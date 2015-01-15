Какие риски роста стоимости недвижимости в странах Европы.Они следствие условно бесплатных денег ЕЦБ. В результате многие люди, которые еще вчера могли рассчитывать на крышу над головой, навсегда останутся за бортом, так как цены продолжают рост + растет стоимость жизни. Спекулянты, те кто имеет доступ к условно бесплатным деньгами богатеют, а средний класс просто исчезает, как явление в развитых и многих развающихся странах. А кое-где он даже не появлялся и уже никогда не появится, как следствие кризиса капитализма + пузыря бесплатных денег.Мир проходит серьезный геопилитический кризис + смену технологического уклада. И все совсем негладко идет. Центробанки заливают все баблом, но с основами никто не работает системно.Что такое основы на мой взгляд:- роль рабочего класса, когда искусственный интеллект повсеместно займет все ниши,- неспособность среднестатистического человека успеть за технологической революцией, никто на помогает, никто не работает над будущими вызовами, так как хватает текущих проблем,- люди старше 25 лет просто не готовы жить в новых реалиях, а цифровое поколение еще дети,- базовое противоречие капитализма в плане права собственности на средства производства,- религиозные противоречия в развитых странах (беженцы в Европе, и как они влияют на среднего европейца).Список можно продолжить. Но и так должно появиться понимание тупика, куда загоняется весь мир, и в часности Европа.Выводы:- противоречия никуда не денутся, так как с ними никто не работает. Как только накопится критическая масса, то мы можем увидеть банкротсва таких гигантов, что даже представить сейчас невозможно,- повсеместные мировые протесты и революции,- военную хунту в странах Европы, не исключение даже Германия.В максимально негативном кейсн стоимость недвижимости будет стремиться к нулю.В случае менее критичного прохождение пика кризиса, возможно падение лишь на 50-70% в развитых странах типа Германии, Франции.Особняком стоят США, Англия, Канада + Австралия. Все вышеназванное, причина Брекзита. Англии не нужны европейские проблемы.