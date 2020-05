Додано: Сер 20 тра, 2020 07:17

change_pm написав: Мене хейтери Акурта заплюють, але для себе, я би взяв в Анталії

Я не хейтер Акурта, я больше ему симпатизирую, но Турция для меня - последний запасной вариант, выглядит симпатично из-за цены и документов. А вот ментально поприятнее в Западной Европе.



Trast написав: Все дуже просто, там ще є така можливість, як ВНЖ для фінансово незалежних, на банківський рахунок треба покласти грощів на 5 років наперед в залежності від кількості членів сім'ї і вуаля.

Чому на п'ять, а не один рік?

Тому що до ПМП, вам не треба буде сплачувати податків, а якщо покладете на рік, то вже з 2-го року будете сплачувати .

Але Їспанію нікому не раджу для життя.

Країна для відпочинку, а не для життя.

да, точно, есть и такой вариант, подзабыл как-то. Плюсик в карму