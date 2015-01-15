Додано: Пон 01 чер, 2020 10:47

San написав: change_pm, хотел спросить Вас, если Вы покупаете недвижимость зарубежом под сдачу, то в чем смысл покупки в Анталии? Доходности от сдачи я там не вижу, да и акурт подтверждает, что ее нет. Также не думаю, что Вы через год на пенсию, чтобы там жить. А цены у турков на бу жилье имеют тенденцию вниз, как на автомобили. change_pm, хотел спросить Вас, если Вы покупаете недвижимость зарубежом под сдачу, то в чем смысл покупки в Анталии? Доходности от сдачи я там не вижу, да и акурт подтверждает, что ее нет. Также не думаю, что Вы через год на пенсию, чтобы там жить. А цены у турков на бу жилье имеют тенденцию вниз, как на автомобили.

Про "пенсію" я вже думавале трішки хчеться ще капусти накосити.Дякуючи короні, багато людей мають вже досвід роботи з дома, мій такий досвід вже 2 роки. Наразі робота з дома вимушена міра, але хто зна, чи не трапиться так - американські/британські компанії стануть більш гнучкі і на проекти будуть наймати людей по світу, а не тільки в своїх країнах. Тоді я буду жити біля моря і працювати віддалено. Якщо спіткає безробіття, то чесно кажучи, я хотів би в цей період жити так само біля моря, а не в Україні.До речі вивчаю наразі Майкрософт Динамикс 365, можливо це дозволить розширити горизонти здобуття здобичі.Я розумію стосовно цін в Анталії, але також я бачу, що ціни на гарні об"єкти не падаютьКаса, імхо, перлинаПо перше, локейшн відностно інфраструктури. По друге, внутрішня інфраструктура. Якщо все відбудеться, як обіцяють, то там буде один з небагатьох басейнів, які працють цілий рік. Для мене це важливоСтосовно доходності. Чесно кажучи, коли я бачу свої ойро в банку під 0.02% річних, то отримання навіть 5-6% в рік здається круто. Я не маю бажання платити банку за зберігання свої грошей, а до цього все йде максимально швидко.Які ще альтернативи? Фонда / крипта? Наразі в мене немає часу на це.Через деякий час я буду рухатись в фонду, але не певен, що зможу торгувати постійно. Мене буде цікавити більше лонг.