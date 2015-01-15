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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 76777879
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 09:08

  San написав:
  change_pm написав:
  change_pm написав:То що, беремо :?:


Ви були там? А так далеко не забирався. Імхо, але Малага більш подобається англійцям через прямі рейси з Альбіона.

Да, был. Там очень много британцев и скандинавов. Расположение Малаги такое, что температура воды в море не превышает 23 град, достаточно свежо, я бы сказал.
Вообще Андалусия мне очень понравилась: богатый на наследие регион, влияние развитой цивилизации мавров, затем испанцев, ощущение фестиваля, местные ужинают и гуляют до поздна, предпочитают проводить время в барах, чем по домам. Что уж говорить о туристах. Есть в связи с этим и проблемка: шумно за полночь. В принципе, это проблема характерна южным регионам Италии и Испании.
Цены на жизнь низкие, т.к. регион явно не богатый, в общем, цены в Испании очень выгодно отличаются от другой Европы, а Андалусия подешевле будет, чем Барса или Мадрид.
Я был зимой, когда днем можно ходить в футболках. Андалусия - ппц какой жаркий регион, так вот летом из-за свежего моря темп в Малаге град на 5-10 ниже, чем в знойных внутренних районах, как Севилья, Кордоба. Так что хорошее место как для зимовки, так и должно быть для лета.
Зимой на улицах было много(!) людей, что там летом - думаю, что Малага - оверкраудед. При этом, город явно не вымирает зимой, а живет активнейшей жизнью.
Ценники на недвигу, что я видел, были, в основном, от полумиллиона - но то скорее всего в домах\квартирах возле моря.
К чему это я, что - да, 60к для Малаги - копейки, и место, как по мне, приятнейшее.

Для зимовки Малага, наверно, хороша( хотя не искупаешься), но летом жарко и зелени мало. Как по мне,- север Испании, севернее Барселони, там гори и растительности много( Каталония). А юг-єто жара и отсутствие работи. Поєтому и цена такая.
Wisznia
 
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