Додано: Сер 03 чер, 2020 17:10

Імхо, але ми один одного не так зрозуміли.

airmax78 написав: Та я бачу. Т.е. честно признать, что люди с определенным воспитанием, уровнем культуры и образованием совсем не равны людям выросшим на улице (при чем вне зависимости от национальности) и нельзя их уравнивать в правах - это чуть ли не фошызим. Та я бачу.(при чем вне зависимости от национальности) и нельзя их уравнивать в правах - это чуть ли не фошызим.

Імхо, але ми один одного не зрозуміли. Брекзіт я пов"язую з тим, що Британія вирішила, що нехай одна Європа тягне ярмо нових емігрантів, а їм воно нафіг не здалось. Я не ЮК сітізен, тому не можу казати чи це добре чи погано.Їм краще видно. Однаково тепло відношусь і до Королеви, і до Прем"єра Британії.Я сємітофіл, але не бачу, як можна вирішити проблеми, які накопились в Європі через неможливість / фейл ассиміляції нових і старих іншовірних емігрантів.З падінням рівня освіти і деградації - це однозначно призведе до заворушок / можливо війн.Це само стосується і України, т.к. ми настільки реактивні в прийняти рішень, що... нема, що сказати. Міграційна політика в нас взагалі відсутня.ps. Перепрошую, якщо Вас зачепило. Повторюсь -Я так не можу признати. По Божому промислу вони народились людьми. З ними треба працювати, навчати, ассимілювати, вкладати час і грощі.Всі політики сегрегації і геноцидурано чи пізно закінчуються смертю тих, хто їх починав. Якщо Європа таке признає, там почнеться 3 світова. ЦунцвангІ якщо в нашому суспільстві таке признати, також почнеться війна.Якщо тільки сегрегованих не посадити в окреме тепле місці, дати іжу і утримувати. Схоже зроблено в США (результат час від часу бачимо), у Франції (результат також бачили, і нові результати незабаром).