Trast написав:Все дуже просто, там ще є така можливість, як ВНЖ для фінансово незалежних, на банківський рахунок треба покласти грощів на 5 років наперед в залежності від кількості членів сім'ї і вуаля.
Чому на п'ять, а не один рік?
Тому що до ПМП, вам не треба буде сплачувати податків, а якщо покладете на рік, то вже з 2-го року будете сплачувати .
Але Їспанію нікому не раджу для життя.
Країна для відпочинку, а не для життя.
Бо закони там швидко змінюються, і завтра без грошей, ви вже можете опинитися дома.
Тrast, вы у меня в черном списке, но к сожалению ваши сообщения мне видны если их цитируют.
Виза No Lucrativa требует подтверждения средств на 1-2-2 года, т.е. сначала через год на последующие два, потом еще через два на два года. Конечно, деньги лучше завести на 5 лет - будет меньше вопросов, чем если их заводить уже будучи резидентом, но тут надо изучать конкретный кейс.
Налоги вообще к этому не относятся, вы должны их платить с любых заработков если являетесь резидентом Испании(обычно это 183 дня в году, но есть куча нюансов). Если вы им не являетесь(проводите меньше 183 дней в году в Испании) то визу(ВНЖ) вам не продлят. То, что многие наши граждане не платят, означает лишь то, что налоговая Испании не знает об их доходах в Украине и не хочет заморачиваться. Но это не по закону.
И что это страна не для жизни вы тоже не правы. Это идеальная страна для жизни, если вы не собираетесь там зарабатывать, проще говоря, если у вас УЖЕ есть деньги. А без денег да, туда лучше не соваться. И, кстати, если денег нет совсем, на родину ничего не зовет и человек готов жить нелегалом, работать нелегально и за гроши, это тоже вариант. Надо очень хорошо "попасть", чтобы тебя депортировали из Испании.