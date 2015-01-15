San написав:

change_pm написав: change_pm написав: То що, беремо То що, беремо



Ви були там? А так далеко не забирався. Імхо, але Малага більш подобається англійцям через прямі рейси з Альбіона.

Ви були там? А так далеко не забирався. Імхо, але Малага більш подобається англійцям через прямі рейси з Альбіона.

Да, был. Там очень много британцев и скандинавов. Расположение Малаги такое, что температура воды в море не превышает 23 град, достаточно свежо, я бы сказал.Вообще Андалусия мне очень понравилась: богатый на наследие регион, влияние развитой цивилизации мавров, затем испанцев, ощущение фестиваля, местные ужинают и гуляют до поздна, предпочитают проводить время в барах, чем по домам. Что уж говорить о туристах. Есть в связи с этим и проблемка: шумно за полночь. В принципе, это проблема характерна южным регионам Италии и Испании.Цены на жизнь низкие, т.к. регион явно не богатый, в общем, цены в Испании очень выгодно отличаются от другой Европы, а Андалусия подешевле будет, чем Барса или Мадрид.Я был зимой, когда днем можно ходить в футболках. Андалусия - ппц какой жаркий регион, так вот летом из-за свежего моря темп в Малаге град на 5-10 ниже, чем в знойных внутренних районах, как Севилья, Кордоба. Так что хорошее место как для зимовки, так и должно быть для лета.Зимой на улицах было много(!) людей, что там летом - думаю, что Малага - оверкраудед. При этом, город явно не вымирает зимой, а живет активнейшей жизнью.Ценники на недвигу, что я видел, были, в основном, от полумиллиона - но то скорее всего в домах\квартирах возле моря.К чему это я, что - да, 60к для Малаги - копейки, и место, как по мне, приятнейшее.