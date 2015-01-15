Додано: Пон 25 тра, 2020 22:31

LordEmerald написав: Trast написав: Все дуже просто, там ще є така можливість, як ВНЖ для фінансово незалежних, на банківський рахунок треба покласти грощів на 5 років наперед в залежності від кількості членів сім'ї і вуаля.

Чому на п'ять, а не один рік?

Тому що до ПМП, вам не треба буде сплачувати податків, а якщо покладете на рік, то вже з 2-го року будете сплачувати .

Але Їспанію нікому не раджу для життя.

Країна для відпочинку, а не для життя.

Бо закони там швидко змінюються, і завтра без грошей, ви вже можете опинитися дома. Все дуже просто, там ще є така можливість, як ВНЖ для фінансово незалежних, на банківський рахунок треба покласти грощів на 5 років наперед в залежності від кількості членів сім'ї і вуаля.Чому на п'ять, а не один рік?Тому що до ПМП, вам не треба буде сплачувати податків, а якщо покладете на рік, то вже з 2-го року будете сплачувати .Але Їспанію нікому не раджу для життя.Країна для відпочинку, а не для життя.Бо закони там швидко змінюються, і завтра без грошей, ви вже можете опинитися дома.

Тrast, вы у меня в черном списке, но к сожалению ваши сообщения мне видны если их цитируют.Виза No Lucrativa требует подтверждения средств на 1-2-2 года, т.е. сначала через год на последующие два, потом еще через два на два года. Конечно, деньги лучше завести на 5 лет - будет меньше вопросов, чем если их заводить уже будучи резидентом, но тут надо изучать конкретный кейс.Налоги вообще к этому не относятся, вы должны их платить с любых заработков если являетесь резидентом Испании(обычно это 183 дня в году, но есть куча нюансов). Если вы им не являетесь(проводите меньше 183 дней в году в Испании) то визу(ВНЖ) вам не продлят. То, что многие наши граждане не платят, означает лишь то, что налоговая Испании не знает об их доходах в Украине и не хочет заморачиваться. Но это не по закону.И что это страна не для жизни вы тоже не правы. Это идеальная страна для жизни, если вы не собираетесь там зарабатывать, проще говоря, если у вас УЖЕ есть деньги. А без денег да, туда лучше не соваться. И, кстати, если денег нет совсем, на родину ничего не зовет и человек готов жить нелегалом, работать нелегально и за гроши, это тоже вариант. Надо очень хорошо "попасть", чтобы тебя депортировали из Испании.[/quoteЦе дуже приємно, що я у вас в ігнорі, але навіщо мені ви це написали?Я знаю все це краще вас, але людина спитала і я як експерт видав їй саму користну і змістовну їнфо, бо людині не треба те, про що ви тут вирішили написати, щоб показати свої знання.Есперт це людина, яка багато чого може знати, як профі, але не загружає клієнта всім своїм знанням, а видає тільки інфу, яку у нього спитали.Тому я відповів як профі.А чого ви сюди влізли, то тільки вам відомо.