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То, что сегодня "назревает" в США, можно трактовать, как подготовку к свержению власти. Демократия - это власть демократов, и американские демократы готовятся воплотить этот лозунг в его буквальном смысле. Если они проиграют выборы в ноябре - тогда придется брать власть иначе. Сегодня идет подготовка к этому "иначе".
change_pm написав:Цікаво, що думають розумні люди стосовно такого?
То, что сегодня "назревает" в США, можно трактовать, как подготовку к свержению власти. Демократия - это власть демократов, и американские демократы готовятся воплотить этот лозунг в его буквальном смысле. Если они проиграют выборы в ноябре - тогда придется брать власть иначе. Сегодня идет подготовка к этому "иначе".