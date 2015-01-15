Додано: Пон 11 тра, 2020 10:30

Я почну.



- що робити нашим батькам, які змогли назбирати 2-10 куе на чорний день і тримають іх під матрасом?

Розуміючи, що батьки люди консервативні і вмовити їх щось робити важко, то спробуємо їх вмовити перейти на 50% в золото і 50% депо, коли почнуть рости ставки.



- що робити условному хом"яку, який має 50+ кує на нерухомість в Києві і має потребу купити квартиру для сім"ї?

Чекати знижки в 50% від 2019 року і входити в нерухомість. Скоріш ща все такі ціни будуть десь в 21 році, але якщо ви слідкуєте за ринком, то може зможете впіймати таку ціну раніше. Не забувайте, що ви не одні і таких хом"яків багато, не тягніть до останнього, цікаві варіанти швидки уйдуть.



- що робити условному товстенькому хом"яку, який має 100-150+ кує, має де жити і йому треба зберегти результати своєї праці?

Тут складніше. В Україні варінтів небагато і їх я би не розглідав.

Пару ідей:

1. Якщо у вас є рахунок в Туречинні, то там можно купліти золото. Які мінуси - котровки в лірі - девальвація / ревальвація, мала сумма гарантування. Може ще щось, не згадаю.

2. Спекуляції на фонді / опціонах? Наприклад, ви в Україні, є рахунок в Польщі / і т.д.

Куди краще податись? Які думки? Якому брокеру можна довіряти? Стратегія?

3. Нерухомість в Європі - Польща, Англія, вотевер...? Німечина?



- що робити условному лендлорду з хх "крушами"?

1. Якщо інвестиціх були в 15-17 роках і віра чи інсайд по Україні, то скоріш за все, тримати.

2. Якщо нема віри, вже є прибуток, то виходити з укр.нерухомості в переходити до плану дій в пунктах вище.

3. Географічна диверсифікація по Україні по флаю. Виїти з Києва, зайти у Львів чи Ужгород / Чернівці і т.д.