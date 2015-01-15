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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 78798081
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 21:12

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Цікаво, що думають розумні люди стосовно такого?
То, что сегодня "назревает" в США, можно трактовать, как подготовку к свержению власти. Демократия - это власть демократов, и американские демократы готовятся воплотить этот лозунг в его буквальном смысле. Если они проиграют выборы в ноябре - тогда придется брать власть иначе. Сегодня идет подготовка к этому "иначе".
звідси https://el-murid.livejournal.com/

Зрозуміло наразі ось це:
- владу в Америці в листопаді просто так ніхто не віддасть, ризики її втрати смертельно небезпечні.

Які ризики для долара? Для власників американських акцій? В чому ховатись?
change_pm
 
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Виглядає на добре проплачену кимось акцію...

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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 21:29

  change_pm написав:Цікаво, що думають розумні люди стосовно такого?
То, что сегодня "назревает" в США, можно трактовать, как подготовку к свержению власти. Демократия - это власть демократов, и американские демократы готовятся воплотить этот лозунг в его буквальном смысле. Если они проиграют выборы в ноябре - тогда придется брать власть иначе. Сегодня идет подготовка к этому "иначе".
звідси https://el-murid.livejournal.com/

Зрозуміло наразі ось це:
- владу в Америці в листопаді просто так ніхто не віддасть, ризики її втрати смертельно небезпечні.

Які ризики для долара? Для власників американських акцій? В чому ховатись?


не читайте тієї гидоти... :shock:
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jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 14:13

Ось така розповідь. Що думаєте?
Сдача восьми квартир в Москве. Это не так просто и доходно, как кажется
Константин, 35 лет, занимается арендой больше 10 лет. Ему слово. Я сдаю несколько однокомнатных квартир экономкласса в спальных районах Москвы. Покупал их специально для этого. Многие считают, что это легкие деньги. Всем мечтающим о безоблачной жизни советую поискать другой доход. Если наем помещений — ваш бизнес, то это именно бизнес со всеми вытекающими. Нельзя просто сдать вашу квартиру и радоваться. Я расскажу о своем раскладе.

https://perfume007.livejournal.com/741392.html
change_pm
 
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  #<1 ... 78798081
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