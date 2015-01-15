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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 75767778
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 23:13

  Trast написав:Все дуже просто, там ще є така можливість, як ВНЖ для фінансово незалежних, на банківський рахунок треба покласти грощів на 5 років наперед в залежності від кількості членів сім'ї і вуаля.
Чому на п'ять, а не один рік?
Тому що до ПМП, вам не треба буде сплачувати податків, а якщо покладете на рік, то вже з 2-го року будете сплачувати .
Але Їспанію нікому не раджу для життя.
Країна для відпочинку, а не для життя.
Бо закони там швидко змінюються, і завтра без грошей, ви вже можете опинитися дома.

Тrast, вы у меня в черном списке, но к сожалению ваши сообщения мне видны если их цитируют.
Виза No Lucrativa требует подтверждения средств на 1-2-2 года, т.е. сначала через год на последующие два, потом еще через два на два года. Конечно, деньги лучше завести на 5 лет - будет меньше вопросов, чем если их заводить уже будучи резидентом, но тут надо изучать конкретный кейс.
Налоги вообще к этому не относятся, вы должны их платить с любых заработков если являетесь резидентом Испании(обычно это 183 дня в году, но есть куча нюансов). Если вы им не являетесь(проводите меньше 183 дней в году в Испании) то визу(ВНЖ) вам не продлят. То, что многие наши граждане не платят, означает лишь то, что налоговая Испании не знает об их доходах в Украине и не хочет заморачиваться. Но это не по закону.
И что это страна не для жизни вы тоже не правы. Это идеальная страна для жизни, если вы не собираетесь там зарабатывать, проще говоря, если у вас УЖЕ есть деньги. А без денег да, туда лучше не соваться. И, кстати, если денег нет совсем, на родину ничего не зовет и человек готов жить нелегалом, работать нелегально и за гроши, это тоже вариант. Надо очень хорошо "попасть", чтобы тебя депортировали из Испании.
LordEmerald
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 19:02

  San написав:Меня смущает слово "гарантированная". Звучит, как предполагаемая при хорошем сценарии. Выходит, что это маркетинговый ход.
10%+ годовых в течении 10 лет + потенциальный рост в цене + дальше некая доходность на аренде после 10 лет. Очень-очень красиво. Будь я фондом в Real Estate, я бы был там единственным собственником жилой недвиги. И девелоперу проще, чем проводить рекламную компанию для маленьких инвесторов.

Пам"ятаєте нашу розмову про гарантований дохід?

В зв"язку з короналокдауном економіки є варіант того, що на час форс-мажору вони запропонують доповнення до договору про розподіл прибутку, а не про 10% гарантованих.
Але будем дивитись, як воно Британія буде виходити з кризи, можливо що такий варінт не буде реалізований.

В любому випадку - це краще, ніж 0,01% в західному банку :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 12:59

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Ось таку пропозицію отримав
Зображення

Чесно кажучи, я вважаю, що найкраще інвестування доларів в нерухомість саме в США. Реальна, науково доведена чиста дохідність після всіх затрат і податків 10% :!:
Зображення

Але це правило працює тільки на недорогих об"єктах :!:
Зображення
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 01:15

change_pm
я в шоке с цен в этом Кливленде. Zillow говорит, что средняя цена на проперти в нем - 68 тыс дол при том, что number.com говорит, что Average Monthly Net Salary (After Tax) 3,243.10 $, то есть gross ~ 50k $ в год. Это какой-то рай? )
Уверен, что работа там есть, ну то есть по крайней мере была, зная, что США были на самом низком уровне безработицы до входа в эпоху короновируса. Читаю, там какой-то тех хаб, озеро - шикарно.
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 12:37

  San написав:change_pm
я в шоке с цен в этом Кливленде. Zillow говорит, что средняя цена на проперти в нем - 68 тыс дол при том, что number.com говорит, что Average Monthly Net Salary (After Tax) 3,243.10 $, то есть gross ~ 50k $ в год. Это какой-то рай? )
Уверен, что работа там есть, ну то есть по крайней мере была, зная, что США были на самом низком уровне безработицы до входа в эпоху короновируса. Читаю, там какой-то тех хаб, озеро - шикарно.

Я наразі не вникав, що там є, індустрія є і Амазон ще є. І багато чого ще.

В Огайо є дома/квартири і за 120-250 куе, і за 20-35 куе. Залежить від того, хто домінує в районі/місті, білі / афро / латіноси.

Прикол в тому, що те що коштує 20-35 кує знімають бідні афроамериканці, дуже часто з допомогою держави. Середня оренда 650-700 баксів в місяць.

Я буду спостерігати за ринком, і за тим, що відбувається в Штатах. Прикол в тому, що після кризи 08 року, те, що зараз коштує 30-40 куе можна було купити за 5-15 куе на аукціоні, привести до ладу і здавати.

Якщо зі Штатами все буде ОК, то можливо можна буде такий сценарій реалізувати :!:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 17:19

  change_pm написав:Ось таку пропозицію отримав
Зображення

Чесно кажучи, я вважаю, що найкраще інвестування доларів в нерухомість саме в США. Реальна, науково доведена чиста дохідність після всіх затрат і податків 10% :!:
Зображення

Але це правило працює тільки на недорогих об"єктах :!:
Зображення


Цей сайт скоріше за все тримають шулери. WOT показує "мошенники",мені він теж не подобається французький прапор і англійський номер. Французи ненавидять англосаксів і наоборот. Думаю просто бабки викачують з людей.
https://globalinvestmentsincorporated.com/
Правдива компанія це є ця:
http://globalinvestmentslimited.com/

Вже по Кливленді коментував,більшість написаного лохотрон. Вникати в суть не хочеться,є чим займатися...
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 20:28

  Ethereum написав:Цей сайт скоріше за все тримають шулери. WOT показує "мошенники",мені він теж не подобається французький прапор і англійський номер. Французи ненавидять англосаксів і наоборот. Думаю просто бабки викачують з людей.
https://globalinvestmentsincorporated.com/
Правдива компанія це є ця:
http://globalinvestmentslimited.com/

Вже по Кливленді коментував,більшість написаного лохотрон. Вникати в суть не хочеться,є чим займатися...

Ехеріум, кажучи, що компанія, яку я навів - шулери, ви кажете, що я лохотронщик :!: :?: Так не піде :!:

Я знаю, де шукати і як, і я в тємє 8) тобто, вникаю для того, щоб розуміти.

Ось тут можна перевіріти, що це за компанія. Вона існує вже 7 років.
https://beta.companieshouse.gov.uk/company/08462386

p.s. До речі, ні по Клівленді, ні по Польщі, ні по Львову тобі коментувати немає чого, бо твій рівень екпертизи нижче плінтуса.
Розвелось в ненці ехспертів, довели її до краю вже :(
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 01:33

  change_pm написав:
  Ethereum написав:Цей сайт скоріше за все тримають шулери. WOT показує "мошенники",мені він теж не подобається французький прапор і англійський номер. Французи ненавидять англосаксів і наоборот. Думаю просто бабки викачують з людей.
https://globalinvestmentsincorporated.com/
Правдива компанія це є ця:
http://globalinvestmentslimited.com/

Вже по Кливленді коментував,більшість написаного лохотрон. Вникати в суть не хочеться,є чим займатися...

Ехеріум, кажучи, що компанія, яку я навів - шулери, ви кажете, що я лохотронщик :!: :?: Так не піде :!:

Я знаю, де шукати і як, і я в тємє 8) тобто, вникаю для того, щоб розуміти.

Ось тут можна перевіріти, що це за компанія. Вона існує вже 7 років.
https://beta.companieshouse.gov.uk/company/08462386

p.s. До речі, ні по Клівленді, ні по Польщі, ні по Львову тобі коментувати немає чого, бо твій рівень екпертизи нижче плінтуса.
Розвелось в ненці ехспертів, довели її до краю вже :(


Ну давайте розглянемо цього експерта change_pm зі словником.
Він узяв аж другий лінк і вставив як надійну компанію!! І навіть відгуки не читав))
Але на відміну від експерда я вмію читати форуми і різні доки без словників.
Перше глянемо звіт за 2019 рік,він буде внизу. І що світова компанія дала звіт на 1й сторінці!! Такий малий баланс? Фірма до 10 чоловік? Та ви що? І статутний фонд 100 фунтів!! Ну ти дурегеній обману changе!!

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Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 09:08

  San написав:
  change_pm написав:
  change_pm написав:То що, беремо :?:


Ви були там? А так далеко не забирався. Імхо, але Малага більш подобається англійцям через прямі рейси з Альбіона.

Да, был. Там очень много британцев и скандинавов. Расположение Малаги такое, что температура воды в море не превышает 23 град, достаточно свежо, я бы сказал.
Вообще Андалусия мне очень понравилась: богатый на наследие регион, влияние развитой цивилизации мавров, затем испанцев, ощущение фестиваля, местные ужинают и гуляют до поздна, предпочитают проводить время в барах, чем по домам. Что уж говорить о туристах. Есть в связи с этим и проблемка: шумно за полночь. В принципе, это проблема характерна южным регионам Италии и Испании.
Цены на жизнь низкие, т.к. регион явно не богатый, в общем, цены в Испании очень выгодно отличаются от другой Европы, а Андалусия подешевле будет, чем Барса или Мадрид.
Я был зимой, когда днем можно ходить в футболках. Андалусия - ппц какой жаркий регион, так вот летом из-за свежего моря темп в Малаге град на 5-10 ниже, чем в знойных внутренних районах, как Севилья, Кордоба. Так что хорошее место как для зимовки, так и должно быть для лета.
Зимой на улицах было много(!) людей, что там летом - думаю, что Малага - оверкраудед. При этом, город явно не вымирает зимой, а живет активнейшей жизнью.
Ценники на недвигу, что я видел, были, в основном, от полумиллиона - но то скорее всего в домах\квартирах возле моря.
К чему это я, что - да, 60к для Малаги - копейки, и место, как по мне, приятнейшее.

Для зимовки Малага, наверно, хороша( хотя не искупаешься), но летом жарко и зелени мало. Как по мне,- север Испании, севернее Барселони, там гори и растительности много( Каталония). А юг-єто жара и отсутствие работи. Поєтому и цена такая.
Wisznia
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 08:45

  Wisznia написав:Для зимовки Малага, наверно, хороша( хотя не искупаешься), но летом жарко и зелени мало. Как по мне,- север Испании, севернее Барселони, там гори и растительности много( Каталония). А юг-єто жара и отсутствие работи. Поєтому и цена такая.

Уже вроде разобрались, что Малага - это от 3000 евро/м2, что вряд ли дешево. Ничего против Барселоны, севера Испании не имею ))

change_pm, хотел спросить Вас, если Вы покупаете недвижимость зарубежом под сдачу, то в чем смысл покупки в Анталии? Доходности от сдачи я там не вижу, да и акурт подтверждает, что ее нет. Также не думаю, что Вы через год на пенсию, чтобы там жить. А цены у турков на бу жилье имеют тенденцию вниз, как на автомобили.
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San
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