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Испания начинает с 26 июня выплачивать своим "живущим в бедности" неработающим гражданам в возрасте от 23 до 65 лет, а также проживающим в стране иностранцам минимальную жизненную ренту. Ее размер составляет 462 евро в месяц, к которым добавляется по 139 евро на каждого члена семьи бенефициара. При этом общая сумма выплаты на семью не может превышать 1015 евро. По утверждению властей, пользоваться новыми выплатами, на которые ежегодно пойдет более 3 млрд евро, будут 2,3 млн неимущих. Все население Испании - 47 млн человек.
Между тем многие наблюдатели утверждают, что нововведение может не только отрицательно сказаться на и без того проблемном бюджете страны, но и лишить неимущих стимула к труду.
На пособия станут жить больше испанцев
На вопрос DW о значении новой выплаты профессор политологии Мадридского университета Эмилио Лопес Альгеро ответил, что помощь малоимущим, "безусловно, является обязанностью государства". И напомнил, что в Испании уже многие десятилетия выплачивают пособия лицам, потерявшим работу, инвалидам, детям из малообеспеченных семей, неимущим вдовам и сиротам, людям старше 65 лет, не имеющим трудового стажа и права на обычную пенсию, и т.д.
Новая рента, продолжил эксперт, расширит круг лиц, пользующихся госвыплатами. К примеру, она будет начисляться тем, кто давно потерял работу, а затем и право на пособие. Ведь срок выплаты пособия по безработице ограничен двумя годами. Кроме того, минимальную ренту получат лица, вообще никогда не работавшие. К этому контингенту относятся, по официальной статистике, около четверти испанцев до 30 лет, не говоря уже о людях более солидного возраста.
За два последних месяца о банкротстве объявили около 100 тыс испанских предприятий.
Мера эта не связана с COVID-19, поскольку фигурировала в программе партии задолго до пандемии, как "одна из наиболее привлекательных для ее электората". При этом и Торрес Крус, и Альгеро усомнились в том, что обещание правительства обеспечить надолго рентой миллионы людей будет выполнено. Проблема - в плачевном состоянии испанских финансов и экономики в целом.
По оценке Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), страна лидирует в Европе по масштабу экономического ущерба от коронавируса. С пессимистичным прогнозом в отношении Испании выступил и МВФ. Многие экономисты утверждают, что Испания находится на пороге дефолта. За два последних месяца, по официальным данным, о своем банкротстве порядка 100 тыс испанских предприятий. https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D0%BE%D1%8 ... er-sharing
Американские военные будут перебазированы из Германии в Польшу Недавно мировые массмедиа потрясла новость от Трампа о том, что он собрался наказать Германию и вывести оттуда часть американского воинского контингента, который находится там с 1945 года и играет роль гаранта стабильности в центральной Европе. Пролетали даже утечки с стороны Пентагона, о том что командование армии США шокировано этой новостью, а немецкие политики просто потрясенно молчали. Я же думаю, что все это спланированная акция. И Трамп никого не наказывает, а отказ покупать америкнский СПГ Германией не причина этого демарша, более того отказ этот временный. Главный итог события в том, куда именно будут перебазированы американские военнослужащие. И ответ этот - в Польшу.
По итогам встречи в Вашингтоне 24 июня президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда договорились подписать соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. В его рамках в Польшу может быть направлено до 2000 американских военных, сейчас находящихся в Германии, пишет польская Dziennik Gazeta Prawna. Для чего это делается? Для меня абсолютно ясна причина. Данное событие полседовательная реализация моего прогноза. Это выстраивание общей линии сопроикосновения между геополитическими противниками - Западом и Востоком. Сейчас эта линия проходит по западной границе ЕС на севере и северо западе России и по границе Украины на юго западе России. Передислокация американских армейских подразделений призвана укрепить центр этой линии соприкосновения.
change_pm написав:Американские военные будут перебазированы из Германии в Польшу Недавно мировые массмедиа потрясла новость от Трампа о том, что он собрался наказать Германию и вывести оттуда часть американского воинского контингента, который находится там с 1945 года и играет роль гаранта стабильности в центральной Европе.
Та да.... немцы уже не те, что Европу переворачивали.