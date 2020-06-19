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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 79808182
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:05

Reserve Bank considered asking for real estate transaction 'pause' amid property crash fears
https://www.abc.net.au/news/2020-06-18/ ... e/12363222

Я офигеваю от действий цб. Как расти по 10-15% в год последовательно несколько лет, так это здоровая экономика. Как замаячил потенциал падения на 15%, так заморозить цены/рынок
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 11:31

  San написав:Reserve Bank considered asking for real estate transaction 'pause' amid property crash fears
https://www.abc.net.au/news/2020-06-18/ ... e/12363222

Я офигеваю от действий цб. Как расти по 10-15% в год последовательно несколько лет, так это здоровая экономика. Как замаячил потенциал падения на 15%, так заморозить цены/рынок


Так і є. Але і доводи в них досить суттеві. Схоже відбувається в Англії, де найбільший гравець на ринку іпотеки підняв мінімальний депозит в 3 рази.

Mortgage lender sets 15% level to help protect customers from negative equity


https://www.theguardian.com/business/20 ... ime-buyers

Скоріш за все, падіння цін на нерухомість на західних ринках призведе до подальший проблем в банків, можливо до банкрутства.
Схоже вони проходили в 2007-2008 роках, тому будуть заливати ринок баблом. Але манюпас, який сподівається отоваритись іпотекою на низу ринка, імхо побачить лише заячий .єр :lol:
Багаті богатіють, бідні бідніють. Так було і буде :(
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 11:34

  change_pm написав:Схоже вони проходили в 2007-2008 роках, тому будуть заливати ринок баблом. Але манюпас, який сподівається отоваритись іпотекою на низу ринка, імхо побачить лише заячий .єр
Багаті богатіють, бідні бідніють. Так було і буде

Да, штабеля бабла из-под станка достанутся "не только лишь всем".
Остальным прийдётся меньше есть, и больше работать.

Деньги ЕСТЬ, но вы - держитесь!
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 12:20

  Вкладчик1234 написав:
  change_pm написав:Схоже вони проходили в 2007-2008 роках, тому будуть заливати ринок баблом. Але манюпас, який сподівається отоваритись іпотекою на низу ринка, імхо побачить лише заячий .єр
Багаті богатіють, бідні бідніють. Так було і буде

Да, штабеля бабла из-под станка достанутся "не только лишь всем".
Остальным прийдётся меньше есть, и больше работать.

Деньги ЕСТЬ, но вы - держитесь!

Це здається більше для України відноситься :(

Тут більше гілка про Захід, імхо, я не вірю, що західянам доведеться більше працювати, щоб отримати всі звичні блага.

Вже в західних країнах по факту є базовий безумовний дохід. Думаю, не треба наводити факти з ЄС про це.

Не дивлячись на падіння фізичних економік в середньому на 10% наразі немає недостачі продуктів чи якихось електричних виробів, чи не так?

Імхо, економічне падіння ще на 15%, до 25% від рівня 2019 року ніяк не відчується на базовому споживанні, а для планети буде реальний позитив.

Проблема звичайно в безробітті, але вона вирішується базовим доходом. Єдина проблема, що звичайна людина з базовим доходом навряд чи купить житло.

Але може цій людині і не потрібне буде власне житло, бо ця людина все життя проживе, орендуючи у чейндж_пієма кавалірку?
change_pm
 
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