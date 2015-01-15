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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 73747576
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 09:26

  investorkiev написав:я вообще не понимаю глупость - зачем инвестировать в зарубежную недвижимость на курортах? Если уж нравится та Турция - то Стамбул нужно брать, а не всякие Анталии.
У меня пару знакомых купили на Кипре. Теперь не знают что с этим делать, а самим ездить туда надоело.

Аналогично с Испанией - знаю людей которые накупили во всяких Коста-дель-... (Мар/Соль и т.д), но нужно же брать Мадрид, на крайняк Барселону. Но ни одного не знаю, кто бы взял в Мадриде.

Треба ж правильно вибирати :!:
Курорти Іспанії, Кіпр і т.д. - це все емоційні покупки, тому вони приречені на попадос. Але імхо треба до грошей простіше відноситись. Тим паче, що саме Ваші знайомі завзяті корупціонери, ім грощі проста з неба падають, а за все платить нарід.

З курортної нерухомості під оренду, я би розглядав США (Майамі) чи Англію
Англія славиться на весь світ своїми неповторними курортами. І не випадково. Адже це країна з неймовірною історією і традиціями, величезною кількістю археологічних та історичних пам'яток різних епох, неймовірно прекрасною і дивовижною природою, що робить цю країну однією з найбільш бажаних для відпочинку. Тут можна насолодитися пляжами і на морському узбережжі, і захоплюючими дух гірськолижними спусками. Важливо зазначити, що також можна поліпшити рівень своєї англійської або зрозуміти, що ви хочете почати його вчити. Для цього ви можете завантажити англо російський розмовник.
Лікувальні курорти Англії приваблюють безліч туристів. На південному узбережжі-м'яка зима і прохолодне літо, висока вологість повітря, що самим позитивним чином впливає на здоров'я. Також тут безліч мінеральних джерел, куди у всі часи приїжджали люди для того, щоб вдосталь напитися лікувальної води.
Мінеральні води відомі також своїм цілющим дією на урологічні захворювання (цистити, пієлонефрити, сечокам'яну хворобу), а також благотворно впливають на людей, які страждають ревматичними, серцево-судинними, нервовими і захворюваннями шлунково-кишкового тракту та опорно-рухового апарату.
У містах-курортах Англії, крім лікувальних ванн з мінеральною водою,туристам пропонують грязелікування, різні інгаляції, Спа-процедури, спелеолеікування. Один з англійських міст-курортів місто Бат, який отримав свою назву від слова bath, що по-англійськи означає ванна. Там розташований великий відкритий басейн, наповнений водою, яка надходить їх радонових джерел і має температуру понад 45 градусів за Цельсієм.
На лікувальних курортах Англії кожний знайде собі відпочинок до душі, а також насолодитися красою природи та історичними пам'ятками. Побувати в Англії значить ввібрати в себе весь неповторний дух її минулого.

але там цінник - вуха загортаються. І основна мотивація купівлі повинна бути не отримання високого доходу від оренди, а ріст самої нерухомості :!:

ps. Думаю, тут знайдеться пару форумчан, хто допоможе вашим знайомим і збавить їх за 10 куе від кіпрського непотрібу.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 14:09

Середній час експозиції квартири в Англії зріс до 29 днів в квітні 2020, на 5 днів більше, ніж в квітні 2019 року.
Саме неприємне, що в квітні 2013 року експозиція була 18 днів.
The average time it takes to let a rental property rose to a record 29 days in April 2020 due to the lockdown measures, the Hamptons International Lettings Index has found.
This represents an increase from 24 days in April 2019, while it took just 18 days back in April 2013.

Due to the pandemic more people are staying put, which is affecting rental demand.
Aneisha Beveridge, head of research at Hamptons International, said: “Restrictions on movement throughout April meant that those homes available to rent took much longer to let than usual.
“Demand fell back as most tenants chose to stay put and extend their existing tenancies. It took 29 days on average to let a home in Great Britain last month, the longest time recorded in any April since our records began in 2013.

https://www.propertywire.com/news/avera ... cord-high/
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 14:46

Добрі новини :!: :( Гішпанія почала валитись :!:

Банк розпродає квартир в Малазі. Новобуд. 23 квартири. Від 59700 ойро :!:
Зображення

То що, беремо :?:
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 17:31

  change_pm написав:То що, беремо :?:

Так вид на труселя соседа же! Фу-фу-фу :mrgreen:
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