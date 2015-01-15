Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
jump написав:Ситуація із цими брудними дикунами-неробами в штатах, як і із ніграми/муслімами/арабамив Європі не викликає відчуття безпечності вкладень, проживання та спокійного розміреного життя...
100%, тому і Брекзіт. Подалі від Європи.
А як там у нас, чи немає?
із ніграми/муслімами/арабами
Чи вони Україну обминають і не осідають на постійно? Чи вони інтергруються в наше суспільство? Чи є і нас відчуття безпечності?
Пам"ятатєте, як на Львівській гілці один форучанин відписував, що так погано, що йому не вдалось протиснути в прицентраллі мечеть? Якщо ви їх практично не бачите по життю, не факт, що їх в Україна мало.
jump написав:Ситуація із цими брудними дикунами-неробами в штатах, як і із ніграми/муслімами/арабамив Європі не викликає відчуття безпечності вкладень, проживання та спокійного розміреного життя...
100%, тому і Брекзіт. Подалі від Європи.
А як там у нас, чи немає?
із ніграми/муслімами/арабами
Чи вони Україну обминають і не осідають на постійно? Чи вони інтергруються в наше суспільство? Чи є і нас відчуття безпечності?
Пам"ятатєте, як на Львівській гілці один форучанин відписував, що так погано, що йому не вдалось протиснути в прицентраллі мечеть? Якщо ви їх практично не бачите по життю, не факт, що їх в Україна мало.
Прэлестно. И это пишет человек, который час назад с негодованием мне каким-то адольфом в глаза тыкал.
У розпал суперечки навколо ухваленого законодавчим органом Китаю закону про нацбезпеку Гонконгу прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон пообіцяв надати британське громадянство значній частині жителів цього спеціального адміністративного району КНР. Про це він написав у статті, опублікованій у середу, 3 червня, в британському виданні Times та в гонконгській газеті South China Morning Post. Джонсон попередив, що якщо цей нормативний акт таки набуде чинності, тоді Великобританія просто "не матиме іншого вибору", крім надання громадянства жителям Гонконгу, внісши відповідні зміни до законодавства. За даними Джонсона, 350 тисяч жителів Гонконгу мають паспорти британських громадян за кордоном (BNO), а ще 2,5 мільйона осіб, які народилися до 1 липня 1997 року, можуть отримати такі документи. Крім того, власникам цих паспортів у майбутньому надаватимуть річний, а не піврічний, як зараз, дозвіл на перебування на території Сполученого Королівства, додав Джонсон. Його можна буде продовжувати.
Ось так і формуються рОкети на ринках нерухомості З цих 2.8 млн хтось то і захоче в ЮК осісти. Уявляю, попит на ринку і рОкету
jump написав:Ситуація із цими брудними дикунами-неробами в штатах, як і із ніграми/муслімами/арабамив Європі не викликає відчуття безпечності вкладень, проживання та спокійного розміреного життя...
100%, тому і Брекзіт. Подалі від Європи.
А як там у нас, чи немає?
із ніграми/муслімами/арабами
Чи вони Україну обминають і не осідають на постійно? Чи вони інтергруються в наше суспільство? Чи є і нас відчуття безпечності?
Пам"ятатєте, як на Львівській гілці один форучанин відписував, що так погано, що йому не вдалось протиснути в прицентраллі мечеть? Якщо ви їх практично не бачите по життю, не факт, що їх в Україна мало.
Прэлестно. И это пишет человек, который час назад с негодованием мне каким-то адольфом в глаза тыкал.
Макс, ти чого? Я там не тикав, а ВИкав.
Я по натурі толерантний гуманіст і вибач, я не "догнав", що ти мав на увазі