, навіщо заморочуватися альтернативами, якщо можна тупо косити бабло на бетонометрах.
Добре, що зрозуміло.
От коли "ти" потримаєш 15 тоненьких зелененьких пачечок в руках, які зароблені важкою працєю, і розглянеш альтернативи, то якось ці 15 пачечок нікуди, крім нерухомості не лізуть. Бо страшно
А якщо в "тебе" одна пачечка, то якось і альтернатив купа