Якщо в тебе 15 пачечок, то чому шукав лоха-кофаундера на покупку будинку в США із 20%+ дохідністю за якихось 5 (чи скільки там) пачечок?
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Додано: Нед 10 тра, 2020 19:08
Якщо в тебе 15 пачечок, то чому шукав лоха-кофаундера на покупку будинку в США із 20%+ дохідністю за якихось 5 (чи скільки там) пачечок?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 10 тра, 2020 20:12
А ведь доход в 20-30 тыс уже облагаемый. Или офорлменная недвига на себя и... жену?
На счёт возможности продать отельный номер девелоперу. Насколько Вы уверены, что вот при такой Ж с туризмом девелопер согласиться на выкуп? Что он будет делать с Вашим номером, имея кризис ликвидности/возможно, банкротство/ликвидация, и купу своих пустующих номеров?
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
Додано: Нед 10 тра, 2020 20:40
Вже нема, взяв той будинок і кое-шо на додачу. Платять все рівно, знижок не просять.
Дякувати дядьку Сему і секції 8.
Востаннє редагувалось change_pm в Нед 10 тра, 2020 21:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 10 тра, 2020 20:55
Так 20-30 тис вже буде податок. Я десь в попередніх повідомленнях розписував. В любому випадку 20-30 тис ще нема. І в порівнянні з Україною буде вигідніше, коли буде ті 20-30 тис.
Зараз ніхто нічого викуповувати не буде - це ясно (і я не для перепродажу купляв). Думаю, за рік все буде нормально. Можливо не буде 10% гарантованої дохідності, але при великій опі в світі - і це буде норм. Враховуючи, що це дійсно пасивний дохід, коли капає копійчина раз в квартал на рахунок і раз в рік ви подаєте податкову декларацію.
До того ж треба вибирати об"єкт. Той, про який мова - це бутік готель в центрі, там поруч з ним альтернатив немає. Компанія, яка здає в оренду, вже має стратегію, як вести себе в кризу.
Тому я певен, як тільки ситуація налагодиться, країна ЮК відкриється і готелі запрацюють, і все буде нормально.
Додано: Пон 11 тра, 2020 09:36
Класна стаття - Will the pandemic cause a surge in inflation? https://www.thenational.ae/business/money/will-the-pandemic-cause-a-surge-in-inflation-1.1017190
Рекомендую для прочитання і обговорення. Основний висновок - скоріш за все нас чекає інфляція основних валют, можливо двозначна і як результат - ріст всіх активів.
Цікава думка розумних форумчан стосовно збереження результатів важкої праці:
- що робити нашим батькам, які змогли назбирати 2-10 куе на чорний день і тримають іх під матрасом?
- що робити условному хом"яку, який має 50+ кує на нерухомість в Києві і має потребу купити квартиру для сім"ї?
- що робити условному товстенькому хом"яку, який має 100-150+ кує, має де жити і йому треба зберегти результати своєї праці?
- що робити условному лендлорду з хх "крушами"?
Прошу приєднатись до дискуссії після прочитання статі, соррі, немає часу її перекладати.
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