Додано: Нед 10 тра, 2020 20:12

change_pm написав: Є частиною такої ж, як у тебе стратегії оточення Києва, але тутай "Манчестера" кавалірками, але для формування пасивного прибутку у 20-30 тис фунтів в рік, а не для пересування своєї дупи між кавалірками



І не забувай і про 12500 фунтів в рік без податку в ЮК.

А ведь доход в 20-30 тыс уже облагаемый. Или офорлменная недвига на себя и... жену?



На счёт возможности продать отельный номер девелоперу. Насколько Вы уверены, что вот при такой Ж с туризмом девелопер согласиться на выкуп? Что он будет делать с Вашим номером, имея кризис ликвидности/возможно, банкротство/ликвидация, и купу своих пустующих номеров?