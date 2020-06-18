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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 79808182
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:05

Reserve Bank considered asking for real estate transaction 'pause' amid property crash fears
https://www.abc.net.au/news/2020-06-18/ ... e/12363222

Я офигеваю от действий цб. Как расти по 10-15% в год последовательно несколько лет, так это здоровая экономика. Как замаячил потенциал падения на 15%, так заморозить цены/рынок
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San
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