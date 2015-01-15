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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 71727374
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 19:08

  change_pm написав:Добре, що зрозуміло.

От коли "ти" потримаєш 15 тоненьких зелененьких пачечок в руках, які зароблені важкою працєю, і розглянеш альтернативи, то якось ці 15 пачечок нікуди, крім нерухомості не лізуть. Бо страшно 8)

А якщо в "тебе" одна пачечка, то якось і альтернатив купа :lol:

Якщо в тебе 15 пачечок, то чому шукав лоха-кофаундера на покупку будинку в США із 20%+ дохідністю за якихось 5 (чи скільки там) пачечок?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 20:12

  change_pm написав:Є частиною такої ж, як у тебе стратегії оточення Києва, але тутай "Манчестера" кавалірками, але для формування пасивного прибутку у 20-30 тис фунтів в рік, а не для пересування своєї дупи між кавалірками :)

І не забувай і про 12500 фунтів в рік без податку в ЮК.

А ведь доход в 20-30 тыс уже облагаемый. Или офорлменная недвига на себя и... жену?

На счёт возможности продать отельный номер девелоперу. Насколько Вы уверены, что вот при такой Ж с туризмом девелопер согласиться на выкуп? Что он будет делать с Вашим номером, имея кризис ликвидности/возможно, банкротство/ликвидация, и купу своих пустующих номеров?
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 20:40

  flyman написав:
  change_pm написав:Добре, що зрозуміло.

От коли "ти" потримаєш 15 тоненьких зелененьких пачечок в руках, які зароблені важкою працєю, і розглянеш альтернативи, то якось ці 15 пачечок нікуди, крім нерухомості не лізуть. Бо страшно 8)

А якщо в "тебе" одна пачечка, то якось і альтернатив купа :lol:

Якщо в тебе 15 пачечок, то чому шукав лоха-кофаундера на покупку будинку в США із 20%+ дохідністю за якихось 5 (чи скільки там) пачечок?

Вже нема, взяв той будинок і кое-шо на додачу. Платять все рівно, знижок не просять.
Дякувати дядьку Сему і секції 8.
change_pm
 
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