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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 70717273
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 11:30

Дефіцит буджету ЮСА може вирости до 4 трлн баксів в цьому році і до 107% від ВВП до 2023 року. Звідси https://www.bloomberg.com/graphics/2020 ... xed-income
The U.S. budget deﬁcit may quadruple this year to almost $4 trillion. Projections from the Committee for a Responsible Federal Budget (CRFB) say that by 2023 U.S. debt held by the public will surpass records set in the post-World War II years.
And these projections only include spending enacted so far—in a three-month-old crisis that has seen emergency Congressional appropriations top $2.3 trillion. Additional spending is almost certain as the coronavirus pandemic destroys millions of jobs and thousands of businesses while slashing tax revenues for local and state governments.
Even before the crisis, U.S. debt-to-GDP had more than doubled to 79% in 2019 from 35% in 2007. Deﬁcit hawks, already hard to find, disappeared once the virus shut down whole swaths of the U.S. economy. The Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES Act) legislation passed on a unanimous voice vote. Lawmakers understood that frugality made no sense in the face of impending economic collapse.

Зображення

Що вельмошановні хом"яки збираються робити під час боргової кризи? Яка в кого стратегія?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 12:31

  change_pm написав:Немного статистики с английского РН:
- картинка ниже - поведение цены среднестатистического обьекта недвижимости в ЮК и некоторых других городах с 2007 по 2019. Видим интересное, ценник был ниже пика 2007 года с августа 2008 по август 2013 года, после чего начался рост.
Примечательно, что цены в Ливерпуле вернулись к докризистным, а в Манчестере, например, выше на 20% и продолжают рост.

Зображення

- следующая картинка, соотношение цен с уровнем 2007 года + зарплаты.
Видим рост в Лондоне в 60% по сравнению с предыдущим пиком, и рост в 8 английских городах, соотносимый с ростом зарплаты. Можно сказать, что рост цен в этих городах обьективен, соотносимый с ростом зарплат.
Зображення

- ну, и на десерт, картинка 3, стоимость усредненной недвиги по городам, и изменение цены по сравнению с 2018, началом 2019 гг.
Зображення

Данные отсюда, если кого интересует источник: https://www.hometrack.com/uk/insight/uk ... ies-index/

А що сьогодні АРЖН?
Що малює в хвунтах?
А долярах США якщо взяти?
Яка величина пійманого лося ?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 12:56

  flyman написав:А що сьогодні АРЖН?
Що малює в хвунтах?
А долярах США якщо взяти?
Яка величина пійманого лося ?

Поки ціни стоять. Падіння ніби не видно, але і продаж немає.

Приклад попадоса :( :
Готельний номер - 76 тис фунтів, курс був - 1.27 = 96.52
Зараз 76 тис фунтів, курс - 1.24 = 94.24

Попадос: 2.28 тис баксів. Прибуток наразі від оренди: 4.5 тис фунтів.

Можна через 2.5 роки продати назад девелоперу за 87.4 тис фунтів.

Х.з. чи попадос чи ні ? які думки :?:
Востаннє редагувалось change_pm в Нед 10 тра, 2020 15:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 13:39

З фейсбука...

Вчора на фейсбуці прочитав. Ну, що ж, те саме ми маємо і на цьому форумі. І скрізь у країні.
Це і є основною причиною чому я дивлюсь нерухомість закордоном, а не в Україні.
Взагалі, якщо уявити такі відносини в сім"ї, то така сім"я довго не живе.

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change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 14:22

  flyman написав:А що сьогодні АРЖН?
Що малює в хвунтах?
А долярах США якщо взяти?
Яка величина пійманого лося ?

Ще один приклад, не мій, але цифри точні.
2014 рік - котлован студії в Солфорді - 94500 фунтів, оплата частинами, думаю курс середній десь 1.5 = 141.75 тис баксів.

2020 рік - коштувала до кризи 140 тис фунтів, наразі курс 1.24 = 173.6 тис баксів.

Здається вже роки 3 десь по 550-650 фунтів в місяць, з загрузкою 83% і середнім 600 фунтів, то є 18 000 фунтів за 3 роки.

Чи є лось :?:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 14:41

  change_pm написав:
  flyman написав:А що сьогодні АРЖН?
Що малює в хвунтах?
А долярах США якщо взяти?
Яка величина пійманого лося ?

Ще один приклад, не мій, але цифри точні.
2014 рік - котлован студії в Солфорді - 94500 фунтів, оплата частинами, думаю курс середній десь 1.5 = 141.75 тис баксів.

2020 рік - коштувала до кризи 140 тис фунтів, наразі курс 1.24 = 173.6 тис баксів.

Здається вже роки 3 десь по 550-650 фунтів в місяць, з загрузкою 83% і середнім 600 фунтів, то є 18 000 фунтів за 3 роки.

Чи є лось :?:

як щодо opportunity costs ?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 14:56

  flyman написав:
  change_pm написав:
  flyman написав:А що сьогодні АРЖН?
Що малює в хвунтах?
А долярах США якщо взяти?
Яка величина пійманого лося ?

Ще один приклад, не мій, але цифри точні.
2014 рік - котлован студії в Солфорді - 94500 фунтів, оплата частинами, думаю курс середній десь 1.5 = 141.75 тис баксів.

2020 рік - коштувала до кризи 140 тис фунтів, наразі курс 1.24 = 173.6 тис баксів.

Здається вже роки 3 десь по 550-650 фунтів в місяць, з загрузкою 83% і середнім 600 фунтів, то є 18 000 фунтів за 3 роки.
Чи є лось :?:

як щодо opportunity costs ?

От навіщо ordinary манюпасу opportunity costs? Чи ти поумнічать?

Дірект лося немає. Є частиною такої ж, як у тебе стратегії оточення Києва, але тутай "Манчестера" кавалірками, але для формування пасивного прибутку у 20-30 тис фунтів в рік, а не для пересування своєї дупи між кавалірками :)

Звичайно, можна було б вкластись в фонду і отримати 2Х, але хто в 14 році був таким розумним, як чиясь жінка потім?
І не забувай про податки на амерофонді, і про 12500 фунтів в рік без податку в ЮК.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 15:27

  change_pm написав:От навіщо ordinary манюпасу opportunity costs? Чи ти поумнічать?

Дірект лося немає. Є частиною такої ж, як у тебе стратегії оточення Києва, але тутай "Манчестера" кавалірками, але для формування пасивного прибутку у 20-30 тис фунтів в рік, а не для пересування своєї дупи між кавалірками :)

Звичайно, можна було б вкластись в фонду і отримати 2Х, але хто в 14 році був таким розумним, як чиясь жінка потім?
І не забувай про податки на амерофонді, і про 12500 фунтів в рік без податку в ЮК.

Зрозуміло,
навіщо заморочуватися альтернативами, якщо можна тупо косити бабло на бетонометрах.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 15:58

  flyman написав:
  change_pm написав:От навіщо ordinary манюпасу opportunity costs? Чи ти поумнічать?

Дірект лося немає. Є частиною такої ж, як у тебе стратегії оточення Києва, але тутай "Манчестера" кавалірками, але для формування пасивного прибутку у 20-30 тис фунтів в рік, а не для пересування своєї дупи між кавалірками :)

Звичайно, можна було б вкластись в фонду і отримати 2Х, але хто в 14 році був таким розумним, як чиясь жінка потім?
І не забувай про податки на амерофонді, і про 12500 фунтів в рік без податку в ЮК.

Зрозуміло,
навіщо заморочуватися альтернативами, якщо можна тупо косити бабло на бетонометрах.

Добре, що зрозуміло.

От коли "ти" потримаєш 15 тоненьких зелененьких пачечок в руках, які зароблені важкою працєю, і розглянеш альтернативи, то якось ці 15 пачечок нікуди, крім нерухомості не лізуть. Бо страшно 8)

А якщо в "тебе" одна пачечка, то якось і альтернатив купа :lol:
change_pm
 
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