Якщо в тебе 15 пачечок, то чому шукав лоха-кофаундера на покупку будинку в США із 20%+ дохідністю за якихось 5 (чи скільки там) пачечок?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 10 тра, 2020 19:08
Якщо в тебе 15 пачечок, то чому шукав лоха-кофаундера на покупку будинку в США із 20%+ дохідністю за якихось 5 (чи скільки там) пачечок?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 10 тра, 2020 20:12
А ведь доход в 20-30 тыс уже облагаемый. Или офорлменная недвига на себя и... жену?
На счёт возможности продать отельный номер девелоперу. Насколько Вы уверены, что вот при такой Ж с туризмом девелопер согласиться на выкуп? Что он будет делать с Вашим номером, имея кризис ликвидности/возможно, банкротство/ликвидация, и купу своих пустующих номеров?
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
Додано: Нед 10 тра, 2020 20:40
Вже нема, взяв той будинок і кое-шо на додачу. Платять все рівно, знижок не просять.
Дякувати дядьку Сему і секції 8.
Востаннє редагувалось change_pm в Нед 10 тра, 2020 21:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 10 тра, 2020 20:55
Так 20-30 тис вже буде податок. Я десь в попередніх повідомленнях розписував. В любому випадку 20-30 тис ще нема. І в порівнянні з Україною буде вигідніше, коли буде ті 20-30 тис.
Зараз ніхто нічого викуповувати не буде - це ясно (і я не для перепродажу купляв). Думаю, за рік все буде нормально. Можливо не буде 10% гарантованої дохідності, але при великій опі в світі - і це буде норм. Враховуючи, що це дійсно пасивний дохід, коли капає копійчина раз в квартал на рахунок і раз в рік ви подаєте податкову декларацію.
До того ж треба вибирати об"єкт. Той, про який мова - це бутік готель в центрі, там поруч з ним альтернатив немає. Компанія, яка здає в оренду, вже має стратегію, як вести себе в кризу.
Тому я певен, як тільки ситуація налагодиться, країна ЮК відкриється і готелі запрацюють, і все буде нормально.
Додано: Пон 11 тра, 2020 09:36
Класна стаття - Will the pandemic cause a surge in inflation?
Основний висновок, щр нас чекає інфляція основних валют і ріст активів - золота, нафти, нерухомості.
Рекомендую для прочитання і для брейнстормінгу по таким питанням:
- що робити нашим батькам, які змогли назбирати 2-10 куе на чорний день і тримають іх під матрасом?
- що робити условному хом"яку, який має 50+ кує на нерухомість в Києві і має потребу купити квартиру для сім"ї?
- що робити условному товстенькому хом"яку, який має 100-150+ кує, має де жити і йому треба зберегти результати своєї праці?
- що робити условному лендлорду з хх "крушами"?
Востаннє редагувалось change_pm в Пон 11 тра, 2020 10:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 11 тра, 2020 10:30
Я почну.
- що робити нашим батькам, які змогли назбирати 2-10 куе на чорний день і тримають іх під матрасом?
Розуміючи, що батьки люди консервативні і вмовити їх щось робити важко, то спробуємо їх вмовити перейти на 50% в золото і 50% депо, коли почнуть рости ставки.
- що робити условному хом"яку, який має 50+ кує на нерухомість в Києві і має потребу купити квартиру для сім"ї?
Чекати знижки в 50% від 2019 року і входити в нерухомість. Скоріш ща все такі ціни будуть десь в 21 році, але якщо ви слідкуєте за ринком, то може зможете впіймати таку ціну раніше. Не забувайте, що ви не одні і таких хом"яків багато, не тягніть до останнього, цікаві варіанти швидки уйдуть.
- що робити условному товстенькому хом"яку, який має 100-150+ кує, має де жити і йому треба зберегти результати своєї праці?
Тут складніше. В Україні варінтів небагато і їх я би не розглідав.
Пару ідей:
1. Якщо у вас є рахунок в Туречинні, то там можно купліти золото. Які мінуси - котровки в лірі - девальвація / ревальвація, мала сумма гарантування. Може ще щось, не згадаю.
2. Спекуляції на фонді / опціонах? Наприклад, ви в Україні, є рахунок в Польщі / і т.д.
Куди краще податись? Які думки? Якому брокеру можна довіряти? Стратегія?
3. Нерухомість в Європі - Польща, Англія, вотевер...? Німечина?
- що робити условному лендлорду з хх "крушами"?
1. Якщо інвестиціх були в 15-17 роках і віра чи інсайд по Україні, то скоріш за все, тримати.
2. Якщо нема віри, вже є прибуток, то виходити з укр.нерухомості в переходити до плану дій в пунктах вище.
3. Географічна диверсифікація по Україні по флаю. Виїти з Києва, зайти у Львів чи Ужгород / Чернівці і т.д.
Додано: Пон 11 тра, 2020 11:54
дата написання - 27 березня.
дата написання - 11 травня.
Дякую флаю, що нагадав. Треба обновити данні:
- Поки що америка платить 100% - дякувати дяді Сему і секції 8.
- закордонна комерція одна 100% платить, інша запропонувала - 40% на час карантину, але виплата доходу в рострочку, а не раз в квартал. Чекаємо відкриття готелів і хоча б дозволу на пареміщення всередині країн.
Ну десь так...як буде завтра х.з., але почав думати про опортуніті костс... приєднуйся
- ага, і ще, котловани будуються. Вродє всє. Дякую Богу за все добре!
Додано: Пон 11 тра, 2020 14:45
Добрі новини для власників готелів в Англії.
Англійці, старші за 60 років, не зможуть виїзджати на відпочинок закордон в цьому році.
Це приведе до чого? Мабудь до більшого попиту на внутрішньоанглійский туризьм?
Додано: Пон 11 тра, 2020 19:51
2-10 куе, це не сума для інвестування , можна на депо 50% / 50% валюта/грн
золото не варіант
Якщо заробив і зберіг 50куе та більше, думаю, що така людина на форумі халявних порад не просить.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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