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Небайдужі жителі американських міст створюють загони самооборони для боротьби з грабіжниками, про це вони зазначають на своїх сторінках у соцмережах.
"Сьогодні вночі ми захищали наше маленьке містечко Сногоміш від заворушень і грабежів. Не пошкоджено жоден магазин, постраждалих теж немає. Наша антифа складається з невеликих груп. Як тільки злочинці побачили нас озброєних біля магазину - вирішили рухатися далі. Я люблю місто Сногооміш. І велика подяка поліції нашого міста, яка стояла з нами плече до плеча, допомагаючи захищати наш край."
Після укладення Варшавського договору між УНР та Польщею, важливою складовою якого стала військова конвенція, почався наступ польсько-українських військ на контрольовані більшовиками території України. Спочатку він був успішним: 7 травня 1920 року об'єднане польсько-українське військо увійшло до Києва, але загалом наступ сподівань не виправдав. Вже 12 червня Київ знову зайняла Червона армія, яка після цього продовжила свій наступ на захід. До середини серпня червоні, захопивши більшу частину Східної Галичини та створивши там Галицьку СРР, опинилися під Варшавою, на чому їх наступ і захлинувся.
не допоможе брекзіт... "протестувальників-неробів" хмара у старій добрій Англії [/quote]
Пан любе маніпулювати? Звідти ж:
Зокрема, десятки тисяч людей вийшли на вулиці столиць Великобританії, Франції, Швеції та Греції
Значить не тільки в Англії загнивають
Імхо - 1, це тіки початок. Імхо - 2, якщо ви думаєте, що Україну такий "движ" омене, заздрю вашим думкам. Імхо - 3, коли в Греції паде влада і поміняється керівництво, деякі "вангують", що Греція під натиском Туречинни втратить пару десятків островів
@writetodarkkbot Сегодня зам главы офиса президента Юлия Ковалив мечется в истерике и пытается выйти на руководство ДБР. Все потому, что ДБР возбудило уголовное дело на ее мужа Ярему Ковалива, который в 2015 году будучи руководителем Госкомрыбхоза отдал в аренду на подконтрольные ему прокладки четыре государственных рыболовецких траулера (стоимость каждого около 10 млн долларов).Стоимость аренды в месяц составила 35 тыс дол при реальной 100 тыс дол. Контракты были подписаны в 2015 году на таких условиях, которые не позволяют их расторгнуть или изменить стоимость аренды до 2025 года. Вот так Юлия Ковалив и зарабатывает свои капиталы.
Ну, що ж, бажання повної люстрації всіх гілок влади мінімум за останні 10 років в мене стало ще більше
Ці "красавчики" вже спі...ли біля 15 млн баксів з бюджету. Всього планували спі..ть 31 млн Не знаю, чи вся ця сума впала їм до кишені, чи тільки %, але тільки в Україні такі люди є героями і заслуговують на нагороду...Шкода
Ось звідки 90% попиту на "Тетріси"/суперкари і так далі. Імхо, але цю "лавочку" треба прикривати