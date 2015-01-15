Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Trast написав:Все дуже просто, там ще є така можливість, як ВНЖ для фінансово незалежних, на банківський рахунок треба покласти грощів на 5 років наперед в залежності від кількості членів сім'ї і вуаля. Чому на п'ять, а не один рік? Тому що до ПМП, вам не треба буде сплачувати податків, а якщо покладете на рік, то вже з 2-го року будете сплачувати . Але Їспанію нікому не раджу для життя. Країна для відпочинку, а не для життя. Бо закони там швидко змінюються, і завтра без грошей, ви вже можете опинитися дома.
Тrast, вы у меня в черном списке, но к сожалению ваши сообщения мне видны если их цитируют. Виза No Lucrativa требует подтверждения средств на 1-2-2 года, т.е. сначала через год на последующие два, потом еще через два на два года. Конечно, деньги лучше завести на 5 лет - будет меньше вопросов, чем если их заводить уже будучи резидентом, но тут надо изучать конкретный кейс. Налоги вообще к этому не относятся, вы должны их платить с любых заработков если являетесь резидентом Испании(обычно это 183 дня в году, но есть куча нюансов). Если вы им не являетесь(проводите меньше 183 дней в году в Испании) то визу(ВНЖ) вам не продлят. То, что многие наши граждане не платят, означает лишь то, что налоговая Испании не знает об их доходах в Украине и не хочет заморачиваться. Но это не по закону. И что это страна не для жизни вы тоже не правы. Это идеальная страна для жизни, если вы не собираетесь там зарабатывать, проще говоря, если у вас УЖЕ есть деньги. А без денег да, туда лучше не соваться. И, кстати, если денег нет совсем, на родину ничего не зовет и человек готов жить нелегалом, работать нелегально и за гроши, это тоже вариант. Надо очень хорошо "попасть", чтобы тебя депортировали из Испании.
San написав:Меня смущает слово "гарантированная". Звучит, как предполагаемая при хорошем сценарии. Выходит, что это маркетинговый ход. 10%+ годовых в течении 10 лет + потенциальный рост в цене + дальше некая доходность на аренде после 10 лет. Очень-очень красиво. Будь я фондом в Real Estate, я бы был там единственным собственником жилой недвиги. И девелоперу проще, чем проводить рекламную компанию для маленьких инвесторов.
Пам"ятаєте нашу розмову про гарантований дохід?
В зв"язку з короналокдауном економіки є варіант того, що на час форс-мажору вони запропонують доповнення до договору про розподіл прибутку, а не про 10% гарантованих. Але будем дивитись, як воно Британія буде виходити з кризи, можливо що такий варінт не буде реалізований.
В любому випадку - це краще, ніж 0,01% в західному банку
change_pm я в шоке с цен в этом Кливленде. Zillow говорит, что средняя цена на проперти в нем - 68 тыс дол при том, что number.com говорит, что Average Monthly Net Salary (After Tax) 3,243.10 $, то есть gross ~ 50k $ в год. Это какой-то рай? ) Уверен, что работа там есть, ну то есть по крайней мере была, зная, что США были на самом низком уровне безработицы до входа в эпоху короновируса. Читаю, там какой-то тех хаб, озеро - шикарно.
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne) now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San написав:change_pm я в шоке с цен в этом Кливленде. Zillow говорит, что средняя цена на проперти в нем - 68 тыс дол при том, что number.com говорит, что Average Monthly Net Salary (After Tax) 3,243.10 $, то есть gross ~ 50k $ в год. Это какой-то рай? ) Уверен, что работа там есть, ну то есть по крайней мере была, зная, что США были на самом низком уровне безработицы до входа в эпоху короновируса. Читаю, там какой-то тех хаб, озеро - шикарно.
Я наразі не вникав, що там є, індустрія є і Амазон ще є. І багато чого ще.
В Огайо є дома/квартири і за 120-250 куе, і за 20-35 куе. Залежить від того, хто домінує в районі/місті, білі / афро / латіноси.
Прикол в тому, що те що коштує 20-35 кує знімають бідні афроамериканці, дуже часто з допомогою держави. Середня оренда 650-700 баксів в місяць.
Я буду спостерігати за ринком, і за тим, що відбувається в Штатах. Прикол в тому, що після кризи 08 року, те, що зараз коштує 30-40 куе можна було купити за 5-15 куе на аукціоні, привести до ладу і здавати.
Якщо зі Штатами все буде ОК, то можливо можна буде такий сценарій реалізувати
p.s. До речі, ні по Клівленді, ні по Польщі, ні по Львову тобі коментувати немає чого, бо твій рівень екпертизи нижче плінтуса. Розвелось в ненці ехспертів, довели її до краю вже
Ну давайте розглянемо цього експерта change_pm зі словником. Він узяв аж другий лінк і вставив як надійну компанію!! І навіть відгуки не читав)) Але на відміну від експерда я вмію читати форуми і різні доки без словників. Перше глянемо звіт за 2019 рік,він буде внизу. І що світова компанія дала звіт на 1й сторінці!! Такий малий баланс? Фірма до 10 чоловік? Та ви що? І статутний фонд 100 фунтів!! Ну ти дурегеній обману changе!!
Ви були там? А так далеко не забирався. Імхо, але Малага більш подобається англійцям через прямі рейси з Альбіона.
Да, был. Там очень много британцев и скандинавов. Расположение Малаги такое, что температура воды в море не превышает 23 град, достаточно свежо, я бы сказал. Вообще Андалусия мне очень понравилась: богатый на наследие регион, влияние развитой цивилизации мавров, затем испанцев, ощущение фестиваля, местные ужинают и гуляют до поздна, предпочитают проводить время в барах, чем по домам. Что уж говорить о туристах. Есть в связи с этим и проблемка: шумно за полночь. В принципе, это проблема характерна южным регионам Италии и Испании. Цены на жизнь низкие, т.к. регион явно не богатый, в общем, цены в Испании очень выгодно отличаются от другой Европы, а Андалусия подешевле будет, чем Барса или Мадрид. Я был зимой, когда днем можно ходить в футболках. Андалусия - ппц какой жаркий регион, так вот летом из-за свежего моря темп в Малаге град на 5-10 ниже, чем в знойных внутренних районах, как Севилья, Кордоба. Так что хорошее место как для зимовки, так и должно быть для лета. Зимой на улицах было много(!) людей, что там летом - думаю, что Малага - оверкраудед. При этом, город явно не вымирает зимой, а живет активнейшей жизнью. Ценники на недвигу, что я видел, были, в основном, от полумиллиона - но то скорее всего в домах\квартирах возле моря. К чему это я, что - да, 60к для Малаги - копейки, и место, как по мне, приятнейшее.
Для зимовки Малага, наверно, хороша( хотя не искупаешься), но летом жарко и зелени мало. Как по мне,- север Испании, севернее Барселони, там гори и растительности много( Каталония). А юг-єто жара и отсутствие работи. Поєтому и цена такая.
Wisznia написав:Для зимовки Малага, наверно, хороша( хотя не искупаешься), но летом жарко и зелени мало. Как по мне,- север Испании, севернее Барселони, там гори и растительности много( Каталония). А юг-єто жара и отсутствие работи. Поєтому и цена такая.
Уже вроде разобрались, что Малага - это от 3000 евро/м2, что вряд ли дешево. Ничего против Барселоны, севера Испании не имею ))
change_pm, хотел спросить Вас, если Вы покупаете недвижимость зарубежом под сдачу, то в чем смысл покупки в Анталии? Доходности от сдачи я там не вижу, да и акурт подтверждает, что ее нет. Также не думаю, что Вы через год на пенсию, чтобы там жить. А цены у турков на бу жилье имеют тенденцию вниз, как на автомобили.
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne) now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange