Додано: Нед 10 тра, 2020 20:55

San написав: А ведь доход в 20-30 тыс уже облагаемый. Или офорлменная недвига на себя и... жену? А ведь доход в 20-30 тыс уже облагаемый. Или офорлменная недвига на себя и... жену?

San написав: На счёт возможности продать отельный номер девелоперу. Насколько Вы уверены, что вот при такой Ж с туризмом девелопер согласиться на выкуп? Что он будет делать с Вашим номером, имея кризис ликвидности/возможно, банкротство/ликвидация, и купу своих пустующих номеров? На счёт возможности продать отельный номер девелоперу. Насколько Вы уверены, что вот при такой Ж с туризмом девелопер согласиться на выкуп? Что он будет делать с Вашим номером, имея кризис ликвидности/возможно, банкротство/ликвидация, и купу своих пустующих номеров?

Так 20-30 тис вже буде податок. Я десь в попередніх повідомленнях розписував. В любому випадку 20-30 тис ще нема. І в порівнянні з Україною буде вигідніше, коли буде ті 20-30 тис.Зараз ніхто нічого викуповувати не буде - це ясно (і я не для перепродажу купляв). Думаю, за рік все буде нормально. Можливо не буде 10% гарантованої дохідності, але при великій опі в світі - і це буде норм. Враховуючи, що це дійсно пасивний дохід, коли капає копійчина раз в квартал на рахунок і раз в рік ви подаєте податкову декларацію.До того ж треба вибирати об"єкт. Той, про який мова - це бутік готель в центрі, там поруч з ним альтернатив немає. Компанія, яка здає в оренду, вже має стратегію, як вести себе в кризу.Тому я певен, як тільки ситуація налагодиться, країна ЮК відкриється і готелі запрацюють, і все буде нормально.