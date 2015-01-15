Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
То, что сегодня "назревает" в США, можно трактовать, как подготовку к свержению власти. Демократия - это власть демократов, и американские демократы готовятся воплотить этот лозунг в его буквальном смысле. Если они проиграют выборы в ноябре - тогда придется брать власть иначе. Сегодня идет подготовка к этому "иначе".
change_pm написав:Цікаво, що думають розумні люди стосовно такого?
То, что сегодня "назревает" в США, можно трактовать, как подготовку к свержению власти. Демократия - это власть демократов, и американские демократы готовятся воплотить этот лозунг в его буквальном смысле. Если они проиграют выборы в ноябре - тогда придется брать власть иначе. Сегодня идет подготовка к этому "иначе".
Сдача восьми квартир в Москве. Это не так просто и доходно, как кажется Константин, 35 лет, занимается арендой больше 10 лет. Ему слово. Я сдаю несколько однокомнатных квартир экономкласса в спальных районах Москвы. Покупал их специально для этого. Многие считают, что это легкие деньги. Всем мечтающим о безоблачной жизни советую поискать другой доход. Если наем помещений — ваш бизнес, то это именно бизнес со всеми вытекающими. Нельзя просто сдать вашу квартиру и радоваться. Я расскажу о своем раскладе.
change_pm написав:Цікаво, що думають розумні люди стосовно такого?
То, что сегодня "назревает" в США, можно трактовать, как подготовку к свержению власти. Демократия - это власть демократов, и американские демократы готовятся воплотить этот лозунг в его буквальном смысле. Если они проиграют выборы в ноябре - тогда придется брать власть иначе. Сегодня идет подготовка к этому "иначе".
Цікаво наразі перечитати, що я писав 6 місяців тому
Що ж робити далі???
change_pm написав:Какие риски роста стоимости недвижимости в странах Европы.
Они следствие условно бесплатных денег ЕЦБ. В результате многие люди, которые еще вчера могли рассчитывать на крышу над головой, навсегда останутся за бортом, так как цены продолжают рост + растет стоимость жизни. Спекулянты, те кто имеет доступ к условно бесплатным деньгами богатеют, а средний класс просто исчезает, как явление в развитых и многих развающихся странах. А кое-где он даже не появлялся и уже никогда не появится, как следствие кризиса капитализма + пузыря бесплатных денег.
Мир проходит серьезный геопилитический кризис + смену технологического уклада. И все совсем негладко идет. Центробанки заливают все баблом, но с основами никто не работает системно.
Что такое основы на мой взгляд: - роль рабочего класса, когда искусственный интеллект повсеместно займет все ниши, - неспособность среднестатистического человека успеть за технологической революцией, никто на помогает, никто не работает над будущими вызовами, так как хватает текущих проблем, - люди старше 25 лет просто не готовы жить в новых реалиях, а цифровое поколение еще дети, - базовое противоречие капитализма в плане права собственности на средства производства, - религиозные противоречия в развитых странах (беженцы в Европе, и как они влияют на среднего европейца).
Список можно продолжить. Но и так должно появиться понимание тупика, куда загоняется весь мир, и в часности Европа.
Выводы: - противоречия никуда не денутся, так как с ними никто не работает. Как только накопится критическая масса, то мы можем увидеть банкротсва таких гигантов, что даже представить сейчас невозможно, - повсеместные мировые протесты и революции, - военную хунту в странах Европы, не исключение даже Германия.
В максимально негативном кейсн стоимость недвижимости будет стремиться к нулю. В случае менее критичного прохождение пика кризиса, возможно падение лишь на 50-70% в развитых странах типа Германии, Франции.
Особняком стоят США, Англия, Канада + Австралия. Все вышеназванное, причина Брекзита. Англии не нужны европейские проблемы.
change_pm написав:все это могут роботы под управлением ИИ. Еще не повсеместно, но на Западе именно так и происходит, и будет происходить.
Очень дорого везде использовать ИИ+автоматизацию. Я для себя условно разделяю на три группы: - ручной труд - механизированный труд - автоматизированные системы Они постоянно балансируют. Иногда выгоднее нанять десять человек для рытия траншей, иногда трактор с насадками. В автопроме все делают роботы, там кризис перепроизводства. Теперь там гонка не инженеров, а маркетологов. В общепите нет автоматизации, скорее механизация. А при монтаже/инсталяции различных систем все дальше ручной труд. Инструменты, правда, лучше.
В любом случае, все описаное мною выше Украины мало касалось. Наша отсталая страна никому, кроме путина (для ссср-2) и наших казнокрадов не нужна. Так что тут ручной труд будет в почете до того момента, как в Борисполе свет не погасит "последний" выезжающий.
Архитектура 6-го технологического уклада и Эпидемия безумия. Сергей Переслегин
згадалось, що ми обговорювали 6 місяців тому.
Чесно кажучи, я в шоці! Я не очікував такого швидко розвитку подій. Думав, що пару років є в запасі чи все буде повільніше. Але виявляється, що немає. Переламав всіх через коліно, загоняють в 6-й технологічний уклад і диктатуру.
Що мені цікаво наразі - як буде виглядати орендний ринок житлової нерухомості? Чи дадуть можливість існувати рант"є чи буде масова експропріація, і рівний для всіх базовий дохід?