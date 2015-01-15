Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
То, что сегодня "назревает" в США, можно трактовать, как подготовку к свержению власти. Демократия - это власть демократов, и американские демократы готовятся воплотить этот лозунг в его буквальном смысле. Если они проиграют выборы в ноябре - тогда придется брать власть иначе. Сегодня идет подготовка к этому "иначе".
change_pm написав:Цікаво, що думають розумні люди стосовно такого?
То, что сегодня "назревает" в США, можно трактовать, как подготовку к свержению власти. Демократия - это власть демократов, и американские демократы готовятся воплотить этот лозунг в его буквальном смысле. Если они проиграют выборы в ноябре - тогда придется брать власть иначе. Сегодня идет подготовка к этому "иначе".
Сдача восьми квартир в Москве. Это не так просто и доходно, как кажется Константин, 35 лет, занимается арендой больше 10 лет. Ему слово. Я сдаю несколько однокомнатных квартир экономкласса в спальных районах Москвы. Покупал их специально для этого. Многие считают, что это легкие деньги. Всем мечтающим о безоблачной жизни советую поискать другой доход. Если наем помещений — ваш бизнес, то это именно бизнес со всеми вытекающими. Нельзя просто сдать вашу квартиру и радоваться. Я расскажу о своем раскладе.
change_pm написав:Цікаво, що думають розумні люди стосовно такого?
То, что сегодня "назревает" в США, можно трактовать, как подготовку к свержению власти. Демократия - это власть демократов, и американские демократы готовятся воплотить этот лозунг в его буквальном смысле. Если они проиграют выборы в ноябре - тогда придется брать власть иначе. Сегодня идет подготовка к этому "иначе".