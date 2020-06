Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:05



https://www.abc.net.au/news/2020-06-18/ ... e/12363222



Я офигеваю от действий цб. Как расти по 10-15% в год последовательно несколько лет, так это здоровая экономика. Как замаячил потенциал падения на 15%, так заморозить цены/рынок Reserve Bank considered asking for real estate transaction 'pause' amid property crash fearsЯ офигеваю от действий цб. Как расти по 10-15% в год последовательно несколько лет, так это здоровая экономика. Как замаячил потенциал падения на 15%, так заморозить цены/рынок