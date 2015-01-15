Англія славиться на весь світ своїми неповторними курортами. І не випадково. Адже це країна з неймовірною історією і традиціями, величезною кількістю археологічних та історичних пам'яток різних епох, неймовірно прекрасною і дивовижною природою, що робить цю країну однією з найбільш бажаних для відпочинку. Тут можна насолодитися пляжами і на морському узбережжі, і захоплюючими дух гірськолижними спусками. Важливо зазначити, що також можна поліпшити рівень своєї англійської або зрозуміти, що ви хочете почати його вчити. Для цього ви можете завантажити англо російський розмовник.

Лікувальні курорти Англії приваблюють безліч туристів. На південному узбережжі-м'яка зима і прохолодне літо, висока вологість повітря, що самим позитивним чином впливає на здоров'я. Також тут безліч мінеральних джерел, куди у всі часи приїжджали люди для того, щоб вдосталь напитися лікувальної води.

Мінеральні води відомі також своїм цілющим дією на урологічні захворювання (цистити, пієлонефрити, сечокам'яну хворобу), а також благотворно впливають на людей, які страждають ревматичними, серцево-судинними, нервовими і захворюваннями шлунково-кишкового тракту та опорно-рухового апарату.

У містах-курортах Англії, крім лікувальних ванн з мінеральною водою,туристам пропонують грязелікування, різні інгаляції, Спа-процедури, спелеолеікування. Один з англійських міст-курортів місто Бат, який отримав свою назву від слова bath, що по-англійськи означає ванна. Там розташований великий відкритий басейн, наповнений водою, яка надходить їх радонових джерел і має температуру понад 45 градусів за Цельсієм.

На лікувальних курортах Англії кожний знайде собі відпочинок до душі, а також насолодитися красою природи та історичними пам'ятками. Побувати в Англії значить ввібрати в себе весь неповторний дух її минулого.