Додано: П'ят 29 тра, 2020 01:15

я в шоке с цен в этом Кливленде. Zillow говорит, что средняя цена на проперти в нем - 68 тыс дол при том, что number.com говорит, что Average Monthly Net Salary (After Tax) 3,243.10 $, то есть gross ~ 50k $ в год. Это какой-то рай? )

Уверен, что работа там есть, ну то есть по крайней мере была, зная, что США были на самом низком уровне безработицы до входа в эпоху короновируса. Читаю, там какой-то тех хаб, озеро - шикарно.