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jump написав:Ситуація із цими брудними дикунами-неробами в штатах, як і із ніграми/муслімами/арабамив Європі не викликає відчуття безпечності вкладень, проживання та спокійного розміреного життя...
100%, тому і Брекзіт. Подалі від Європи.
А як там у нас, чи немає?
із ніграми/муслімами/арабами
Чи вони Україну обминають і не осідають на постійно? Чи вони інтергруються в наше суспільство? Чи є у нас відчуття безпечності?
Пам"ятатєте, як на Львівській гілці один форучанин відписував, що так погано, що йому не вдалось протиснути в прицентраллі мечеть? Якщо ви їх практично не бачите по життю, не факт, що їх в Україна мало.
Востаннє редагувалось change_pm в Сер 03 чер, 2020 17:20, всього редагувалось 1 раз.
jump написав:Ситуація із цими брудними дикунами-неробами в штатах, як і із ніграми/муслімами/арабамив Європі не викликає відчуття безпечності вкладень, проживання та спокійного розміреного життя...
100%, тому і Брекзіт. Подалі від Європи.
А як там у нас, чи немає?
із ніграми/муслімами/арабами
Чи вони Україну обминають і не осідають на постійно? Чи вони інтергруються в наше суспільство? Чи є і нас відчуття безпечності?
Пам"ятатєте, як на Львівській гілці один форучанин відписував, що так погано, що йому не вдалось протиснути в прицентраллі мечеть? Якщо ви їх практично не бачите по життю, не факт, що їх в Україна мало.
Прэлестно. И это пишет человек, который час назад с негодованием мне каким-то адольфом в глаза тыкал.
У розпал суперечки навколо ухваленого законодавчим органом Китаю закону про нацбезпеку Гонконгу прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон пообіцяв надати британське громадянство значній частині жителів цього спеціального адміністративного району КНР. Про це він написав у статті, опублікованій у середу, 3 червня, в британському виданні Times та в гонконгській газеті South China Morning Post. Джонсон попередив, що якщо цей нормативний акт таки набуде чинності, тоді Великобританія просто "не матиме іншого вибору", крім надання громадянства жителям Гонконгу, внісши відповідні зміни до законодавства. За даними Джонсона, 350 тисяч жителів Гонконгу мають паспорти британських громадян за кордоном (BNO), а ще 2,5 мільйона осіб, які народилися до 1 липня 1997 року, можуть отримати такі документи. Крім того, власникам цих паспортів у майбутньому надаватимуть річний, а не піврічний, як зараз, дозвіл на перебування на території Сполученого Королівства, додав Джонсон. Його можна буде продовжувати.
Ось так і формуються рОкети на ринках нерухомості З цих 2.8 млн хтось то і захоче в ЮК осісти. Уявляю, попит на ринку і рОкету
jump написав:Ситуація із цими брудними дикунами-неробами в штатах, як і із ніграми/муслімами/арабамив Європі не викликає відчуття безпечності вкладень, проживання та спокійного розміреного життя...
100%, тому і Брекзіт. Подалі від Європи.
А як там у нас, чи немає?
із ніграми/муслімами/арабами
Чи вони Україну обминають і не осідають на постійно? Чи вони інтергруються в наше суспільство? Чи є і нас відчуття безпечності?
Пам"ятатєте, як на Львівській гілці один форучанин відписував, що так погано, що йому не вдалось протиснути в прицентраллі мечеть? Якщо ви їх практично не бачите по життю, не факт, що їх в Україна мало.
Прэлестно. И это пишет человек, который час назад с негодованием мне каким-то адольфом в глаза тыкал.
Макс, ти чого? Я там не тикав, а ВИкав.
Я по натурі толерантний гуманіст і вибач, я не "догнав", що ти мав на увазі
airmax78 написав:Прэлестно. И это пишет человек, который час назад с негодованием мне каким-то адольфом в глаза тыкал.
Макс, ти чого? Я там не тикав, а ВИкав.
Я по натурі толерантний гуманіст і вибач, я не "догнав", що ти мав на увазі
Та я бачу. Т.е. честно признать, что люди с определенным воспитанием, уровнем культуры и образованием совсем не равны людям выросшим на улице (при чем вне зависимости от национальности) и нельзя их уравнивать в правах - это чуть ли не фошызим. Зато норм писать о том что надо оградить себя от всяких там негров, мусульман и прочих понаехов из диких стран. Чейндж - так мое утверждение гораздо более гуманно, а ваше - гораздо более пахнет ксенофобией и нацизмом. Мне все равно кто передо мной: цветной, еврей, пигмей - если это культурный и образованный человек и хотя бы говорит на английском - он мне ближе и понятнее большинства сограждан, говорящих со мной на одном языке. А вы четко разделили: негр - 3.14здуй в Африку, муслим - на Ближний Восток или куда там и т.д. UK для белых. Да здравствует Brexit.
airmax78 Імхо, але ми один одного не зрозуміли. Брекзіт я пов"язую з тим, що Британія вирішила, що нехай одна Європа тягне ярмо нових емігрантів, а їм воно нафіг не здалось. Я не ЮК сітізен, тому не можу казати чи це добре чи погано.
Їм краще видно. Однаково тепло відношусь і до Королеви, і до Прем"єра Британії.
Я сємітофіл, але не бачу, як можна вирішити проблеми, які накопились в Європі через неможливість / фейл ассиміляції нових і старих іншовірних емігрантів. З падінням рівня освіти і деградації - це однозначно призведе до заворушок / можливо війн.
Це само стосується і України, т.к. ми настільки реактивні в прийняти рішень, що... нема, що сказати. Міграційна політика в нас взагалі відсутня.
ps. Перепрошую, якщо Вас зачепило. Повторюсь -
Імхо, але ми один одного не так зрозуміли.
airmax78 написав:Та я бачу. Т.е. честно признать, что люди с определенным воспитанием, уровнем культуры и образованием совсем не равны людям выросшим на улице (при чем вне зависимости от национальности) и нельзя их уравнивать в правах - это чуть ли не фошызим.
Я так не можу признати. По Божому промислу вони народились людьми. З ними треба працювати, навчати, ассимілювати, вкладати час і грощі.
Всі політики сегрегації і геноциду інших рано чи пізно закінчуються смертю тих, хто їх починав. Якщо Європа таке признає, там почнеться 3 світова. Цунцванг
І якщо в нашому суспільстві таке признати, також почнеться війна.
Якщо тільки сегрегованих не посадити в окреме тепле місці, дати іжу і утримувати. Схоже зроблено в США (результат час від часу бачимо), у Франції (результат також бачили, і нові результати незабаром).