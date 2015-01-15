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Небайдужі жителі американських міст створюють загони самооборони для боротьби з грабіжниками, про це вони зазначають на своїх сторінках у соцмережах.
"Сьогодні вночі ми захищали наше маленьке містечко Сногоміш від заворушень і грабежів. Не пошкоджено жоден магазин, постраждалих теж немає. Наша антифа складається з невеликих груп. Як тільки злочинці побачили нас озброєних біля магазину - вирішили рухатися далі. Я люблю місто Сногооміш. І велика подяка поліції нашого міста, яка стояла з нами плече до плеча, допомагаючи захищати наш край."
Після укладення Варшавського договору між УНР та Польщею, важливою складовою якого стала військова конвенція, почався наступ польсько-українських військ на контрольовані більшовиками території України. Спочатку він був успішним: 7 травня 1920 року об'єднане польсько-українське військо увійшло до Києва, але загалом наступ сподівань не виправдав. Вже 12 червня Київ знову зайняла Червона армія, яка після цього продовжила свій наступ на захід. До середини серпня червоні, захопивши більшу частину Східної Галичини та створивши там Галицьку СРР, опинилися під Варшавою, на чому їх наступ і захлинувся.
не допоможе брекзіт... "протестувальників-неробів" хмара у старій добрій Англії [/quote]
Пан любе маніпулювати? Звідти ж:
Зокрема, десятки тисяч людей вийшли на вулиці столиць Великобританії, Франції, Швеції та Греції
Значить не тільки в Англії загнивають
Імхо - 1, це тіки початок. Імхо - 2, якщо ви думаєте, що Україну такий "движ" омене, заздрю вашим думкам. Імхо - 3, коли в Греції паде влада і поміняється керівництво, деякі "вангують", що Греція під натиском Туречинни втратить пару десятків островів
@writetodarkkbot Сегодня зам главы офиса президента Юлия Ковалив мечется в истерике и пытается выйти на руководство ДБР. Все потому, что ДБР возбудило уголовное дело на ее мужа Ярему Ковалива, который в 2015 году будучи руководителем Госкомрыбхоза отдал в аренду на подконтрольные ему прокладки четыре государственных рыболовецких траулера (стоимость каждого около 10 млн долларов).Стоимость аренды в месяц составила 35 тыс дол при реальной 100 тыс дол. Контракты были подписаны в 2015 году на таких условиях, которые не позволяют их расторгнуть или изменить стоимость аренды до 2025 года. Вот так Юлия Ковалив и зарабатывает свои капиталы.
Ну, що ж, бажання повної люстрації всіх гілок влади мінімум за останні 10 років в мене стало ще більше
Ці "красавчики" вже спі...ли біля 15 млн баксів з бюджету. Всього планували спі..ть 31 млн Не знаю, чи вся ця сума впала їм до кишені, чи тільки %, але тільки в Україні такі люди є героями і заслуговують на нагороду...Шкода
Ось звідки 90% попиту на "Тетріси"/суперкари і так далі. Імхо, але цю "лавочку" треба прикривати
Который день самая мощная держава планеты прощается с одним из лучших своих сынов. Так не хоронят даже президентов. Золотой гроб, сотни тысяч скорбящих и рыдающих, тысячи коленопреклоненных идиотов просят прощения у чёрного населения некоторых штатов. Мэр Миниаполиса, уцепившись руками за гроб (чтоб не упасть от горя) с телом достойнейшего из достойных граждан Америки, льёт крокодильи слёзы и сопли. Рыдания его прерываются криками "Проооостииии", иииии....... опять продолжаются по нарастающей. Захлебываясь слюной, рыдает бывшая жена убиенного, правда, последний раз она видела его 6 лет назад, когда он бросил её с трёхмесячной дочкой. Денег на дочь за эти годы он не послал бывшей жене ни разу, но несчастная вдова уже неделю кричит о том, что осталась без кормильца, а посему сердобольные американцы собрали ей с миру по нитке 20000000 долларов, и деньги продолжают поступать. Масачусетский университет учредил стипендию имени Джорджа Флойда. Умел ли сей учёный муж хотя бы читать, мы не знаем, скорее всего - нет. В тюрьмах этому не учат. Если события будут разворачиваться подобными темпами, то, не ровен час, Нобелевскую премию переименуют во Флойдовскую. Великий Флойд сидел за грабежи, за распространение наркотиков, за вооружённые разбои (в последний раз, держа своей клешней за горло беременную женщину и приставив дуло пистолета к её животу, он требовал денег).......... после пошёл на сделку со следствием, сдал всех своих подельников, чем на несколько лет сократил себе срок заключения. При вскрытии его тела, в крови обнаружили наркотики. Вот таков национальный герой Америки 21-ого века. Не уберегли мы свой луч света. Но остались последователи. Дело Флойда живёт и разрастается. Массовые грабежи и насилия, в знак уважения и скорби по Джорджу, захлестнули демократические штаты США. Разнесены в хлам красивейшие районы разных городов, включая Нью Йорк и Лос Анджелес. Убиты 89 полицейских. Страшно изнасилована 17-ти летняя девочка, сожжены сотни полицейских, и не только, машин, обгажены и заблеваны улицы, площади, аллеи парков, свернуты шеи лебедей, живущих сыто и вольготно в каждом городском пруду..........(до встречи с Флойдовцами)......... Кандидат в Президенты Соединённых штатов Джо Байден с тяжёлой формой старческой деменции, сегодня тоже пал на колени, встать сам, правда, не смог, понадобилась помощь, но сотни тысяч почитателей "святого Флойда" это не смутило. Они будут голосовать на выборах за это ископаемое, чего, собственно, демократы и добиваются, не гнушаясь ничем. На колени?! Не вопрос - на колени!!!! Мордой в дерьмо?!...... С нашим превеликим удовольствием!!!!! Всё, что прикажете, "Флойды"!!! И, что противно, что почти вся демократическая партия страны такова.