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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 74757677
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 20:24

  San написав:
  change_pm написав:То що, беремо :?:

Малага - прекрасный город :) только вот, опять возвращаемся к вопросу о ВНЖ, а без него 90 дней и тутю. А золотая виза не от 59 700, а от 500 000

Все дуже просто, там ще є така можливість, як ВНЖ для фінансово незалежних, на банківський рахунок треба покласти грощів на 5 років наперед в залежності від кількості членів сім'ї і вуаля.
Чому на п'ять, а не один рік?
Тому що до ПМП, вам не треба буде сплачувати податків, а якщо покладете на рік, то вже з 2-го року будете сплачувати .
Але Їспанію нікому не раджу для життя.
Країна для відпочинку, а не для життя.
Бо закони там швидко змінюються, і завтра без грошей, ви вже можете опинитися дома.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 22:06

Мене хейтери Акурта заплюють, але для себе, я би взяв в Анталії :!:

ps. А так як тут тема не для себе, а під оренду, було б цікаво, який поріг входу, наприклад, в нежитлове приміщення під оренду магазину аля Бім, Шок і так далі, і яка дохідність?

pps. Все руки не доходять запросити на гілку Толеранс Хоум, може вони щось з цього приводу розкажуть.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 07:17

  change_pm написав:Мене хейтери Акурта заплюють, але для себе, я би взяв в Анталії :!:

Я не хейтер Акурта, я больше ему симпатизирую, но Турция для меня - последний запасной вариант, выглядит симпатично из-за цены и документов. А вот ментально поприятнее в Западной Европе.

  Trast написав:Все дуже просто, там ще є така можливість, як ВНЖ для фінансово незалежних, на банківський рахунок треба покласти грощів на 5 років наперед в залежності від кількості членів сім'ї і вуаля.
Чому на п'ять, а не один рік?
Тому що до ПМП, вам не треба буде сплачувати податків, а якщо покладете на рік, то вже з 2-го року будете сплачувати .
Але Їспанію нікому не раджу для життя.
Країна для відпочинку, а не для життя.
Бо закони там швидко змінюються, і завтра без грошей, ви вже можете опинитися дома.

да, точно, есть и такой вариант, подзабыл как-то. Плюсик в карму
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San
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  #<1 ... 74757677
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