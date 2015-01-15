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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 78798081
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 21:12

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Цікаво, що думають розумні люди стосовно такого?
То, что сегодня "назревает" в США, можно трактовать, как подготовку к свержению власти. Демократия - это власть демократов, и американские демократы готовятся воплотить этот лозунг в его буквальном смысле. Если они проиграют выборы в ноябре - тогда придется брать власть иначе. Сегодня идет подготовка к этому "иначе".
звідси https://el-murid.livejournal.com/

Зрозуміло наразі ось це:
- владу в Америці в листопаді просто так ніхто не віддасть, ризики її втрати смертельно небезпечні.

Які ризики для долара? Для власників американських акцій? В чому ховатись?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 21:18

Виглядає на добре проплачену кимось акцію...

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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 21:29

  change_pm написав:Цікаво, що думають розумні люди стосовно такого?
То, что сегодня "назревает" в США, можно трактовать, как подготовку к свержению власти. Демократия - это власть демократов, и американские демократы готовятся воплотить этот лозунг в его буквальном смысле. Если они проиграют выборы в ноябре - тогда придется брать власть иначе. Сегодня идет подготовка к этому "иначе".
звідси https://el-murid.livejournal.com/

Зрозуміло наразі ось це:
- владу в Америці в листопаді просто так ніхто не віддасть, ризики її втрати смертельно небезпечні.

Які ризики для долара? Для власників американських акцій? В чому ховатись?


не читайте тієї гидоти... :shock:
сєпарський сайт 8)
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 14:13

Ось така розповідь. Що думаєте?
Сдача восьми квартир в Москве. Это не так просто и доходно, как кажется
Константин, 35 лет, занимается арендой больше 10 лет. Ему слово. Я сдаю несколько однокомнатных квартир экономкласса в спальных районах Москвы. Покупал их специально для этого. Многие считают, что это легкие деньги. Всем мечтающим о безоблачной жизни советую поискать другой доход. Если наем помещений — ваш бизнес, то это именно бизнес со всеми вытекающими. Нельзя просто сдать вашу квартиру и радоваться. Я расскажу о своем раскладе.

https://perfume007.livejournal.com/741392.html
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 09:23

  jump написав:
  change_pm написав:Цікаво, що думають розумні люди стосовно такого?
То, что сегодня "назревает" в США, можно трактовать, как подготовку к свержению власти. Демократия - это власть демократов, и американские демократы готовятся воплотить этот лозунг в его буквальном смысле. Если они проиграют выборы в ноябре - тогда придется брать власть иначе. Сегодня идет подготовка к этому "иначе".
звідси https://el-murid.livejournal.com/

Зрозуміло наразі ось це:
- владу в Америці в листопаді просто так ніхто не віддасть, ризики її втрати смертельно небезпечні.

Які ризики для долара? Для власників американських акцій? В чому ховатись?


не читайте тієї гидоти... :shock:
сєпарський сайт 8)

jump, Ви ж розумна людина?!

Скажіть, хто дає розклади по Расеє, по Близькому Сходу, по Америці і Європі з українських аналітиків?
В кого я можу прочитати такі думки, як в вишеназваного товарища, але з українським флейвором? :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 09:37

Для тих, хто хоче розібратись, що насправді відбувається, чого чекати і як обставини перевернути на свою користь, рекомендую:

https://www.youtube.com/watch?v=il56qnOyAB8
Мировые Итоги Весны 2020. Сценарий Х. Сергей Переслегин

Рекомендую передивитись максимум відео, які є в наявності. Офф корс, вірити чи ні ваша справа, і що робити також вам вирішувати.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 16:27

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Молодці хлопці, все, як чейндж_піем рекомендує :lol:
Чому українська компанія вибрала для будівництва нового заводу Туреччину, а не Україну https://nv.ua/ukr/biz/experts/investici ... 94153.html

Цікаво, чому ж так?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 16:43

Цікаво наразі перечитати, що я писав 6 місяців тому :(

Що ж робити далі???

  change_pm написав:Какие риски роста стоимости недвижимости в странах Европы.

Они следствие условно бесплатных денег ЕЦБ. В результате многие люди, которые еще вчера могли рассчитывать на крышу над головой, навсегда останутся за бортом, так как цены продолжают рост + растет стоимость жизни. Спекулянты, те кто имеет доступ к условно бесплатным деньгами богатеют, а средний класс просто исчезает, как явление в развитых и многих развающихся странах. А кое-где он даже не появлялся и уже никогда не появится, как следствие кризиса капитализма + пузыря бесплатных денег.

Мир проходит серьезный геопилитический кризис + смену технологического уклада. И все совсем негладко идет. Центробанки заливают все баблом, но с основами никто не работает системно.

Что такое основы на мой взгляд:
- роль рабочего класса, когда искусственный интеллект повсеместно займет все ниши,
- неспособность среднестатистического человека успеть за технологической революцией, никто на помогает, никто не работает над будущими вызовами, так как хватает текущих проблем,
- люди старше 25 лет просто не готовы жить в новых реалиях, а цифровое поколение еще дети,
- базовое противоречие капитализма в плане права собственности на средства производства,
- религиозные противоречия в развитых странах (беженцы в Европе, и как они влияют на среднего европейца).

Список можно продолжить. Но и так должно появиться понимание тупика, куда загоняется весь мир, и в часности Европа.

Выводы:
- противоречия никуда не денутся, так как с ними никто не работает. Как только накопится критическая масса, то мы можем увидеть банкротсва таких гигантов, что даже представить сейчас невозможно,
- повсеместные мировые протесты и революции,
- военную хунту в странах Европы, не исключение даже Германия.

В максимально негативном кейсн стоимость недвижимости будет стремиться к нулю.
В случае менее критичного прохождение пика кризиса, возможно падение лишь на 50-70% в развитых странах типа Германии, Франции.

Особняком стоят США, Англия, Канада + Австралия. Все вышеназванное, причина Брекзита. Англии не нужны европейские проблемы.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 16:55

  change_pm написав:
  b3320413 написав:
  change_pm написав:все это могут роботы под управлением ИИ. Еще не повсеместно, но на Западе именно так и происходит, и будет происходить.

Очень дорого везде использовать ИИ+автоматизацию.
Я для себя условно разделяю на три группы:
- ручной труд
- механизированный труд
- автоматизированные системы
Они постоянно балансируют. Иногда выгоднее нанять десять человек для рытия траншей, иногда трактор с насадками. В автопроме все делают роботы, там кризис перепроизводства. Теперь там гонка не инженеров, а маркетологов.
В общепите нет автоматизации, скорее механизация.
А при монтаже/инсталяции различных систем все дальше ручной труд. Инструменты, правда, лучше.


Вспомнилось, что я видео смотрел о роботе-официанте. Не могу найти сейчас. Но вот пару видео, как в Китае и Штатах:
https://www.youtube.com/watch?v=4McAB2YMsoo
https://www.youtube.com/watch?v=bsXRfZPo3Mw

В любом случае, все описаное мною выше Украины мало касалось. Наша отсталая страна никому, кроме путина (для ссср-2) и наших казнокрадов не нужна.
Так что тут ручной труд будет в почете до того момента, как в Борисполе свет не погасит "последний" выезжающий.


При перегляді цього відео https://www.youtube.com/watch?v=h4BP0Rqvljs
Архитектура 6-го технологического уклада и Эпидемия безумия. Сергей Переслегин
згадалось, що ми обговорювали 6 місяців тому.

Чесно кажучи, я в шоці! Я не очікував такого швидко розвитку подій.
Думав, що пару років є в запасі чи все буде повільніше. Але виявляється, що немає.
Переламав всіх через коліно, загоняють в 6-й технологічний уклад і диктатуру.

Що мені цікаво наразі - як буде виглядати орендний ринок житлової нерухомості?
Чи дадуть можливість існувати рант"є чи буде масова експропріація, і рівний для всіх базовий дохід?
change_pm
 
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