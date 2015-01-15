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нерухомість закордоном

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 78798081
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 11:11

Жителі американських міст створюють загони самооборони

Небайдужі жителі американських міст створюють загони самооборони для боротьби з грабіжниками, про це вони зазначають на своїх сторінках у соцмережах.


"Сьогодні вночі ми захищали наше маленьке містечко Сногоміш від заворушень і грабежів. Не пошкоджено жоден магазин, постраждалих теж немає. Наша антифа складається з невеликих груп. Як тільки злочинці побачили нас озброєних біля магазину - вирішили рухатися далі. Я люблю місто Сногооміш. І велика подяка поліції нашого міста, яка стояла з нами плече до плеча, допомагаючи захищати наш край."


http://www.uapost.us/news/zhyteli-amery ... Jab-QWCCTMЗображення
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 12:44

  change_pm написав:
  jump написав:Ситуація із цими брудними дикунами-неробами в штатах, як і із ніграми/муслімами/арабами в Європі не викликає відчуття безпечності вкладень, проживання та спокійного розміреного життя...

100%, тому і Брекзіт. Подалі від Європи.



[/quote]


Протести зі США перекинулися на Європу: всі деталі, фото і відео

https://www.obozrevatel.com/ukr/abroad/ ... -video.htm

не допоможе брекзіт...
"протестувальників-неробів" хмара у старій добрій Англії :shock:
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 13:07

Нагадаю, що було 100 років тому https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1920

Я повністю згоден, що страшно жити! Уявіть, ми перенеслися через червоточину в часі в 1920 рік, в якому є інтернет, а всі інші технології, як і нас 100 років назад.

І події всі як у нас тоді.

Уявляєте, як було би страшно? І чим би ми з вами займались?
https://www.jnsm.com.ua/h/1121U/
Після укладення Варшавського договору між УНР та Польщею, важливою складовою якого стала військова конвенція, почався наступ польсько-українських військ на контрольовані більшовиками території України. Спочатку він був успішним: 7 травня 1920 року об'єднане польсько-українське військо увійшло до Києва, але загалом наступ сподівань не виправдав. Вже 12 червня Київ знову зайняла Червона армія, яка після цього продовжила свій наступ на захід. До середини серпня червоні, захопивши більшу частину Східної Галичини та створивши там Галицьку СРР, опинилися під Варшавою, на чому їх наступ і захлинувся.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 13:17

  jump написав:
  change_pm написав:
  jump написав:Ситуація із цими брудними дикунами-неробами в штатах, як і із ніграми/муслімами/арабами в Європі не викликає відчуття безпечності вкладень, проживання та спокійного розміреного життя...

100%, тому і Брекзіт. Подалі від Європи.






Протести зі США перекинулися на Європу: всі деталі, фото і відео

https://www.obozrevatel.com/ukr/abroad/ ... -video.htm

не допоможе брекзіт...
"протестувальників-неробів" хмара у старій добрій Англії :shock:[/quote]

Пан любе маніпулювати? :) Звідти ж:
Зокрема, десятки тисяч людей вийшли на вулиці столиць Великобританії, Франції, Швеції та Греції

Значить не тільки в Ангії загнивають :)

Імхо - 1, це тіки початок.
Імхо - 2, якщо ви думаєте, що Україну такий "движ" омене, заздрю вашим думкам.
Імхо - 3, коли в Греції паде влада і поміняється керівництво, деякі "вангують", що Греція під натиском Туречинни втратить пару десятків островів :!:
change_pm
 
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