RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 75767778
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 23:13

  Trast написав:Все дуже просто, там ще є така можливість, як ВНЖ для фінансово незалежних, на банківський рахунок треба покласти грощів на 5 років наперед в залежності від кількості членів сім'ї і вуаля.
Чому на п'ять, а не один рік?
Тому що до ПМП, вам не треба буде сплачувати податків, а якщо покладете на рік, то вже з 2-го року будете сплачувати .
Але Їспанію нікому не раджу для життя.
Країна для відпочинку, а не для життя.
Бо закони там швидко змінюються, і завтра без грошей, ви вже можете опинитися дома.

Тrast, вы у меня в черном списке, но к сожалению ваши сообщения мне видны если их цитируют.
Виза No Lucrativa требует подтверждения средств на 1-2-2 года, т.е. сначала через год на последующие два, потом еще через два на два года. Конечно, деньги лучше завести на 5 лет - будет меньше вопросов, чем если их заводить уже будучи резидентом, но тут надо изучать конкретный кейс.
Налоги вообще к этому не относятся, вы должны их платить с любых заработков если являетесь резидентом Испании(обычно это 183 дня в году, но есть куча нюансов). Если вы им не являетесь(проводите меньше 183 дней в году в Испании) то визу(ВНЖ) вам не продлят. То, что многие наши граждане не платят, означает лишь то, что налоговая Испании не знает об их доходах в Украине и не хочет заморачиваться. Но это не по закону.
И что это страна не для жизни вы тоже не правы. Это идеальная страна для жизни, если вы не собираетесь там зарабатывать, проще говоря, если у вас УЖЕ есть деньги. А без денег да, туда лучше не соваться. И, кстати, если денег нет совсем, на родину ничего не зовет и человек готов жить нелегалом, работать нелегально и за гроши, это тоже вариант. Надо очень хорошо "попасть", чтобы тебя депортировали из Испании.
LordEmerald
 
Повідомлень: 106
З нами з: 02.05.19
Подякував: 69 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 75767778
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: artlife і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 614, 615, 616
akurt » П'ят 06 кві, 2018 21:50
6154 727252
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 тра, 2020 16:39
akurt
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 507, 508, 509
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
5085 544785
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 тра, 2020 12:40
jump
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 21, 22, 23
tobias » Чет 15 січ, 2015 15:36
221 79379
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 кві, 2020 20:49
tobias

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (19001)
25.05.2020 00:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.