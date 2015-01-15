Якщо в тебе 15 пачечок, то чому шукав лоха-кофаундера на покупку будинку в США із 20%+ дохідністю за якихось 5 (чи скільки там) пачечок?
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Додано: Нед 10 тра, 2020 19:08
Якщо в тебе 15 пачечок, то чому шукав лоха-кофаундера на покупку будинку в США із 20%+ дохідністю за якихось 5 (чи скільки там) пачечок?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 10 тра, 2020 20:12
А ведь доход в 20-30 тыс уже облагаемый. Или офорлменная недвига на себя и... жену?
На счёт возможности продать отельный номер девелоперу. Насколько Вы уверены, что вот при такой Ж с туризмом девелопер согласиться на выкуп? Что он будет делать с Вашим номером, имея кризис ликвидности/возможно, банкротство/ликвидация, и купу своих пустующих номеров?
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
Додано: Нед 10 тра, 2020 20:40
Вже нема, взяв той будинок і кое-шо на додачу. Платять все рівно, знижок не просять.
Дякувати дядьку Сему і секції 8.
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