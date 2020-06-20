Я офигеваю от действий цб. Как расти по 10-15% в год последовательно несколько лет, так это здоровая экономика. Как замаячил потенциал падения на 15%, так заморозить цены/рынок
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:05
Reserve Bank considered asking for real estate transaction 'pause' amid property crash fears
Я офигеваю от действий цб. Как расти по 10-15% в год последовательно несколько лет, так это здоровая экономика. Как замаячил потенциал падения на 15%, так заморозить цены/рынок
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
Додано: Суб 20 чер, 2020 11:31
Так і є. Але і доводи в них досить суттеві. Схоже відбувається в Англії, де найбільший гравець на ринку іпотеки підняв мінімальний депозит в 3 рази.
Скоріш за все, падіння цін на нерухомість на західних ринках призведе до подальший проблем в банків, можливо до банкрутства.
Схоже вони проходили в 2007-2008 роках, тому будуть заливати ринок баблом. Але манюпас, який сподівається отоваритись іпотекою на низу ринка, імхо побачить лише заячий .єр
Багаті богатіють, бідні бідніють. Так було і буде
Додано: Суб 20 чер, 2020 11:34
Да, штабеля бабла из-под станка достанутся "не только лишь всем".
Остальным прийдётся меньше есть, и больше работать.
Деньги ЕСТЬ, но вы - держитесь!
Украина - богатая страна!
Додано: Суб 20 чер, 2020 12:20
Це здається більше для України відноситься
Тут більше гілка про Захід, імхо, я не вірю, що західянам доведеться більше працювати, щоб отримати всі звичні блага.
Вже в західних країнах по факту є базовий безумовний дохід. Думаю, не треба наводити факти з ЄС про це.
Не дивлячись на падіння фізичних економік в середньому на 10% наразі немає недостачі продуктів чи якихось електричних виробів, чи не так?
Імхо, економічне падіння ще на 15%, до 25% від рівня 2019 року ніяк не відчується на базовому споживанні, а для планети буде реальний позитив.
Проблема звичайно в безробітті, але вона вирішується базовим доходом. Єдина проблема, що звичайна людина з базовим доходом навряд чи купить житло.
Але може цій людині і не потрібне буде власне житло, бо ця людина все життя проживе, орендуючи у чейндж_пієма кавалірку?
Додано: Суб 20 чер, 2020 13:44
Цікава новина, на яку я певен більшість не звернула увагу:
В нормальній би країні, людина типа Медведчука, в 91-95 році була б забанена на все життя і ми наразі б не чули про такий судовий позов.
Ганьба п"ятій колоні, комунякам і колаборантам!
Додано: Суб 20 чер, 2020 13:53
Така є думка стосовно майбутнього:
- як тільки в наших найближчих західних сусідів з"явиться постійний базовий дохід, виникне небезпека параду пошуку історичних коренів на Зах. Україні.
Так, як Україна не в змозі запропонувати нічого людям, так само і Київ, крім корупції і феодалізму, не в змозі буде нічого запропонувати Заходу, і обов"язково програє, імхо.
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Додано: Нед 21 чер, 2020 18:44
У німецькому Штутгарті - вуличні заворушення, постраждали більше 10 поліцейських
Сутички почалися близько 12 ночі. Початок спровокувала перевірка поліцейськими одного з людей на вулиці на наявність наркотичних речовин. Як пише Stuttgarter Zeitung, це був громадянин Німеччини, вихідець з мігранського середовища. Свідки цього, начебто не знайомі між собою, зібралися довкола і почали захищати його, це переросло у напади на копів.
Учасники заворушень кидалися камінням у поліцейських, трощили автомобілі та вітрини магазинів.
"Ситуація зовсім вийшла з-під контролю, це перетворюється на реальні повстання", - казав речник поліції у коментарі ЗМІ.
На підмогу місцевим поліцейським направили додаткові підрозділи, близько 200 осіб.
Близько третьої ночі ситуація стабілізувалася. Чималі сили поліції і далі залишаються у центрі.
20 учасників заворушень заарештували. Постраждали більше десятка правоохоронців.
Мер Штутгарта Фріц Кугн заявив, що шокований подіями та що влада ретельно розслідуватиме їх.
Прем’єр землі Баден-Вюртемберг наголосив, що дії учасників заворушень є кримінальними правопорушеннями і винні мають бути ідентифіковані та притягнені до кримінальної відповідальності.
дикуни ніяк не заспокояться...
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