RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 76777879
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 10:47

  San написав:change_pm, хотел спросить Вас, если Вы покупаете недвижимость зарубежом под сдачу, то в чем смысл покупки в Анталии? Доходности от сдачи я там не вижу, да и акурт подтверждает, что ее нет. Также не думаю, что Вы через год на пенсию, чтобы там жить. А цены у турков на бу жилье имеют тенденцию вниз, как на автомобили.

Про "пенсію" я вже думав :) але трішки хчеться ще капусти накосити.

Дякуючи короні, багато людей мають вже досвід роботи з дома, мій такий досвід вже 2 роки. Наразі робота з дома вимушена міра, але хто зна, чи не трапиться так - американські/британські компанії стануть більш гнучкі і на проекти будуть наймати людей по світу, а не тільки в своїх країнах. Тоді я буду жити біля моря і працювати віддалено. Якщо спіткає безробіття, то чесно кажучи, я хотів би в цей період жити так само біля моря, а не в Україні.

До речі вивчаю наразі Майкрософт Динамикс 365, можливо це дозволить розширити горизонти здобуття здобичі.

Я розумію стосовно цін в Анталії, але також я бачу, що ціни на гарні об"єкти не падають :)
Каса, імхо, перлина :!: По перше, локейшн відностно інфраструктури. По друге, внутрішня інфраструктура. Якщо все відбудеться, як обіцяють, то там буде один з небагатьох басейнів, які працють цілий рік. Для мене це важливо :!:

Стосовно доходності. Чесно кажучи, коли я бачу свої ойро в банку під 0.02% річних, то отримання навіть 5-6% в рік здається круто. Я не маю бажання платити банку за зберігання свої грошей, а до цього все йде максимально швидко.

Які ще альтернативи? Фонда / крипта? Наразі в мене немає часу на це.
Через деякий час я буду рухатись в фонду, але не певен, що зможу торгувати постійно. Мене буде цікавити більше лонг.
change_pm
 
Повідомлень: 1348
З нами з: 03.02.16
Подякував: 16 раз.
Подякували: 303 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 11:42

  San написав:
  Wisznia написав:Для зимовки Малага, наверно, хороша( хотя не искупаешься), но летом жарко и зелени мало. Как по мне,- север Испании, севернее Барселони, там гори и растительности много( Каталония). А юг-єто жара и отсутствие работи. Поєтому и цена такая.

Уже вроде разобрались, что Малага - это от 3000 евро/м2, что вряд ли дешево. Ничего против Барселоны, севера Испании не имею ))

change_pm, хотел спросить Вас, если Вы покупаете недвижимость зарубежом под сдачу, то в чем смысл покупки в Анталии? Доходности от сдачи я там не вижу, да и акурт подтверждает, что ее нет. Также не думаю, что Вы через год на пенсию, чтобы там жить. А цены у турков на бу жилье имеют тенденцию вниз, как на автомобили.

change_pm = акурт
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19456
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1093 раз.
Подякували: 1331 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 76777879
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 618, 619, 620
akurt » П'ят 06 кві, 2018 21:50
6192 734586
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 чер, 2020 11:44
flyman
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 513, 514, 515
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
5140 550453
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 чер, 2020 08:29
jump
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 21, 22, 23
tobias » Чет 15 січ, 2015 15:36
221 79617
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 кві, 2020 20:49
tobias

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (16298)
01.06.2020 11:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.