|
|
|
Інвестуємо в нерухомість закордоном
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Вів 19 тра, 2020 20:24
San написав: change_pm написав:
То що, беремо
Малага - прекрасный город
только вот, опять возвращаемся к вопросу о ВНЖ, а без него 90 дней и тутю. А золотая виза не от 59 700, а от 500 000
Все дуже просто, там ще є така можливість, як ВНЖ для фінансово незалежних, на банківський рахунок треба покласти грощів на 5 років наперед в залежності від кількості членів сім'ї і вуаля.
Чому на п'ять, а не один рік?
Тому що до ПМП, вам не треба буде сплачувати податків, а якщо покладете на рік, то вже з 2-го року будете сплачувати .
Але Їспанію нікому не раджу для життя.
Країна для відпочинку, а не для життя.
Бо закони там швидко змінюються, і завтра без грошей, ви вже можете опинитися дома.
-
Trast
-
-
- Повідомлень: 405
- З нами з: 10.03.18
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 тра, 2020 22:06
Мене хейтери Акурта заплюють, але для себе, я би взяв в Анталії
ps. А так як тут тема не для себе, а під оренду, було б цікаво, який поріг входу, наприклад, в нежитлове приміщення під оренду магазину аля Бім, Шок і так далі, і яка дохідність?
pps. Все руки не доходять запросити на гілку Толеранс Хоум, може вони щось з цього приводу розкажуть.
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 1305
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 285 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 тра, 2020 07:17
change_pm написав:
Мене хейтери Акурта заплюють, але для себе, я би взяв в Анталії
Я не хейтер Акурта, я больше ему симпатизирую, но Турция для меня - последний запасной вариант, выглядит симпатично из-за цены и документов. А вот ментально поприятнее в Западной Европе.
Trast написав:
Все дуже просто, там ще є така можливість, як ВНЖ для фінансово незалежних, на банківський рахунок треба покласти грощів на 5 років наперед в залежності від кількості членів сім'ї і вуаля.
Чому на п'ять, а не один рік?
Тому що до ПМП, вам не треба буде сплачувати податків, а якщо покладете на рік, то вже з 2-го року будете сплачувати .
Але Їспанію нікому не раджу для життя.
Країна для відпочинку, а не для життя.
Бо закони там швидко змінюються, і завтра без грошей, ви вже можете опинитися дома.
да, точно, есть и такой вариант, подзабыл как-то. Плюсик в карму
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
-
San
-
-
- Повідомлень: 33210
- З нами з: 08.04.08
- Подякував: 2239 раз.
- Подякували: 2525 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6117
|722241
|
Вів 19 тра, 2020 22:08
akurt
|
|5083
|543073
|
|
|221
|79222
|
|