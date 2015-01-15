Додано: Пон 08 чер, 2020 18:16

З валютної гілки...



Который день самая мощная держава планеты прощается с одним из лучших своих сынов. Так не хоронят даже президентов. Золотой гроб, сотни тысяч скорбящих и рыдающих, тысячи коленопреклоненных идиотов просят прощения у чёрного населения некоторых штатов. Мэр Миниаполиса, уцепившись руками за гроб (чтоб не упасть от горя) с телом достойнейшего из достойных граждан Америки, льёт крокодильи слёзы и сопли. Рыдания его прерываются криками "Проооостииии", иииии....... опять продолжаются по нарастающей. Захлебываясь слюной, рыдает бывшая жена убиенного, правда, последний раз она видела его 6 лет назад, когда он бросил её с трёхмесячной дочкой. Денег на дочь за эти годы он не послал бывшей жене ни разу, но несчастная вдова уже неделю кричит о том, что осталась без кормильца, а посему сердобольные американцы собрали ей с миру по нитке 20000000 долларов, и деньги продолжают поступать. Масачусетский университет учредил стипендию имени Джорджа Флойда. Умел ли сей учёный муж хотя бы читать, мы не знаем, скорее всего - нет. В тюрьмах этому не учат. Если события будут разворачиваться подобными темпами, то, не ровен час, Нобелевскую премию переименуют во Флойдовскую.

Великий Флойд сидел за грабежи, за распространение наркотиков, за вооружённые разбои (в последний раз, держа своей клешней за горло беременную женщину и приставив дуло пистолета к её животу, он требовал денег).......... после пошёл на сделку со следствием, сдал всех своих подельников, чем на несколько лет сократил себе срок заключения. При вскрытии его тела, в крови обнаружили наркотики. Вот таков национальный герой Америки 21-ого века. Не уберегли мы свой луч света. Но остались последователи. Дело Флойда живёт и разрастается. Массовые грабежи и насилия, в знак уважения и скорби по Джорджу, захлестнули демократические штаты США. Разнесены в хлам красивейшие районы разных городов, включая Нью Йорк и Лос Анджелес. Убиты 89 полицейских. Страшно изнасилована 17-ти летняя девочка, сожжены сотни полицейских, и не только, машин, обгажены и заблеваны улицы, площади, аллеи парков, свернуты шеи лебедей, живущих сыто и вольготно в каждом городском пруду..........(до встречи с Флойдовцами).........

Кандидат в Президенты Соединённых штатов Джо Байден с тяжёлой формой старческой деменции, сегодня тоже пал на колени, встать сам, правда, не смог, понадобилась помощь, но сотни тысяч почитателей "святого Флойда" это не смутило. Они будут голосовать на выборах за это ископаемое, чего, собственно, демократы и добиваются, не гнушаясь ничем. На колени?! Не вопрос - на колени!!!! Мордой в дерьмо?!...... С нашим превеликим удовольствием!!!!! Всё, что прикажете, "Флойды"!!! И, что противно, что почти вся демократическая партия страны такова.