Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
San написав:change_pm, хотел спросить Вас, если Вы покупаете недвижимость зарубежом под сдачу, то в чем смысл покупки в Анталии? Доходности от сдачи я там не вижу, да и акурт подтверждает, что ее нет. Также не думаю, что Вы через год на пенсию, чтобы там жить. А цены у турков на бу жилье имеют тенденцию вниз, как на автомобили.
Про "пенсію" я вже думав але трішки хчеться ще капусти накосити.
Дякуючи короні, багато людей мають вже досвід роботи з дома, мій такий досвід вже 2 роки. Наразі робота з дома вимушена міра, але хто зна, чи не трапиться так - американські/британські компанії стануть більш гнучкі і на проекти будуть наймати людей по світу, а не тільки в своїх країнах. Тоді я буду жити біля моря і працювати віддалено. Якщо спіткає безробіття, то чесно кажучи, я хотів би в цей період жити так само біля моря, а не в Україні.
До речі вивчаю наразі Майкрософт Динамикс 365, можливо це дозволить розширити горизонти здобуття здобичі.
Я розумію стосовно цін в Анталії, але також я бачу, що ціни на гарні об"єкти не падають Каса, імхо, перлина По перше, локейшн відностно інфраструктури. По друге, внутрішня інфраструктура. Якщо все відбудеться, як обіцяють, то там буде один з небагатьох басейнів, які працють цілий рік. Для мене це важливо
Стосовно доходності. Чесно кажучи, коли я бачу свої ойро в банку під 0.02% річних, то отримання навіть 5-6% в рік здається круто. Я не маю бажання платити банку за зберігання свої грошей, а до цього все йде максимально швидко.
Які ще альтернативи? Фонда / крипта? Наразі в мене немає часу на це. Через деякий час я буду рухатись в фонду, але не певен, що зможу торгувати постійно. Мене буде цікавити більше лонг.
Could interest rates in the UK go negative, as in the Eurozone, Switzerland, Japan, Sweden and Denmark? With the next interest rate decision due from the Bank of England's Monetary Policy Committee on 18 June, the debate has gained fresh impetus, due chiefly to two developments. "The issue with the first, -0.5%, is it might do some good but it's really not a very big deal compared with what the economy is going to face. -3%, -4%, would be absolutely game-changing and, if it worked, would be incredibly helpful - but no-one can have the faintest idea whether it would work. "This is slightly unkind, but I am…worried that this is a debate about doing something small, that may only make a little bit of difference, and something big where no-one could know whether it would be a very good thing or a bad thing." Sir Paul, who described the manner of Mr Bailey's change of heart on negative interest rates as "strange", said the Bank would need to assure people that such a move was not at the behest of the Treasury and was not being done to "help the public finances" - by reducing government borrowing costs - but was being done as part of its mandate to bring inflation to its target of 2%.
Більше інформації по посиланню вище, але основні тези такі. БОЕ думає знизити ставку до негатиних значень і ведуться початкові розмови про -0.5%, а також вже лунають думки по -3% -4%, як ставка, яка може змінити все.
Імхо, але щось робиться не те! Рік тому мій кеш на депо приносив десь 2% річних, наразі я не перераховував, але виглядає, як 0.5%, через рік буде по відчуттям від"ємна ставка, десь -1% річних просто за те, щоб банк потримав мої кошти на рахунку.
Це нікуди не годиться!
По-перше, інфляцію, імхо, вони таким чином не розгонять. З чого рости цінам на інфляційний кошик, коли ставка від"ємна. По-друге, так, займи для західних країн стануть дешевшати, борг потрішки буде знижуватись. Тут можливо вже запускати безумовний дохід, бо завтра треба віддававти боржникам меншу суму, ніж займали. По-третте, імхо, але рецесію вони так не подолають.
Питання, що робити хом"якам?
Востаннє редагувалось change_pm в Вів 02 чер, 2020 11:43, всього редагувалось 1 раз.
change_pm написав:Стосовно доходності. Чесно кажучи, коли я бачу свої ойро в банку під 0.02% річних, то отримання навіть 5-6% в рік здається круто. Я не маю бажання платити банку за зберігання свої грошей, а до цього все йде максимально швидко.
Смішно виглядає моя вчорашня відповідь Сану в зв"язку з цитатою повідомлення від БОЕ, яке я розмістив сьогодні, а прочитав ввечері.
До якокось плану дій я ще не прийшов, але полундра! всі частніше звучить, як початок плану дій
Чесно кажучи, я вважаю, що найкраще інвестування доларів в нерухомість саме в США. Реальна, науково доведена чиста дохідність після всіх затрат і податків 10%
Але це правило працює тільки на недорогих об"єктах
ніггери прийдуть, спалять усе, розграбуть, згвалтують або й приб’ють....
Мародерство, грабежі й навіть убивства: 8 несподіваних фактів про протести у США, яких ви могли не знати
Нинішні протести у США на тлі загибелі темношкірого Джорджа Флойда у штаті Міннесота – це революція бандитів, пофігістів і нероб – пишуть чимало американських блогерів. За їхніми словами, вдень на вулиці виходять мирні протестанти, а з настанням темряви їх змінюють добре організовані вандали і мародери. У результаті – безліч розбитих вітрин і розграбованих магазинів по всій країні. https://www.obozrevatel.com/ukr/abroad/ ... -znati.htm
jump написав:ніггери прийдуть, спалять усе, розграбуть, згвалтують або й приб’ють....
Мародерство, грабежі й навіть убивства: 8 несподіваних фактів про протести у США, яких ви могли не знати
Нинішні протести у США на тлі загибелі темношкірого Джорджа Флойда у штаті Міннесота – це революція бандитів, пофігістів і нероб – пишуть чимало американських блогерів. За їхніми словами, вдень на вулиці виходять мирні протестанти, а з настанням темряви їх змінюють добре організовані вандали і мародери. У результаті – безліч розбитих вітрин і розграбованих магазинів по всій країні. https://www.obozrevatel.com/ukr/abroad/ ... -znati.htm
Всі дома, що я наводив, якраз з локейшену де вони (афро) і живуть. Можливо і прийдуть, тільки нашо ім хату, в якій живут, палити?
ps. А взагалі, наразі в світі, все що завгодно може статись. Навіть, світова війна. Деякі вангують 30 кольорових революцій по світу за цей рік, а що буде в 21 році страшно уявити Якщо в Україні поки все спокійно, то це тимчасово.
jump написав:ніггери прийдуть, спалять усе, розграбуть, згвалтують або й приб’ють....
Мародерство, грабежі й навіть убивства: 8 несподіваних фактів про протести у США, яких ви могли не знати
Нинішні протести у США на тлі загибелі темношкірого Джорджа Флойда у штаті Міннесота – це революція бандитів, пофігістів і нероб – пишуть чимало американських блогерів. За їхніми словами, вдень на вулиці виходять мирні протестанти, а з настанням темряви їх змінюють добре організовані вандали і мародери. У результаті – безліч розбитих вітрин і розграбованих магазинів по всій країні. https://www.obozrevatel.com/ukr/abroad/ ... -znati.htm
Всі дома, що я наводив, якраз з локейшену де вони (афро) і живуть. Можливо і прийдуть, тільки нашо ім хату, в якій живут, палити?
ps. А взагалі, наразі в світі, все що завгодно може статись. Навіть, світова війна. Деякі вангують 30 кольорових революцій по світу за цей рік, а що буде в 21 році страшно уявити Якщо в Україні поки все спокійно, то це тимчасово.
Заворушення не вщухають, із кожним днем на вулиці виходить все більше людей. 20 убитих і понад 4 тисячі затриманих – це результат 8-денних демонстрацій. 140 американських міст охоплені розгромами, грабежами, вандалізмом, сутичками з поліцією і пожежами. Більшість протестувальників – афроамериканці, які не формулюють жодних вимог до влади.
jump написав:ніггери прийдуть, спалять усе, розграбуть, згвалтують або й приб’ють....
Мародерство, грабежі й навіть убивства: 8 несподіваних фактів про протести у США, яких ви могли не знати
Нинішні протести у США на тлі загибелі темношкірого Джорджа Флойда у штаті Міннесота – це революція бандитів, пофігістів і нероб – пишуть чимало американських блогерів. За їхніми словами, вдень на вулиці виходять мирні протестанти, а з настанням темряви їх змінюють добре організовані вандали і мародери. У результаті – безліч розбитих вітрин і розграбованих магазинів по всій країні. https://www.obozrevatel.com/ukr/abroad/ ... -znati.htm
Всі дома, що я наводив, якраз з локейшену де вони (афро) і живуть. Можливо і прийдуть, тільки нашо ім хату, в якій живут, палити?
ps. А взагалі, наразі в світі, все що завгодно може статись. Навіть, світова війна. Деякі вангують 30 кольорових революцій по світу за цей рік, а що буде в 21 році страшно уявити Якщо в Україні поки все спокійно, то це тимчасово.
Заворушення не вщухають, із кожним днем на вулиці виходить все більше людей. 20 убитих і понад 4 тисячі затриманих – це результат 8-денних демонстрацій. 140 американських міст охоплені розгромами, грабежами, вандалізмом, сутичками з поліцією і пожежами. Більшість протестувальників – афроамериканці, які не формулюють жодних вимог до влади.
Є думка, що в результаті в Штатах може початись громадянська війна. Вже в цьому році.
Якщо раптом Штати зникнуть на деякий час зі світової політики, то Україні митево торба. Раша зразу введє войска.
Як думаєте, чи пов"язани нові закони про мобілізацію, те що почалось в Штатах, і те шо може трапитись на східному кордоні?
Якщо раптом Штати зникнуть на деякий час зі світової політики, то Тайваню і Корєї (і ще деяким країнам) митево торба. Китай введє войска.
Якщо Раша зразу введє войска, то чому Угорщіні, а потім і Польщі мовчати? Така сяке може відбутись миттєво...